Bià Báo Newsweek Đăng Ảnh Trump Với 2 Chữ Lazy Boy

NEW YORK - Trang bià của tạp chí Newsweek là đề tài tranh luận của nhiều người – kỳ này, bìa Newsweek in tấm ảnh TT Trump vừa ăn cheetos vừa xem đài truyền hình, với 2 chữ Lazy Boy.1 dòng phụ đề nhỏ ghi “Trump cảm thấy buồn chán và mệt mỏi – hãy tưởng tượng là ông ta cảm thấy tệ đến mức nào nếu làm 1 việc gì đó”.Trang bià này đã đuợc phóng lên mạng từ hôm Thứ Ba như là cách chỉ trích việc làm của ông ở vai trò TT.Trong bài về TT tỉ phú, Newsweek ghi: ông Trump tìm thấy thời gian để phóng 1029 twitter.Mới đây, trang bìa của New York Post là minh họa nội các Trump, mô tả tập thể cộng sự viên của ông Trump như là các diễn viên của chương trình truyền hình “Survivor”.