Quận Cam: Kẻ Bị Cướp, Giết Là Minh Le Anh Pham

GARDEN GROVE -- Người đàn ông bị cướp và giết chết ở nơi máy ATM của ngân hàng Bank of America hôm 6 tháng 8/2017 lúc 22:11 giờ đêm, được cảnh sát cho biết tên là Minh Le Anh Pham, 35 tuổi, cư dân Garden Grove.Cảnh sát cho biết đang truy nã 2 nghi can, và hình ảnh từ máy quay phim chưa được phổ biến trong khi điều tra. Hai nghi can là 2 người đàn ông lái xe SVU màu bạc, sau khi cướp và giết đã phóng về hướng Tây trên đường Westminster Ave. để tẩu thoát.Khi vụ cướp và giết xảy ra, có nhiều người hiện diện ở bãi đậu xe. Cảnhs át mời gọi ai biết về vụ naỳ, xin gọi 714-741-5422 để cho thông tin.