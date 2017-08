Doanh Nghiệp Sáng và Tối

Nền kinh tế Việt Nam có những mảng sáng và tối bất đồng. Bi hài là: có khi thuế đánh vào doanh nghiệp nội nặng nè hơn doanh nghiệp ngoại, và cơ chế cán bộ gây khó dễ doanh nghiệp nội hơn là đối với doanh nghiệp ngoại.Trước tiên, nói về điểm sang: bản tin VTV ghi nhận: Đã có hơn 70.000 doanh nghiệp được thành lập chỉ trong 7 tháng đầu năm, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 tháng đầu năm của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, đã có tổng cộng 72.953 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký đạt 690.738 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm 2017.So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp mới thành lập tăng 13,8% (cùng kỳ tăng 23,3%), số vốn đăng ký tăng 39% (cùng kỳ tăng 54,7%). Một trong những tín hiệu đáng mừng, đó là 17.549 doanh nghiệp trước đây gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động nay đã trở lại hoạt động, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.Tuy nhiên, bi quan là, theo bản tin này: trong 7 tháng đầu năm, có khoảng 16.000 doanh nghiệp đã phải tạm ngừng kinh doanh, tăng 16,2%, trên 27.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 21,5%.Trong khi đó, báo Dân Trí kể về tình hình: 5 vạn doanh nghiệp “hấp hối”, “khai tử”, Chính phủ yêu cầu giảm mạnh chi phí…Trong 7 tháng đầu năm, trong khi có 90.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động thì đồng thời số hoàn thành giải thể và tạm ngừng hoạt động cũng lên tới gần 5 vạn doanh nghiệp. Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải giảm mạnh hơn nữa cả về chi phí chính thức và không chính thức để hỗ trợ doanh nghiệp.Đó là lý do, nhức đầu là làm sao để: giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp bao gồm cả chi phí chính thức và không chính thức như giảm phí BOT, giảm phí hạ tầng đường bộ, giảm chi phí kiểm lô hàng thông quan, phí logistic…Báo Đầu Tư Chứng Khoán ghi nhận tình hình: 43.000 doanh nghiệp đang gặp khó…Bản tin ĐTCK ghi rằng ông Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2017 vừa diễn ra, là 7 tháng đầu năm nay có 43.000 doanh nghiệp đang rất khó khăn, nhất là về tiếp cận vốn, thủ tục chính thức, đất đai, tín dụng.Do vậy, sẽ thấy khó đạt tới mục tiêu tăng trưởng GDP đề ra cho năm nay là 6,7%, thế là chính phủ nhận thấy “việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp lại càng đặt ra bức thiết.”Bản tin ghi nhận một vài đề xuất đang xét tới:“Trong đó, có các giải pháp giảm chi phí đường bộ qua trạm BOT, giảm phí hạ tầng công cộng, khu vực cảng như báo cáo Bộ Tài chính đề xuất, giảm tỉ lệ lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành khi thông quan từ 30-35% xuống còn 15% khi xuất nhập khẩu.“Hiện còn 5.719 thủ tục, giấy phép của các bộ ngành. Như vậy chúng ta còn số lượng rất lớn các thủ tục các bộ chuyên ngành kiểm tra tại cửa khẩu. Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng sẽ rà soát lại toàn bộ các thủ tục và giảm thủ tục. Có những bộ có tới 220 giấy phép, nhất là Bộ Công thương. Bộ ít nhất cũng còn 106 giấy phép là Bộ Xây dựng...”, ông Dũng nói.Người phát ngôn Chính phủ cho biết thêm, Bộ Tài chính có trách nhiệm rà soát toàn bộ phí, lệ phí thủ tục hải quan, thuế theo luật định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại toàn bộ thủ tục liên quan đến tiếp cận, giấy phép đầu tư, giấy phép xây dựng, tiếp cận đất đai, tiếp cận thông tin, chí phí phát sinh để làm các thủ tục…”Tuy nhiên, hễ nói là nổ vang trời, nhưng làm thì tà tà cù nhầy… Kiểu định hướng xã hội chủ nghĩa là như thế.Trong khi đó, báo Dân Việt ghi nhận về một lĩnh vực: Thị trường địa ốc khó lường, doanh nghiệp “chùn tay”…Bản tin ghi rằng thị trường địa ốc TP.SG đang chứng kiến sự khó lường của phân khúc căn hộ cao cấp. Sự chững lại về thanh khoản và giao dịch khiến nhiều doanh nghiệp địa ốc không dám bung hàng. Hầu hết đều nhận định, thị trường đang diễn biến rất khó lường.Thế là rủ nhau: Găm hàng, dời kế hoạch…Thế là hàng loạt doanh nghiệp (DN) tái cơ cấu sản phẩm, cắt giảm nhân sự để “cầm hơi” trong bối cảnh ế ẩm. Gần đây nhất, một DN địa ốc đầu ngành công bố đã có hơn 400 nhân viên nghỉ việc và chắc chắn chưa dừng lại nếu tình hình thị trường không được cải thiện. Người đại diện tập đoàn nói rằng không thể ra các dự án mới theo kế hoạch nên hàng loạt nhân sự từ kiến trúc đến thi công và lực lượng sale phải nghỉ việc.Trong khi đó, báo Tin Tức kể: Doanh nghiệp du lịch nội 'thất thế' trong kinh doanh trực tuyến.So với các nước trong khu vực, Việt Nam có nhiều ưu thế để phát triển du lịch trực tuyến. Thế nhưng hiện nay, gần 80% thị phần đặt phòng du lịch trực tuyến trong nước đang được các doanh nghiệp nước ngoài khai thác. Trong khi doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn gặp khó về công nghệ và quản lý.Nhà nước CSVN lại ưu đãi hãng ngoại: Nhiều doanh nghiệp cho rằng, sự khác biệt trong các chính sách về thuế và các ưu đãi đã tạo một lợi thế lớn về giá cho cách doanh nghiệp nước ngoài. Ví dụ, một doanh nghiệp trong nước phải tốn 25% thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng đối với công ty nước ngoài thì sẽ thấp hơn nhiều. Chưa kể các giao dịch với các công ty du lịch trực tuyến nước ngoài đều thông qua các loại thẻ quốc tế và việc này đã vô hình chung tạo sự khó khăn cho các cơ quan quản lý nhưng lại là một lợi thế mà hiện nay các doanh nghiệp nước ngoài đang khai thác.Bi quan vậy chăng…