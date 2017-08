Hội Tâm Linh Tổ Chức Lễ Kỷ Niệm 3 Năm Thành Lập

Trong lễ kỷ niệm.

Garden Grove (Nguyễn Tâm) - - Tối Thứ Bảy ngày 5 tháng 8 năm 2017 tại hội trường Hội Tâm Linh số 12851 Brookhurst Way Garden Grove, CA 92841, Hội Tâm Linh đã tổ chức lễ kỷ niệm 3 năm thành lập hội.Tham dự lễ kỷ niệm ngoài các thành viên trong hội còn có qúy thân hữu và gia đình. Trong quang cảnh trang nghiêm, trên bàn thờ với đầy đũ lễ vật: Hương, Hoa, Trà Qủa.Điều hợp chương trình MC.Thanh Toàn,Mở đầu buổi lễ, Đoàn múa Việt Cầm của Vũ Sư Luân Vũ với các em thiếu nữ trong trang phục lễ hội áo trắng khăn vành cùng các thanh thiếu nhi áo dài gấm xanh đã trình diễn màn dâng lễ trước bàn thờ thật trang nghiêm, trông rất đẹp mắt….Sau phần dâng lễ, ông Hội Trưởng James Giám Đinh thay mặt Ban Chấp Hành lên chào mừng và cám ơn tất cả mọi người, ông tiếp: “Hội Tâm Linh chúng tôi rất vui mừng chào đón sự hiên diện đông đủ của quí anh chị trong buổi lễ Thành Lập Hội ngày hôm nay. Lễ Kỷ Niệm Thành Lập Hội là 1 trong 4 lễ lớn của Hội Tâm Linh chúng tôi, hàng năm vào đầu tháng 8 Dương lịch Hội đều tổ chức lễ mừng ngày Thành Lập Hội. Là 1 tổ chức bất vụ lợi, không chính trị, cũng không phân biệt tôn giáo và chủng tộc, được thành lập do một nhóm người có nhiệt tâm muốn tu tập và có nhiệt tâm muốn giúp đỡ bá tánh. Hội Tâm Linh chúng tôi tu tập như thế nào? Thưa các anh chị, chúng tôi không đi tìm những gì quá cao siêu, chúng tôi tập cách bày tỏ lòng biết ơn, nhớ ơn và trả ơn cho người thân của chúng mình. Chúng tôi cũng không đi tìm những gì quá xa xôi trừu tượng: tập bớt nóng giận, tập sống khiêm tốn, tập nhận lỗi và sửa lỗi, tập sống hòa đồng với người khác bằng cách hạ cái tôi của mình xuống, nói chung là hội viên Hội Tâm Linh cố gắng sửa mình để cuộc sống đời này cuộc sống ngay trong kiếp này được hạnh phúc được tốt đẹp hơn.Thưa quí anh chị, không những cố gắng sửa mình, hội viên Hội Tâm Linh còn vươn tay ra ngoài để giúp đỡ bá tánh qua các sinh hoạt huyền bí chẳng hạn như là Vấn Linh, Địa Lý Tâm Linh, Tâm Linh Trị Liệu. Các sinh hoạt giúp đỡ bá tánh được thực hiện tại ngay trụ sở hội, hoặc các anh chị hội viên Hội Tâm Linh đã đến tận nhà hay cơ sở thương mại của bá tánh để làm việc. Bàn tay của các anh chị hội viên cũng đã vươn tới những tiểu bang xa xôi trên nước Mỹ như Hawaii, Wisconsin, Texas, v.v. thậm chí xa hơn nữa là đã về đến cả Việt Nam.Một trong những sinh hoạt đặc sắc, nổi bật nhất của Hội chúng tôi là tổ chức những buổi thuyết trình bằng Việt Ngữ và Anh Ngữ. Mỗi tuần lễ, chúng tôi đều thuyết trình những đề tài khác nhau xoay quanh vấn đề tâm linh huyền bí và tôn giáo. Thưa các anh chị hàng trăm bài thuyết trình như thế đã mang lại biết bao nhiêu là lợi ích tâm linh cho bá tánh, đã mang lại vô số lợi ích tâm linh cho các anh chị hội viên chúng tôi. Vì