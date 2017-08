Ngoại Trưởng Nam, Bắc Hàn Gặp Riêng Tại Cuộc Họp ASEAN; Mỹ, Nam Hàn: Bắc Hàn Là Nguy Cơ An Ninh Nghiêm Trọng

WASHINGTON - Trong 1 cuộc điện đàm hôm Chủ nhật, TT Trump và TT Moon Jae-in cùng xác nhận Bắc Hàn là mối đe dọa trực tiếp chông lại 2 nước.Thông cáo báo chí của Bạch Ốc ghi rõ: 2 nguyên thủ cam kết thực hành các nghị quyết của HĐ Bảo An và hô hào cộng động quốc tế hành động tương tự với Pyongyang.Qua sáng Thứ Hai, thông tấn KCNA loan báo: các trừng phạt mới của HĐ Bảo An xâm phạm chủ quyền quốc gia, và báo động: sẽ là sai lầm lớn nếu Hoa Kỳ tưởng là lục địa đuợc an toàn với khoảng cách rộng lớn của Thái Bình Dương.Lên tiếng tại 1 hội nghị của ASEAN tại thủ đô Philippines hôm Thứ Hai, ngoại trưởng Tillerson lưu ý rằng thế giới đã hết kiên nhẫn với các hoạt động nguyên tử và phi đạn của chính quyền Kim Jong-un – ông Tillerson nhấn mạnh: tốt nhất là Pyongyang hãy chuẩn bị đàm phán và ngưng các hoạt động gây hấn.Hoa Kỳ và Trung Cộng bắt đầu thuơng luợng sau vụ phóng phi đạn liên lục địa từ Bắc Hàn cùng ngày lễ Tuyên Ngôn Độc Lập tại Hoa Kỳ – cùng trong tháng qua, Bắc Hàn đã thực hiện vụ bắn thử phi đạn liên lục địa thứ nhì, và lãnh tụ Kim dọa bắn tới mọi mục tiêu Bắc Mỹ.Đợt trừng phạt mới gồm vô số biện pháp kinh tế gồm mọi xuất cảng quặng mỏ có thể làm giảm nguồn thu ngân sách 1 tỉ MK với Pyongyang.Ngoại trưởng Tillerson không đuợc trông đợi gặp mặt ngoại trưởng Bắc Hàn bên lề hội thảo Manila quy tụ 27 quốc gia, gồm Nga, Mỹ, Trung Cộng, Australia, Nhật, Nam Hàn, Bắc Hàn ….Hôm chủ nhật, ngoại trưởng Tillerson đã hội đàm với các ngoại trưởng Lavrov của Nga, ngoại trưởng Wang của Trung Cộng – ông tuyên bố hôm Thứ Hai: chưa thấy ánh sáng về khả năng Bắc Hàn chọn thương luợng để phi nguyên tử bán đảo Hàn.Hàng hoá Trung Cộng chiếm 90% nhập cảng của Bắc Hàn. Ngoại trưởng Wang tuyên bố hôm chủ nhật, đợt trừng phạt mới đuợc HĐ Bảo An thông qua là đúng hướng, nhưng tăng áp lực là không đủ, và yêu cầu Washington đối thoại với Pyongyang – qua Thứ Hai, bộ ngoại giao Trung Cộng hô hào tự chế cùng trong lúc tìm kiếm đối thoại.Trong khi đó một bản tin khác của Đài BBC hôm 7 tháng 8 cho biết rằng, “Nam Hàn xác nhận với BBC rằng ngoại trưởng nước này đã nói chuyện với người tương nhiệm của Bắc Hàn hôm Chủ Nhật trong một cuộc gặp mặt trực tiếp hiếm hoi.“Cuộc gặp giữa bà Kang Kyung-wha của Nam Hàn và ông Ri Yong Ho của Bắc Hàn diễn ra bên lề diễn đàn an ninh khu vực ở Manila.“....“Truyền thông Nam Hàn tường thuật rằng bà Kang và ông Ri đã bắt tay nhau trong cuộc gặp ngắn không hẹn trước, tại một buổi ăn tối chính thức.“Một viên chức Bộ Ngoại giao Nam Hàn xác nhận với BBC về cuộc họp, và về các tường thuật theo đó nói ông Ri nói yêu cầu của Nam Hàn về việc có các cuộc đàm phán mới là "không thành thật".“Trung Quốc, đồng minh thân cận nhất của Bình Nhưỡng, đã phản bác.“Ngoại trưởng Vương Nghị hôm thứ Hai nói với các phóng viên: "Cảm giác của tôi là Bắc Hàn không hoàn toàn bác bỏ các đề xuất tích cực mà miền Nam đưa ra."“Ông nói thêm rằng Trung Quốc cũng ủng hộ các sáng kiến của miền Nam.“Ba vị ngoại trưởng đều đang tham dự diễn đàn Asean, tổ chức tại Manila, Philippines.”