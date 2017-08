Bùn Thải, Du Lịch Bụi, Xe Quan Cháy, Xe Giường Lật...

Vậy là không nhận chìm 1 triệu mét khối bùn thải xuống biển Bình Thuận... Có nghĩa là các nhà khoa học quốc doanh không được chính phủ tin cậy?Báo Lao Động kể: Bộ TNMT vừa trình phương án đề xuất lên Chính phủ, sẽ không nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn thải nạo vét từ nhiệt điện Vĩnh Tân 1 xuống biển Bình Thuận, khu vực gần khu bảo tồn Hòn Cau.Bộ TNMT đề xuất, trước mắt cho phép sử dụng vật chất nạo vét của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 (nhiệt điện Vĩnh Tân 1) để san lấp khu vực lấn biển cảng tổng hợp, nơi dự kiến đổ vật, chất từ hoạt động nạo vét của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 4 (nhiệt điện Vĩnh Tân 4) nhằm đảm bảo tiến độ của dự án theo thỏa thuận của Chính phủ Việt Nam với nhà đầu tư, bảo đảm được vấn đề an ninh năng lượng cho khu vực phía Nam, đồng thời tránh các phát sinh pháp lý liên quan đến hợp đồng BOT đã ký với nhà đầu tư.Khi các thanh niên Việt Nam du lịch bụi trên khắp thế giới, về kể lại, về viết sách... được độc giả VN hoan hô xem như tuổi trẻ VN thành đạt. Nhưng khi một thiếu nữ Nga du lịch bụi, tới VN và ngồi thiền xin tiền, liền bị công an tới gây sự...Báo Tuổi Trẻ kể: Phú Quốc lúng túng với cô gái nước ngoài ngồi thiền xin tiền.Ngày 9-8, ông Phạm Văn Nghiệp - phó chủ tịch UBND huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết địa phương sẽ đề xuất cơ chế được phép xử lý những rắc rối liên quan đến người nước ngoài... việc một cô gái xinh xắn người nước ngoài đã ngồi thiền trên vỉa hè tại thị trấn Dương Đông (Phú Quốc) để xin tiền, ông Nghiệp cho hay, hiện cơ quan công an đã xác định được cô này mang quốc tịch Nga, 20 tuổi, tên L.N.Sau khi được mời về công an thị trấn Dương Đông, được bố trí chỗ ăn, nghỉ khá thoải mái, cô L.N. mới hợp tác và cho biết cô đi du lịch “bụi” qua nhiều quốc gia mà không cần có… tiền.Cô gái này đã đi qua một số quốc gia châu Á như: Philippines, Singapore, Campuchia, Thái Lan…Tại những nơi đến, cô đều tự dựng lều ngủ qua đêm trong rừng hoặc trong công viên. Ban ngày ngồi thiền ngay trên những con phố đông đúc để “cầu may mắn cho mọi người và nếu ai cho tiền thì cứ tự nhiên bỏ vào chiếc chậu nhỏ cô để trước mặt”.Báo Thanh Niên kể: Cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ chiều 9.8 đã khiến nhiều tuyến đường khu vực phía đông TP.SG ngập nặng, một số người qua nước ngập bị lạc tay lái té ngã, giao thông đi lại khó khăn.Theo đó, lúc 14 giờ 45, cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống một số quận Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Thạnh...Khoảng 30 phút sau, một số tuyến đường trũng thấp bị ngập nặng. Nhiều ô tô, xe máy qua khu vực này bị chết máy la liệt.Bản tin VOV kể: Chiếc xe BT 50 đang đỗ trước cổng Viện kiểm sát huyện Nghi Lộc bất ngờ bốc cháy dữ dội.Vụ việc nói trên xảy ra vào khoảng 15h30 chiều 9/8 trước cổng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Theo đó, vào thời điểm trên 2 người đàn ông trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An đi xe ô tô hiệu Mazda BT50 mang BKS: 37C-202.99 từ nhà đến Viện Kiểm sát huyện Nghi Lộc để làm việc.Sau khi dừng xe, người đàn ông lái xe đi vào bên trong làm việc, xe vẫn nổ máy. Lúc này ở phía ngoài, chiếc xe bất ngờ phát hỏa rồi bốc cháy.Báo Người Lao Động kể: chiều 9-8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Chung (SN 1969) để điều tra về hành vi "Dâm ô đối với trẻ em". Ông Chung là giáo viên dạy môn đạo đức kiêm tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Zơ Nông (thị trấn Thạnh Mỹ)....Vào năm 2016, phụ huynh của 3 em học sinh (2 em học lớp 3 và 1 em học sinh lớp 1) tại Trường Tiểu học Zơ Nông đã gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo ông Chung có hành vi đồi bại với con của họ. Trong quá trình gia đình làm đơn tố cáo, một trong 3 em là cháu T.L đã bị tử vong do xuất huyết não. Kết quả trưng cầu giám định cho thấy, các nạn nhân có bị xâm hại tình dục và thể hiện sự hoang mang, lo sợ.Báo SGGP kể: trong 7 tháng đầu năm 2017, có gần 840.000 lượt khách du lịch (tăng 44% so với cùng kỳ) đến huyện Cần Giờ. Số lượng này chiếm tới 25% lượng khách du lịch đến TPSG từ đầu năm đến nay nhưng doanh thu chỉ chiếm… 0,54%! Cụ thể, mỗi khách du lịch đến TPSG tiêu trung bình khoảng 20 triệu đồng, còn đến Cần Giờ, chỉ tiêu 400.000 đồng!Báo Chính Phủ cho biết Bộ Công an tổ chức Lễ khai trương Trang Thông tin điện tử tổng hợp phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm “tăng cường đưa các thông tin, bài viết sắc bén đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của các thế lực thù địch, bọn phản động...”Báo Kiến Thức kể: Khoảng 1h sáng 9/8, trên tuyến đường ĐT 848, đoạn qua xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đã xảy ra một vụ va chạm giữa 2 xe khách làm 1 chiếc xe giường nằm chở 35 khách lật nhào xuống mương. Hàng chục hành khách trên xe thoát chết.Báo Hà Nội Mới kể: gần đây Bệnh viện Nhi đồng 1 TP SG tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ em có dấu hiệu loạn thần, quấy khóc, la hét, lơ ngơ vì sử dụng miếng dán chống say tàu xe khi đi chơi, du lịch mùa hè... Ngày 9-8, BS Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm-Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPSG cho biết miếng dán có chất scopolamine, gây loạn thần, kích động trẻ, hoặc khiến trẻ ngủ li bì, mơ màng.