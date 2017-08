TQ Tuyển Khoa Học Gia Ngoại Biết Dùng Viễn Vọng Kính Lớn

BEIJING - Chính quyền Trung Cộng đề nghị mức luơng bằng 1.2 tỉ yuan (hay 178 triệu MK) để tuyển nhà thiên văn ngoài nước giám sát hoạt động hàng ngày của viễn vọng kính đơn đĩa lớn nhất thế giới – việc này xem ra rất khó trên thực tế.Trong vài tháng qua, Beijing đối diện những trở ngại không mong đợi với ứng viên không hội đủ điều kiện trong khi số ứng viên muốn hợp tác nhận ra vô số thách thức.Luơng của trưởng đài Fast gồm 8 triệu yuan là tài trợ nghiên cứu, có thể so sánh với chức trách tương tự ở phương tây, và 1 số phụ cấp như nhà ở miễn phí. Viễn vọng kính Fast đuợc đặt tại vùng đồi núi đá vôi của tỉnh Guizhou, tây nam Hoa Lục, là môi trường tự nhiên thích hợp với viễn vọng kính khổng lồ.Điều khiển Fast là cơ hội trong 1 đời người với thiên văn gia, theo nhận xét của giáo sư Wang Tinggui giảng dạy môn thiên văn tại University of Science and Technology of China (Hefei, Anhui). Tại Puerto Rico, điã của viễn vọng kính không bằng 50% đường kính của Fast (500 mét) đã ghi 1 số khám phá dấu ấn, gồm 1 thành tự đưa tới giải Nobel.Thông cáo tuyển dụng đã đuợc Chinese Academy of Science đưa lên trang mạng chính thức của Fast từ Tháng 5, hưá nhận mọi quốc tịch hay sắc tộc. Thẩm quyền nhân lực của Academy xác nhận không thể chờ đợi lâu, đang tiếp tục làm mọi việc để tiếp xúc với các khoa học gia thượng thặng. Theo mô tả công việc, giám đốc Fast chịu trách nhiệm thành lập các ủy ban khác nhau để quyết định các mục tiêu lâu dài cũng như cung cấp thời gian quan sát bằng Fast cho các tổ nghiên cứu khác nhau đến từ trong và ngoài nước – giám đốc Fast sẽ báo cáo những khám phá quan trọng cho chính quyền, tiếp cận công chúng, giám sát các chi tiêu và ngân sách.Các chuyên gia phương tây chắc chắn vấp khó khăn về ngôn ngữ và văn hoá khi làm việc với người Hoa, nhất là phải làm việc và sinh sống tại nơi lạc hậu nhất của Hoa Lục.Theo giáo sư Wang, đây không chỉ là việc làm khoa học, mà là công việc của siêu anh hùng.