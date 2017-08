Dân, Quân VN Muốn Đi Với Mỹ

Tình hình cho thấy không có lúc nào VNCS đi với Mỹ là đúng: hợp thời cơ, thuận nhơn hoà hơn lúc này. Dân và quân VN đều muốn đi với Mỹ để thoát Trung. Thế nước, lòng dân, ý quân VN theo hướng ấy đã thấy rõ sau chuyến công du VN của TT Obama năm 2016 và sau thơ tân TT Trump mời Chủ Tịch Nước và Thủ Tướng CSVN công du Mỹ. TT Phúc xung phong đi Mỹ đầu tiên được tiếp đón đàng hoàng, trên đừơng về ghé Nhựt, đồng minh chí thân của Mỹ còn giúp cho một gói đầu tư 22 tỷ Đô là và tặng cho mấy chiếc tàu tuần duyển tân trang. Riêng TT Trump còn hứa sẽ thăm VN khi dự hội nghị thượng đĩnh APEC ở Đà Nẵng.Vì, một, dân chúng VN ủng hộ và cần Mỹ giúp VN để giải toả vòng lệ thuộc kinh tế, chánh trị của TC. 78% dân chúng VN có cái nhìn thiện cảm và tích cực về Mỹ, muốn nhà cầm quyền xích lại gần Mỹ để có thể thoát Trung về kinh tế và giải toả áp lực TC xâm lấn biển đảo VN, áp chế chủ quyền và độc lập của quốc gia dân tộc VN. TT Obama đi thăm VN nói đúng tim đen của người dân Việt tiền cứu hận Quân Tàu xâm lăng VN. Trong lịch sử: "Sông núi nước Nam vua Nam ở, Rành rành định phận tại sách trời. Trong hiện tình: «Các nước lớn không được quyền bắt nạt các nước nhỏ». Trên đường phố, trong quán ăn VN, ở Hà nội cũng như Saigon cả trăm ngàn người dân Việt nhiệt liệt hoan hô TT Mỹ Obama. Hoàn toàn trái ngược với cảnh nhiều người dân xuống đường phản đối chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Coi như nhân dân VN đã lùa Tập cận Bình vào hẻm hóc.Tình hình TC xâm lấn giang sơn gấm vóc VN làm trổi dậy, khởi sắc lại truyền thống bất khuất của dân tộc VN. Anh hùng dân tộc được toàn dân VN, ngàn năm mến mộ là những người chống quân Tàu, giành lại chủ quyền cho dân tộc Việt. Truyền thống đó thấy sống lại trong thời sự TC xâm lấn biển đảo của VN mà Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng là người duy nhứt trong tứ trụ triều đình đỏ ra đứng trước đầu sóng ngọn gió chống lại quân Tàu xâm lấn biển đảo VN, được dân chúng mến mộ. Năm 2014, khi TC đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của VN, TT Dũng là người lãnh đạo đầu tiên lên tiếng phản đối. Ông bay sang Miến điện họp ASEAN, sang Phi gặp TT Aquino vận động liên minh chống TC. Ông tuyên bố không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông đối vơi TC. TT Dũng cũng là người cầm đầu chánh phủ, chủ trương đổi mới kinh tế, đi với Mỹ rất họp lòng dân.Hai, Quân đội CSVN cũng kín đáo hướng về Mỹ, hợp tác quân sự với Mỹ để cứu nước là nhiệm vụ căn bản của quân đội. Các giới chức thẩm quyền quân đội Mỹ và VN thân thiện và muốn giúp đỡ nhau. Số chiến hạm Mỹ vào viếng thăm, làm công tác dân sư vụ, huần luyện cứu nạn, tuần duyên rất nhiều lần. Chính Chủ Tịch Uỷ Ban Quân vụ Mỹ Thương Viện Mỹ, TNS McCain cũng nhiều lần đến VN. Hà nội vẫn mở Quân Cảng Cam Ranh cho tàu Mỹ vào tu trì. Phó Đô Đốc Colin Kilrain, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ Huy các chiến dịch đặc biệt của biệt kích Hải Quân Navy Seal, Delta Force của Lục Quân hay các đơn vị Mũ Nồi Xanh (Green Berets) không dấu diếm. Ông có một cuộc tiếp xúc với chỉ huy trưởng lực lượng tinh nhuệ của Việt Nam bên lề một hội nghị ở Tampa, bang Florida, Hai bên đã cùng thảo luận, mong muốn quan hệ giữa các lực lượng tinh nhuệ của quân đội hai bên sớm chặt chẽ hơn. Vấn đề chỉ còn là bao giờ thì chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam quyết định để họ thực hiện mong muốn ấy.Trung Tướng Lục quân Mỹ Stephen Lanza, chỉ huy Quân đoàn I, Lục quân Mỹ, cho biết lực lượng của VN