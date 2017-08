Đaị Lý Xe Hơi VN: Rủ Nhau Phá Sản, Chết

SAIGON -- Công nghiệp xe hơi Việt Nam sẽ sụp hầm?Báo Dân Trí báo động về hiện tượng: “Cuộc chiến" giá ô tô khiến hàng chục nghìn đại lý "chết lâm sàng"...Bản tin cho biết rằng hơn 17.700 doanh nghiệp là các đại lý, chủ showroom bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy đã phải ngừng hoạt động, chờ phá sản hoặc phá sản, trong đó số cơ sở kinh doanh ô tô chiếm số lượng lớn.Theo Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), trong 7 tháng đầu năm 2017, cả nước có khoảng 17.700 doanh nghiệp (DN), đại lý kinh doanh bán buôn, bán lẻ ô tô, xe máy phải tạm ngừng hoạt động có thời hạn và chờ giải thể, con số này tăng hơn 2.000 DN so với cùng kỳ năm trước 2016.Đáng lưu ý, tỷ lệ DN tạm ngừng không đăng ký quay trở lại hoạt động (chết lâm sàng) tăng khá mạnh chiếm hơn 11.500 DN, chiếm hơn 42% tổng số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoạt động trở lại trên cả nước.Về tổng số DN phá sản trong 7 tháng qua, theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, cả nước có khoảng 6.600 DN, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 92,4% DN có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng.Nếu phân theo loại hình, công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên chiếm 41%; công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên gần 30% và công ty tư nhân chiếm 17%, còn lại là công ty cổ phần...Thực tế, trong thời gian qua thị trường bán buôn, bán lẻ ô tô, xe máy gặp rất nhiều khó khăn, trong đó đặc biệt là phân phối ô tô. Sau Thông tư 20 của Bộ Công Thương về siết chặt kinh doanh xe hơi năm 2006, hết hiệu lực cuối năm 2016, các DN phân phối xe những tưởng sẽ được tháo bỏ "vòng kim cô" về điều kiện kinh doanh đối với xe hơi.Bản tin báo Dân Trí ghi lời nhiều nhà kinh doanh nói rằng chính Bộ Công Thương siết cô doanh nghiệp: “Bộ Công Thương đã đưa ra dự thảo Nghị định về kinh doanh ô tô mới với nhiều điều kiện ràng buộc kinh doanh xe nhập cảng, hạn chế lớn quyền tự do kinh doanh. Theo nhiều DN phân phối xe, với những cơ chế quy định rất khắt khe về điều kiện kinh doanh xe nhập cảng,, nhóm DN nhỏ và vừa phân phối xe hơi sẽ không còn đất sống.”Báo cáo của Tổng cục Thống kê 6 tháng qua cũng cho thấy, số DN là đại lý, showroom ô tô, xe máy "chết lâm sàng" hoặc phá sản hiện chiếm đến đến hơn 41% số các DN ngừng hoạt động trên cả nước. Đây là một minh chứng cho thấy các DN kinh doanh ô tô trong nước đang gặp khó khăn lớn hơn bao giờ hết.