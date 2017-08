Báo Nguy Chảy Máu Ngoaị Tệ: 9 Tỷ Đô Xuất Ngoại Mỗi Năm

HANOI -- Báo Nhân Dân báo động về hiện tượng chảy máu ngoaị tệ...Bài phân tích của TS Nguyễn Minh Phong nhan đề “Nguy cơ “chảy máu ngoại tệ”...” trên tờ Nhân Dân hôm 8/8/2017 cho biết rằng trong những năm gần đây, cùng với dòng đầu tư trực tiếp và gián tiếp từ trong nước ra nước ngoài có xu hướng tăng, Việt Nam cũng trở thành thị trường thu hút nhiều công ty quốc tế hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học, di trú, đầu tư mở rộng hoạt động quảng bá, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đầu tư ở Mỹ và các nước châu Âu. Điều này dẫn đến nguy cơ “chảy máu ngoại tệ”, ảnh hưởng tới sự ổn định tài chính quốc gia.Bản tin ND nhắc rằng báo cáo thường niên “Hồ sơ các hoạt động quốc tế trong lĩnh vực bất động sản ở Mỹ năm 2017” do Hiệp hội quốc gia chuyên viên địa ốc Mỹ (NAR) công bố ngày 18-7 vừa qua cho biết, dòng tiền từ Việt Nam chuyển vào Mỹ để đầu tư bất động sản chiếm 2% (tương đương 3,06 tỷ USD), đưa Việt Nam xếp ở vị trí thứ 6 trong tổng giá trị các dòng tiền trên thế giới đổ vào mua nhà ở Mỹ (tăng 2 bậc so với báo cáo năm 2016 và ngang hàng các nước như Đức, Nhật Bản). Đây là thí dụ tiêu biểu cho thấy một lượng lớn ngoại tệ của Việt Nam đang chảy ra nước ngoài.Theo nhiều nguồn thống kê, chỉ riêng dòng ngoại tệ chảy khỏi Việt Nam qua các kênh mua nhà, du lịch, học tập và chữa bệnh ở nước ngoài mỗi năm cũng hàng tỷ USD, gần tương đương khoản kiều hối mà Việt Nam nhận được (9 tỷ USD), bằng hai phần ba lượng vốn FDI thực hiện trong năm 2016 (15,8 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay). Chỉ tính riêng năm 2015, thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy, lượng ngoại tệ từ Việt Nam chảy ra nước ngoài dưới dạng tiền và tiền gửi là 14,2 tỷ USD; trong đó, riêng các ngân hàng trong nước đã chuyển 4,6 tỷ USD ra gửi ở nước ngoài.Chỉ trong sáu tháng đầu năm 2016, các doanh nghiệp và người dân đã chuyển hơn 3,5 tỷ USD ra nước ngoài. Tổng cộng, từ quý I-2013 (thời điểm NHNN công bố số liệu thống kê này) cho đến quý II-2016, đã có 30,67 tỷ USD được chuyển ra nước ngoài dưới dạng tiền và tiền gửi (riêng quý I-2017 đã có 1,692 tỷ USD tiền dạng này được chuyển ra nước ngoài).Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong giai đoạn suốt 17 năm (từ 1999 đến 2015), Việt Nam đã có 873 dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đăng ký mới, với khoảng 14,653 tỷ USD và 165 lượt dự án đăng ký bổ sung vốn tăng thêm 5,093 tỷ USD; tổng cộng cả vốn đăng ký mới và tăng thêm là 19,746 tỷ USD. Đặc biệt, giai đoạn 2006-2015 được ghi nhận là giai đoạn bùng nổ của đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, với tốc độ tăng trung bình chín năm đạt mức 52%/năm và chiếm tới 96,8% tổng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam cho đến hết năm 2015.