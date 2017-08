Mẫu Hạm Mỹ Sẽ Tới VN Trong năm 2018, Lần Đầu Kể Từ 1975; Họp Việt-TQ Hủy Bỏ...

BIỂN ĐÔNG (VB) -- Một hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ sẽ thăm Việt Nam vào năm tới, theo lời Pentagon trong một bản tuyên bố hôm Thứ Ba, trong dấu hiệu cải thiện quan hệ Việt-Mỹ.Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Jim Mattis và Bộ Trưởng Quốc Phòng VN Ngô Xuân Lịch đồng ý về chuyến viếng thăm của hàng không mẫu hạm Mỹ trong buổi họp ở Ngũ Giác Đài hôm Thứ Ba, theo bản tuyên bố viết.Như thế, đó là chuyến thăm VN đầu tiên của một mẫu hạm Mỹ kể từ 1975.TT Trump đã bàn với Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc về chuyến viếng thăm hàng không mẫu hạm đó khi 2 người họp hồi tháng 5/2017 ở Bạch Ốc.Bản tin Reuters nói quan hệ Việt-Mỹ thân thiết hơn vì cùng nỗi lo về Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông.Trong khi đó, bản tin khác cho biết Bộ ngoại giao Philippines cho hay Trung Cộng vận động các nước đông nam Á thông qua luật ứng xử tại Biển Đông không có tác dụng trói buộc pháp lý.Ngoại trưởng Cayetano cho hay 1 số thành viên ASEAN muốn các trói buộc pháp lý và Beijing chỉ muốn là “ràng buộc”.Nhưng, ASEAN và đại diện Beijing cùng tán dương sự chấp nhận khung thảo luận về luật ứng xử như là 1 buớc tiến bộ hướng tới ngăn ngừa tranh chấp, là hướng dẫn cách thiết lập luật ứng xử.Ngoại trưởng Cayetano nhận xét: các phe tỏ thiện chí thương luợng.Giới phân tích tin rằng mục tiêu của Trung Cộng là trì hoãn, mua thời gian để củng cố hạ tầng cơ sở tại Biển Đông – hôm chủ nhật, ngoại trưởng Wang Yi khẳng định: chưa tới lúc thảo luận chi tiết của các nội dung, nhưng mọi điểm có thể đồng thuận phải đuợc thực hành.Tin nhận trễ từ Reuters cho hay dự định tiếp xúc 2 ngoại trưởng Việt Hoa bên lề hội nghị ASEAN họp tại thủ đô Philippines hôm Thứ Hai đã bị huỷ bỏ – 1 viên chức ngoại giao Trung Cộng xác nhận tin này với nhà báo và không giải thích.Trước đó, các ngoại trưởng tham dự hội nghị đã chấp thuận 1 thông cáo chung nêu rõ quan ngại về các tuyên bố chủ quyền biển đảo của Trung Cộng tại Biển Đông. Vietnam muốn luật ứng xử mà Beijing đang thương luợng với các lân bang đông nam Á phải có ý nghĩa ràng buộc pháp lý – các nước không tán đồng vì đều có các lệ thuộc nặng về về giao thương và đầu tư với nước lớn nhất châu Á. Phóng viên nhận xét: thông cáo chung của hội nghị ASEAN đuợc soạn bằng hành văn thận trọng không làm phật lòng Trung Cộng.Theo nhà nghiên cứu Xu Liping làm việc tại China Academy of Social Sciences, hủy bỏ cuộc gặp là tín hiệu cảnh cáo với Hà Nội. Tại Viện quốc phòng Australia, giáo sư Carl Thayer nhận xét: Hànội thường có thể trông cậy Manila, nhưng nay chính quyền Duterte theo đuổi chính sách hoà dịu với Trung Cộng.Trong khi đó, bản tin RFI ghi nhận rằng truyền thông Trung Quốc hôm 08/08/2017, đã lớn tiếng công kích Việt Nam với những lời lẽ rất nặng nề: Lý do là vì Việt Nam đã cố gắng thuyết phục ASEAN có ngôn từ cứng rắn hơn đối với các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông và ít nhiều đã thành công.Một bài viết trên ấn bản Anh Ngữ của tờ China Daily chạy tựa «Việt Nam lạc điệu so với phần còn lại ASEAN», trước hết ghi nhận sự kiện ngoại trưởng Trung Quốc và các đồng nhiệm ASEAN họp tại Manila đã đánh giá cao thành tựu trong quan hệ ASEAN-Trung Quốc, hai bên đều biểu thị thái độ hài lòng về việc thông qua Khuôn Khổ Bộ Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông và đồng ý nỗ lực để các cuộc đàm phán về bộ quy tắc này có thể được bắt đầu trong năm.Tờ báo đã nhấn mạnh toàn cảnh trên để tố cáo vai trò bị gọi là «phá đám» của Việt Nam, khi cố gắng thúc đẩy chương trình nghị sự của chính mình trong cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN.Tuy nhiên, trong khi Việt Nam cô đơn trong hội nghị ASEAN đã bù lại được Mỹ điồng ý kết thân hơn. Chỉ có nan đề là Việt Nam đang bị Đức gây khó dễ vì trận tình báo CSVN bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức đưa về VN.Nhiều người không bất ngờ vì Đức cứng rắn đối với hành vi phi pháp của tình báo VN.Tuy nhiên, có vẻ như VN đã quyết định bằng mọi giá phải bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về, vì TXT có thể sẽ khai hết cho Đức biết những bí mật TXT biết về Biển Đông, về Miền Tây, nơi Thanh từng là một Phó chủ tịch tỉnh, và Thanh có thể tặng quà cho tình báo Đức bằng cách khai hết mạng lưới tình báo VC ở Liên Âu và ở Đức, nơi TXT bơm tiền nhiều năm qua vào kinh doanh. Bởi vì, Đức sẽ không nhận tỵ nạn một kẻ tham nhũng, nhưng sẽ nhận tỵ nạn một người mang theo thông tin tình báo?Tuy nhiên, thiệt hại cho VN cũng sẽ rất lớn, vì sau cú bắt cóc là đã lộ ra một mảng lưới tình báo lớn rồi.