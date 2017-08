FDA OK Thuốc Trị Viêm Gan C Mới 8 Ttuần

Cơ quan FDA của Hoa Kỳ đã chấp thuận lần đầu loại thuốc để trị tất cả các loại viêm gan C trong 8 tuần lễ.Sự kết hợp thuốc từ công ty AbbVie Inc được thấp thuận hôm Thứ Năm tuần rồi bởi cơ quan FDA cho người lớn tuổi mà không bị xơ gia trầm trọng và nhiều bệnh nhân là những người chưa được chữa trị bởi cách điều trị này trước đây.Mavyret cùng với 2 loại thuốc viên gan AbbVie khác, một từ Merck & Co. và 4 từ Gilead Sciences Incl trên thị trường. Điều đó cho phép các bác sĩ và bệnh nhân có nhiều chọn lựa hơn để chọn giảm giá giữa các công ty để tránh mua thuốc giá đắc.Phỏng chừng có 2.7 triệu tới 3.9 triệu người Mỹ bị viêm gan C, theo CDC cho biết.