Lá Thư từ Đức Quốc

Tranh chấp Đức-Việt sau vụ bắt cóc, Ngoại trưởng Gabriel nói: "Đây là một chuyện chúng tôi không đời nào chịu nhịn !"

* Lê-Ngọc Châu



Như chúng tôi đã đề cập qua 2 bài viết, sau khi bắt cóc một doanh nhân Việt Nam, chính phủ liên bang thảo luận tiếp về những biện pháp đối phó và đe dọa Việt Nam vì bị cáo buộc trong vụ bắt cóc với một cách thức hành động cứng rắn hơn. "Bây giờ chúng tôi cũng thảo luận về hành động tiếp theo, không chỉ về việc trục xuất những người chịu trách nhiệm".

Và như độc giả đã thấy, nhiều Youtube, cuộc phỏng vấn được thực hiện và khá nhiều bài viết về vụ bắt cóc ở Đức được phổ biến trên báo chí Việt ngữ trong suốt tuần qua. Riêng tôi cũng đã đóng góp 2 bài đã được đăng trên vài nhật báo, Website ở Mỹ, diễn đàn, Facebook và báo ở Úc …và hân hạnh cũng đưọc hỏi mời phỏng vấn nhưng tôi từ chối vì nói cho cùng nếu có phát biểu thì cũng chỉ đề cập chung chung đến các vấn đề, đưa ra những giả thuyết, nhân định và dự kiến liên quan đến chuyện bắt cóc mà nội dung có lẽ cũng chẳng mới lạ và "sự thật chỉ có người trong cuộc nắm vững thôi !".

Một diểm khác khá quan trọng (không khoe, sự thật thôi) là vì nhờ làm việc với người Đức thuộc mọi giới nên tôi chỉ dám viết và đề cập đến các sự kiện kiểm chứng được. Trên lãnh vực chính trị cũng tương tự thôi nếu bàn về chuyện bắt cóc hay ngoại giao song phương mà ai cũng hiểu là chỉ có những kẻ trong cuộc mới biết rõ nội vụ và thứ đến là cơ quan tình báo điều tra của Đức nói riêng. Chính vì thế nên tôi rất thận trọng, từ chối phỏng vấn và chỉ đưa tin dựa theo bộ ngoại giao và từ chính quyền Đức cho biết hay sau khi được báo chí, đài truyền hình Đức công bố.

Xin được nhắc lại, Đức đã nói rất rõ ràng :" Vụ bắt cóc công dân Việt trên đất Đức là vi phạm trắng trợn luật pháp Đức và pháp luật quốc tế" (sic). Hôm 04.08.2017 ngoại trưởng Đức còn nói thêm tại Hannover :" Vụ bắt cóc người trên xứ Đức là điều mà chúng tôi không thể chịu đựng được và sẽ không tha thứ (sic)!.





Hôm 06,08.2017 nữ ký giả Baerbel Krauß đã phỏng vấn Ngoại trưởng Đức, ông Sigmar Gabriel về sự tranh chấp với VN qua vụ bắt cóc ở Bá Linh và được phổ biến trên báo Stuttgarter Zeitung số ra ngày 07.08.2017 (độc giả nào muốn biết theo đường Link :



http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.sigmar-gabriel-zu-konflikt-mit-vietnam-so-etwas-tolerieren-wir-in-keinem-fall.b19406b8-299e-45ce-811f-de6cd88fb251.html).

Chắc chắn bang giao Đức-Việt bị bị sứt mẻ sau vụ bắt cóc vì ngoại trưởng đã nói rõ hôm 06.08.2017 về sự xung đột (Konflikt) với Việt Nam: "Đây là một chuyện (ý nói vụ bắt cóc) chúng tôi không đời nào chịu nhịn ! (tolerieren = tolerate, cũng có nghĩa … không đời nào tha thứ được). Còn vấn đề thật sự diễn tiến như thế nào trong tương lai thì chờ xem sao !.

Tôi chỉ phóng dịch một đoạn ngắn cuộc phỏng vấn ông Gabriel :

"Nó kêu vang như phim trinh thám, chiến tranh lạnh và Hollywood. Cách đây vài ngày, một người Việt đang xin tị nạn ở Đức bị bắt cóc ngay giữa Bá Linh (Berlin) và mang đi. Ngoại trưởng Sigmar Gabriel cảnh cáo Hà Nội với hậu quả ! .

Ngoại trưởng Sigmar Gabriel còn nói là những hoạt động tình báo trên lãnh thổ Đức hoàn toàn không thể chấp nhận được (nguyên văn : Außenminister Gabriel nennt Geheimdienstoperation auf deutschem Boden völlig inakzeptabel). Ngoại trưởng Sigmar Gabriel (SPD) kinh ngạc về sự kiện xảy ra và ông đánh giá mối quan hệ song phương với Việt Nam đang bị sứt mẻ trầm trọng (sic).

Bà Krauß hỏi : Ông có nghĩ rằng Việt Nam sẵn sàng cho Trịnh Xuân Thân nhanh trở về Berlin?

Ông Gabriel trả lời : Chúng tôi đã cho chính phủ Việt Nam biết rất rõ thái độ và sự mong đợi của chúng tôi. Nhưng chưa có câu trả lời chính thức nào. Trong mọi trường hợp, nếu cần chúng tôi dự trù sẽ áp dụng các biện pháp khác.

