Người Lao Động Phải Rất Tằn Tiện Mới Đủ Sống

Công nhân các ngành dệt may, giày da, cơ khí, điện tử... thu nhập đều thấp, không đủ sống nếu không tăng ca.

Theo Tổng Cục Thống kê, thu nhập bình quân hàng tháng người Việt Nam trong quý II/2017 chỉ khoảng 5.3 triệu đồng/tháng, giảm 316,000 đồng so với quý I/2017. Trong khi đó, so với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng đầu năm nay lại tăng tới 3,91%.Báo Người Lao Động (NLĐO) dẫn ý kiến các chuyên gia kinh tế, đều có chung nhận định là với mức thu nhập bình quân 5.3 triệu/tháng, người làm công đang phải chi tiêu hết sức chật vật, thậm chí phải rất tằn tiện mới đủ sống một khi đời sống lại đắt đỏ hơn.Theo phân tích của Tổng cục Thống kê về chỉ số CPI bảy tháng đầu năm, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có tới có 8 nhóm hàng tăng giá, ngặt một nỗi là trong đó lại có một số nhóm liên quan và tác động trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân, cụ thể là: thức ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0.54%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0.36%; giáo dục tăng 0.05%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0.03% và may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0.04%. Đây là những mặt hàng và dịch vụ mà người dân trực tiếp sử dụng hàng ngày, nên tác động không nhỏ đến mức sống của người dân.NLĐO dẫn tiếp số liệu của Tổng cục Thống kê, cho thấy mặc dù mức thu nhập bình quân của người lao động tăng 372,000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đã giảm 316,000 đồng so với quý trước. Khu vực thành thị, nơi tìm kiếm việc làm dễ hơn cũng chỉ cho thu nhập cao hơn 1.5 triệu đồng so với khu vực nông thôn. Đặc biệt người lao động thuộc các ngành dệt may, giày da, giao thông vận tải, cơ khí, điện tử, chế biến nông lâm thuỷ sản đều có mức thu nhập không đủ sống nếu không được tăng ca.Trong khi đó, theo khảo sát của Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động VN)), hiện lương tối thiểu mới chỉ đủ đảm bảo khoảng 75% mức sống tối thiểu. Còn về 25% thiếu hụt còn lại, người làm công phải "tự xoay xở", làm thêm đủ các nghề phụ như giao hàng, bán hàng online, gia công, dịch vụ (nhất là chạy xe ôm)... hoặc thắt chặt chi tiêu mới mong bù đắp.NLĐO dẫn ý kiến của TS Đặng Quang Thiệu - Giám đốc Trung tâm chiếu xạ Hà Nội (Viện Năng lượng nguyên tử VN) cho rằng, có thể không cần bù đắp tất cả 25% mức thiếu hụt bởi điều này ngoài khả năng của người sử dụng lao động, nhưng nên xem xét để tăng lương cho người lao động, tối thiểu ở mức 10% để họ cải thiện đời sống.