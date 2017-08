TQ Hứa Giúp Phạt Bắc Hàn, Sẽ Siết 1/3 Lợi Tức Xuất Cảng

BEIJING - Bộ ngoại Trung Cộng đưa tin: ngoại trưởng Wang Yi xác nhận tại hội nghị an ninh vùng họp tại thủ đô Philippines: nghị quyết mới của HĐ Bảo An chứng tỏ cộng đồng quốc tế và Trung Quốc chống lại các hoạt động phi đạn và nguyên tử tại Bắc Hàn.Nghị quyết đuợc biểu quyết thông qua với số phiếu đồng thanh hôm Thứ Bảy có thể làm giảm 1/3 nguồn thu xuất cảng 3 tỉ MK hàng năm của Pyongyang.Theo lời ông Wang, vì các quan hệ kinh tế truyền thống với Bắc Hàn, Trung Quốc phải trả giá trong việc thi hành nghị quyết của HĐ Bảo An, sẽ thực hành đầy đủ các nội dung của nghị quyết vì nhu cầu hoà bình và ổn định trong vùng. Beijing, là đồng minh quan trọng của Pyongyang, từng nhiều lần tuyên bố cam kết cưỡng chế các trừng phạt của HĐ Bảo An.Trong 1 chương trình phỏng vấn hôm Thứ Ba, ĐS Nikki Haley, là đại biểu Hoa Kỳ tại LHQ, cho biết Washington đang chờ xem các trừng phạt mới đuợc áp dụng với chế độ Kim.