thế, đã giúp chúng tôi dung hòa được giữa đời sống vật chất và đời sống tâm linh. Đã giúp chúng tôi giữ được thăng bằng trong xã hội văn minh vật chất Ta Bà này…”Tiếp theo là lễ Khai Đạo Tràng, dâng hoa lên bàn thờ Thiêng Liêng. Ban Tổ Chức đã ân cần trao cho mỗi vị đến dự lễ một bông Hồng tươi. Sau đó hướng dẫn từng quan khách theo thứ tự chỗ ngồi lên trước Bàn Thờ Thiêng Liêng rồi tùy theo tôn giáo mình tôn thờ để khấn nguyện ước nguyện của mình với đấng mình tôn thờ cho chính mình và gia đình vào cắm hoa trong bình….Sau phần nghi lễ Ban tổ chức mời quan khách ra bàn thờ phía sau, nam bên trái bàn thờ, nữ bên phải- để dự lễ Cúng Thổ Thần đất đai với bàn cúng đầy đủ thức ăn, trà rượu do anh Hội trưởng thực hiện như nghi thức cúng bái cổ truyền Việt Nam…. Do MC. Mỹ Thúy phụ trách.Sau phần nghi lễ, Ban tổ chức mời mọi người vào tiệc, cùng thưởng thức các món ăn quê hương.Sau đó là chương trình văn nghệ và dạ vũ do Ban Nhạc Hoàng Thi phụ trách. Điều hợp chương trình văn nghệ do hai MC. Diễm Hương và Thanh Toàn cùng sự góp mặt của các ca sĩ Hội Tâm Linh và thân hữu thực hiện trong đó có: Diễm Hương, Mai Lệ Huyền, Thùy Vân, Kiều Nga, Vi Kha, Thúy Hằng, Khánh Hoàng, Mai Thanh Thúy, Mỹ Thúy…...Trong khi thưởng thức chương trình văn nghệ, chúng tôi tiếp xúc với chị Thuận, thành viên trong hội, được chị cho biết: “Tôi đến sinh hoạt với Hội từ lâu với mục đích tìm hiểu các hiện tượng huyền bí xuất phát từ cảnh giới vô hình,để nâng cao trình độ hiểu biết về tâm linh. Các hiện tượng huyền bí đó được thể hiện dưới các hình thức như “truyền ấn chứng,” “vấn linh,” “trị bệnh bằng phép lạ,” “triệu hồn” và “địa lý thần linh.” Ngoài ra, hội còn tổ chức các buổi thuyết trình về các đề tài liên quan đến tín ngưỡng dân gian, hiện tượng huyền bí, lý thuyết các tôn giáo và các vấn đề xã hội qua cái nhìn tâm linh...” Qua các bài học tôi nghe giảng hàng tuần đã nâng cao kiến thức cho các bài tôi nghiên cứu, viết… Trong cuộc sống, khi gặp những điều không may, hoặc tai ương, tật ách chúng ta thường nghe những lời khuyên Đức năng thắng số, hoặc Tu thân tích đức thì sẽ qua khỏi. Vậy sao người đời có những lời khuyên đó. Chúng ta cần hiểu thông suốt để hạ ngã để thăng tiến tâm linh qua những việc Biết lỗi và nhận lỗi - Tha Thứ-Cẩn thận trong lời ăn tiếng nói- Im lặng lắng nghe… ”Chị Hương, bạn chị Thuận góp ý thêm: “ Mọi hoạt động nêu trên đều được Hội Tâm Linh cung cấp hoàn toàn miễn phí và bình đẳng cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo. Ở hội này có khá đông nhân vật tên tuổi thuộc nhiều lãnh vực khác nhau trong danh sách hội viên và mạnh thường quân..”Xong tiệc, chúng tôi ra về với cái hẹn sẽ gặp lại nhau trong những kỳ lễ kế tiếp do hội Tâm Linh tổ chức.Quý đồng hương muốn tìm hiểu về những sinh hoạt của Hội Tâm Linh xin liên lạc với Hội qua trụ sở Hội tại 12851 Brookhurst Way, Garden Grove, CA.92841-Điện Thoại: (714) 534-4210.