Bà Krauß hỏi: theo ông những phương tiện nào có thể đưa nhân vật (bị bắt cóc) này trở lại đây?

Ông Gabriel trả lời: Tôi nghĩ rằng bây giờ và nơi đây không phải là địa điểm thích hợp để "đánh vần ra" các biện pháp này. Nhưng chúng tôi sẽ không đơn giản trở về với cuộc sống thường ngày, xem như chẳng có gì xảy ra. Trong những năm qua chúng tôi đã đạt được nhiều điều trong quan hệ song phương, thương mại và đầu tư phát triển nhanh, Việt Nam đã đạt đươc nhiều thành quả tăng trưởng và đang có nhiều dự án phát triển tốt và quan trọng. Vì thế lại càng không hiểu nổi tại sao các cơ quan Việt Nam lại hiển nhiên chấp nhận kiểu chơi (Spiel, dịch thoát là thủ đoạn) liều lĩnh này. Những gì xảy ra ở Bá Linh (Berlin) vào cuối tháng Bảy đã gây sứt mẻ trẩm trọng cho mối quan hệ Đức-Việt. Kinh tế Đức lo ngại là dễ hiểu, cũng vì rõ ràng là một số người có trách nhiệm tại Việt Nam thiếu tôn trọng " quan hệ đối tác với Đức" và các quy tắc về pháp luật và trật tự.

Trên đây là tin rút gọn liên quan đến cuộc phỏng vấn ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel.

Bây giờ tôi mạn phép đi xa hơn tí để rộng đường dư luận. Cuối tuần qua tôi giật mình khi đọc tin trên liên mạng nói Đức trục xuất 15-16 người của sứ quán csVN ở Berlin với tên tuổi rõ ràng. Chưa hết còn nói cắt viện trợ phát triển 160 triệu USD của Đức cho VN, đóng cửa Tòa Đại Sứ Đức ở Hà Nội (chỉ thấy tin đóng cửa vì trục trặc kỹ thuật) v.v… Có thể các cơ quan truyền thông đó biết, nhưng riêng tôi thì ngạc nhiên vì không thấy tin này trên báo chí Đức.

Chuyện đóng cửa sứ quán Đức ở Hà Nội nếu có chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả vì tôi nghĩ đâu cần sự giúp đỡ của Đức đối với tôi dù là công dân Đức gốc Việt vì tôi không về VN khi đã định cư ở Đức, sống thoải mái chẳng lo ngại về an ninh vì nhân quyền và dân quyền được tôn trọng ở Đức. Còn nếu giả thử đúng là sứ quán csVN ở Berlin đóng cửa vì bang giao Đức-Việt cắt đứt thì đối với tôi cũng chẳng có gì quan trọng bởi lẽ từ 1975 đến nay tôi chưa bao giờ xin Visa nên nào có biết đến lãnh sự quán/ sứ quán VN, có chăng là những ai làm ăn với VN, làm việc cho VN ví dụ (chỉ thi dụ thôi) như dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên, có văn phòng du lịch và liên hệ hay về VN du lịch nên mới cần sứ quán, đúng như vậy không, thưa độc giả ?.

Còn về chuyện 15-16 người theo danh sách mà vài cơ quan truyền thông phổ biến thì đó là chuyện giữa Đức và csVN. Nếu đúng thì sứ quán VN lãnh đủ và cũng chẳng quan trọng gì đối với tôi như đề cập ở trên.

Tuy nhiên, tôí chủ Nhật (06.08.2017) trước khi đi ngủ, tôi đã viết nhanh một điện thư hỏi bộ ngoại giao Đức cho rõ và người thừa hành ngoại trưởng Đức trả lời xác nhận với tôi chiều hôm nay 08.8 là KHÔNG có gì thay đổi sau Thông Cáo Báo Chí của Bộ ngoại giao hôm 02.8.2017.

Trong thư trả lời Bộ ngoại giao đã được xác nhận rõ ràng là chỉ có người không mong muốn "persona non grata" (tiếng Đức là unerwünschte Person in Deutschland / undesirable person in Germany) ở Đức đã rời khỏi nước Đức đúng như yêu cầu trong vòng 48 giờ đồng hồ.

* và sau đây là thư của người thừa hành ngoại trưởng Gabriel trả lời cho riêng tôi chiều hôm nay 08.08.2017 lúc 13h56 qua email tôi viết cho bộ ngoại giao Đức (xin trích dẫn ngắn, giữ nguyên tiếng Đức và xóa tên người gởi) để rộng đường dư luận :

AP03-K.A (ap03-auswaertiges amt)

An Chau (Heute um 13:56)

Sehr geehrter Herr Chau,

es gilt weiterhin die Aussage des Sprechers des Auswärtigen Amtes, Martin Schaefer, vom 02. August 2017:

Der offiziellen Vertreter der vietnamesischen Nachrichtendienste an der Botschaft der Sozialistischen Republik Vietnam in Deutschland wurde zur Persona non grata erklärt und hat am Freitag – nach Ablauf einer Frist von 48 Stunden - Deutschland verlassen. Weitere Ausweisungen wurden nicht ausgesprochen.

Wie in der Presseerklärung unter

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Meldungen/2017/170802_VNM.html

erwähnt, behält sich die Bundesregierung vor, gegebenenfalls weitere Konsequenzen zu ziehen. Dies hat Bundesaußenminister Gabriel in Hannover nochmals wiederholt.

Mit freundlichem Gruß

(Ký tên)