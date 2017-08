TRUNG TÂM ASIA PHÁT HÀNH DVD MẸ FATIMA- MẸ NHÂN ÁI –MẸ XÓT THƯƠNG- KỶ NIỆM 100 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA 1917-2017



Quận Cam – Trần Phương Thy- Kỷ niệm 100 năm ( 1917- 2017 ) ngày Đức Mẹ Maria hiện ra tại Fatima, Portugal, trung tâm Asia vừa phát hành cuốn băng hình DVD mang tên : Mẹ Fatima- Mẹ Nhân Ái- Mẹ Xót Thương ( Our Lady of Fatima- Our Lady of Benevolence and Mercy ).

Ý tưởng thực hiện cuốn DVD này là của trang trí gia Đỗ Cung và nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức với sự khuyến khích của giám đốc Thy Vân.

Nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức- giám đốc âm nhạc là người chọn lọc những bài thánh ca do các nhạc sĩ Việt Nam sáng tác mang âm hưởng giáo đường,tình tự quê hương Việt Nam và tình yêu mẹ cùng niềm tin Thiên Chúa.



Có thêm bài Dear Lady of Fatima, bài Salve Regina, bài Bless The Lord ( Ngợi Khen Chúa ), Vũ Tuấn Đức đặt lời Việt.

Các ca sĩ Khánh Hà, Tuấn Vũ, Thế Sơn, Thanh Trúc, Philip Huy, Hồ Hoàng Yến, Đặng Thế Luân, Hoàng Anh Thư, Anh Tuấn, Bích Vân, Thùy Dương, Lê Quốc Tuấn, Ngoc Anh Vi. Diễm Ngân, Mai Thanh Thúy, Duy Thành…, và sự đóng góp của Ca Đoàn St. Columban Children Choir & Drum Corps & Đoàn Đàn Tranh, Ca Đoàn Gloria-Đức Mẹ La Vang và Ca Đoàn St. Columban làm phong phú phần trình diễn.



Cuốn băng có 21 tiết mục gồm nhiều bài hát do các nhạc sĩ trong đó có Anh Bằng, Trúc Hồ và các linh mục nhạc sĩ như Hải Linh, Kim Long…. Hai màn hợp ca mở đầu và kết thúc tạo sự bề thế cho chương trình.

Đặc biệt Giám mục giáo phận Orange là Đức Cha Kevin Vann sau khi trình bày về việc tu sửa nhà thờ Christ Cathedral và xây cất Linh đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên nhà thờ chính tòa, ngài đàn dương cầm cho linh mục An Bình hát bài Dâng Mẹ La Vang.





Bài Đường Đời Dâng Mẹ của Linh mục Hoàng Chương do sơ Maria Ái Liên hát rất điêu luyện cùng màn múa của các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang- LA.

Hai MC Thùy Dương và linh mục nhạc sĩ Hải Đăng- người am hiểu về sự tích Đức Mẹ hiện ra ở nhiều nơi trên thế giới, ngoài Đức Mẹ Fatima còn có Đức Mẹ La Vang ( Quảng Trị Việt Nam ) rất linh thiêng.



Nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức- người đã từng tu ở dòng nhà thờ Komtum trước năm 1975 đã tâm sự rằng anh hài lòng và hãnh diện đã góp công sức để thực hiện cuốn băng hình ca ngợi Đức Mẹ Maria, ca ngợi tình mẹ nhân ái và lời nhắn nhủ thương yêu khi xưa. Anh cũng muốn cuốn băng hình này là quà tặng tinh thần cho những bà mẹ Việt Nam có niềm tin yêu Thiên Chúa và tưởng nhớ người mẹ yêu dấu của anh đã khuất bóng.



Cuối tuần qua Thứ Sáu và Thứ Bảy, Chủ Nhật 4, 5, 6 tháng 8 năm 2017, tại Đại Hội Thánh Mẫu ở Missouri, hàng chục ngàn người đã tham dự, thưởng thức những tiếng hát của nhiều ca sĩ trung tâm Asia. Cuốn DVD Mẹ Fatima- Mẹ Nhân Ái- Mẹ Xót Thương của trung tâm Asia được khán giả đón mua nồng nhiệt.



Trung tâm Asia năm 2017 vừa phát hành cuốn DVD Sài Gòn Của Tôi tháng 5- 2017, đầu tháng 8 -2017 phát hành cuốn DVD đặc biệt Mẹ Fatima và ngày 3 tháng 9- 2017 sắp tới sẽ trực tiếp thu hình cuốn Asia 80 tại Ceasars Atlantic City.

Băng hình Mẹ Fatima- Mẹ Nhân Ái- Mẹ Xót Thương gồm 2 DVD và 2 CD giá bán 30 mỹ kim. Liên lạc trung tâm Asia, 10501 Garden Grove Blvd, Garden Grove, CA 92843, điện thoại (714) 636-6594, www.trungtamasia.com





Photo: Một góc nhìn Đại hội Thánh Mẫu 2017 ở Missouri (ảnh Vũ Đăng)