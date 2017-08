Thư Thiếu Nhi: Bạn Có Muốn Đi Du Lịch Đến...?

Làng Alert, Canada

Pitcarn, Anh Quốc

Các bạn thân mến,Mùa hè là mùa của thiếu nhi nghỉ ngơi, chơi đùa và đi du lịch các nơi, biển, núi và các phong cảnh đẹp trên trái đất. Nhưng có những nơi cảnh vẫn đẹp nức lòng mà ít ai dám đến. BN đề nghị một vài địa danh hẻo lánh, xa xôi nhất trên thế giới, phải mất nhiều ngày mới tới được. Các bạn có can đảm thì đến để du lịch và nghiên cứu nhé.Đầu tiên là làng Alert, Canada:Alert là một ngôi làng nhỏ nằm ở phía Bắc vùngNunavut,Canada, cách Bắc Cực khoảng 800 km. Alert được cho là một trong những nơi xa xôi nhất trên trái đất, khi cách ngôi làng gần nhất đến 2,100 km, nhiệt độ mùa đông có thể giảm xuống -40 độ C, khiến vùng đất này trở thành nơi rất khó khăn để sinh sống. Bạn có nghĩ một ngôi làng như vậy mà chỉ có 5 người dân sinh sống ở đây. Do vị trí đặc biệt này, vào mùa Hè thì mặt trời chiếu sáng liên tục trong 24 tiếng. Nhưng tới mùa Đông thì ngôi làng hoàn toàn chìm trong bóng tối.Quần đảo Pitcairn, Anh Quốc.Ở Anh Quốc cũng có một nơi độc đáo không kém. Đó là quần đảo Pitcairn nằm ở phía Nam Thái Bình Dương, thuộc phần lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh. Đảo này đông dân hơn làng Alert chỉ ở Canada là có khoảng 50 cư dân đang sinh sống. Nơi gần nhất quần đảo này là Tahiti và Gambier, nhưng cũng cách nhau hàng nghìn cây số. Muốn đến thăm hòn đảo này, các bạn không đi được máy bay, vì không có phi trường. Các bạn phải đến New Zealand, xuống tàu hoặc thuyền và cũng phải mất 10 ngày mới ra tới được quần đảo.Các bạn muốn đến đây ở tuổi này thì chưa được đâu, nhưng lớn lên, bạn nào có đầu óc mạo hiểm thì cũng đi một chuyến cho biết đó biết đây! (BN sưu tầm).