TT Maduro Dùng QH Lập Hiến Mới Giải Thể QH Lập Pháp Cũ; Mỹ Thêm Tên 8 Viên Chức Vào Danh Sách Trừng Phạt Venezuela

WASHINGTON - Thêm 8 viên chức của chính quyền áp bức Venezuela bị đưa tên vào danh sách trừng phạt của Washgington, theo loan báo hôm Thứ Tư của Bộ ngân khố.1 đối tượng trong số này là Frias Chavez, là anh em của lãnh tụ quá cố Hugo Chavez và nay là 1 dân biểu tại QH lập hiến mới bầu kiêm nhiệm chức thư ký tại ủy hội lập pháp của Phủ TT.Sau loan báo trên, TT Maduro tuyên bố “Tôi bị Washington trừng phạt vì nỗ lực bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước – tôi hãnh diện không là con chó nằm vẫy đuôi.”Liên quan đến tình hình Venezuela, một bản tin khác nói rằng QH lập hiến mới của chế độ Maduro bắt đầu hành động để giải thể QH lập pháp – chủ tịch của QH mới tuyên bố: sẽ dọn vào trụ sở Lập Pháp theo các quy định của luật pháp.Hôm Thứ Ba, QH mới đã phê chuẩn 1 nghị định buộc tất cả cơ quan công quyền thừa nhận các quyền hạn rộng rãi của cơ chế này, và phải tuân hành các quyết định của nó. Cũng nghị định này cấm QH lập pháp do đối lập nắm đa số có hành động can thiệp vào các luật lệ của QH lập hiến.Hôm Thứ Hai, QH lập pháp bỏ phiếu đồng thanh không chấp nhận nghị định kể trên – các chính quyền ngoại quốc và các tổ chức quốc tế cũng không công nhận QH lập hiến như là 1 phần trong mưu đồ giao quyền toàn trị cho lãnh đạo hành pháp là TT Maduro.17 ngoại trưởng Trung Nam Mỹ đã lên tiếng tố cáo nhà cầm quyền Caracas xâm phạm nguyên tắc dân chủ.Nhà báo ngoại quốc đưa tin: từ sáng Thứ Ba, lực luợng an ninh đã ngăn trở dân biểu lập pháp vào trụ sở họp, để các thành viên của QH mới chiếm chỗ.Thủ lãnh đa số Stalin Gonzalez của QH lập pháp tuyên bố qua mạng twitter: chính quyền chiếm chỗ không có nghĩa là thắng hợp pháp.Hơn 100 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và bị bắt từ Tháng 4, khi dân chúng nổi dậy chống chính quyền Maduro trong lúc khủng hoảng kinh tế gây ra thiếu hụt trầm trọng nhu yếu phẩm và tội ác leo thang.Mặt khác, tin cho hay tỉ lệ lạm phát Tháng 7 tại Venezuela là 248.6%.Trong lúc chính quyền không loan báo số liệu thống kê, dân biểu đối lập Angel Alvarado đưa tin: khủng hoảng 7 tháng qua đã đưa tới tỉ lệ lạm phát cao như thế trong lúc thị trường thiếu tiền MK, và tiền bolivar mất giá.Lạm phát Tháng 7 tăng 26% và tăng 21.4% trong tháng trước.