đã "sẵn sàng, cả về mặt tác chiến và chiến thuật, để luyện tập với bất cứ lực lượng nào có cơ hội huấn luyện chung với quân đội Mỹ", chỉ còn chờ quyết định của các lãnh đạo cấp cao thôi.Ba, còn Nhà Nước CSVN thì tỏ ra đi nước đôi, lập trường về Biển Đông gần với Mỹ. Tin BBC 25 tháng 5, 2016 trên đường đi Nhật dự thính hội nghị G7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói "Việt Nam không tăng cường quân sự nhưng Việt Nam cần phải bảo vệ chủ quyền, trước tiên là bằng các giải pháp hòa bình, ngoại giao và thậm chí là pháp lý.”Còn Chủ tịch CSVN, Trần đại Quang trả lời hãng tin Kyodo của Nhật cũng như các hãng khác bằng văn bản về vấn đề tranh chấp lãnh thổ, ông Trần Đại Quang nói: “Chúng tôi đề nghị các nước trên thế giới, bao gồm Nhật Bản, tiếp tục có những đóng góp thiết thực và mang tính xây dựng để duy trì hòa bình và ổn định”.Bốn, Mỹ đang cần môt số nước liên minh với Mỹ để ngăn cản TC bánh trướng, tranh giành thế hải thượng của Mỹ ở Á châu Thái bình dương, muốn khống chế Biển Đông, gây trở ngại tư do hàng hải là quyên lợi cột lỏi của Mỹ. Trong đó, Nhựt ở Đông Bắc và VN ở Đông Nam Thái bình dương, là hai nước có kinh nghiệm già dặn chiến đấu chống quân Tàu, có quân đội hùng mạnh TC không thể coi thường. Thêm vào đó vị trí địa lý chiến lược của VN là một bán đảo nằm trên hành lang của con đường hàng hải huyết mạch của Mỹ qua lại Á châu và Án độ dương.Nên Mỹ đã từng có nhưng hành động đặc cách, ngoại lệ so với tập tuc ngoại giao và viện trợ quân sự để mở đường cho CSVN sát cánh với Mỹ. Mỹ xả cấm vận, sẽ bán vũ khí sát thương cho VN là chế độ CS. Mỹ chưa làm việc này cho một chế độ CS nào.Năm, phản ứng của TC. TC lo sợ liên minh Việt-Mỹ, sẽ tách CSVN ra khỏi TC, một đòn mà TT Nixon đã làm khi bắt tay với TC, làm cho đế quốc CS đệ tam bể. TC cố hàn gắn quan hệ với Hà Nội. Chỉ một ngày sau khi TT Obama bày tỏ mong muốn bắt đầu một kỷ nguyên mới của mối quan hệ kinh tế và quân sự chặt chẽ hơn với Việt Nam, thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc mời người đồng nhiệm CSVN họp mật tại một tỉnh biên giới của Trung Quốc. Theo suy đoán của các nhà quan sát, Bắc Kinh đang cố gắng trấn an Việt Nam rằng hai quốc gia cộng sản nên đặt lợi ích chung lên trên việc tranh chấp xem ai sở hữu gì ở Biển Đông.Sáu và sau cùng, nhà cầm quyền CSVN không có gì phải mặc cảm khi tách rời một đồng mình, đồng chí dã tâm muốn biến nước bạn nhược tiểu thành thuộc địa kiểu mới. Trái lại ly khai loại đồng minh đầy tham vọng, mưu đồ xâm lấn đất đai, thô bạo xen vào chánh trị để đi với một nước lớn khác dù là cưu thù để bảo vệ chủ quyền quốc gia, cương vực lãnh thổ là một chánh quyền khôn ngoan, thương dân yêu nước.Chính vấn đề TC xâm chiếm Biển Đông, làm cho một số nước Á châu Thái bình dương xich lại gần và liên minh đi với Mỹ. Cũng chính vấn đề Biển Đông này làm cho Đảng CSVN chia rẽ với Nhà Nước thời TT Nguyễn tấn Dũng.Bây giờ nhiều dấu chỉ cho thấy dân chúng và quân đội CSVN đều muốn đi với Mỹ. Trước đây các chế độ CS ở Đông Âu và Liên xô sụp đổ vì dân chúng đứng lên trước rồi quân dội trở về với nhân dân, ra tay bẻ cổ đảng CS chết. Còn bây giờ chế độ CSVN có thêm một thế lực rất lớn là Mỹ. Dân chúng VN hầu hết đã kỳ vọng Mỹ là phao cứu sinh cho VN trước âm mưu TC biến CSVN thành chư hầu về kinh tế, chánh tri, văn hoá, xã hội. Thời VNCH hầu hết các cuộc quân đội đảo chánh, lật đổ, chỉnh lý đều có bàn tay bí mật của tình báo Mỹ và chánh trị gia ngoai giao. Bây giờ Đảng CS không thể đi ngược thế nước, lòng dân, lòng quân là không bắt tay cùng Mỹ để cứu nước, cứu dân khỏi bị quân Tàu thống trị một lần nữa. Đất nước là của chung. Cứu nước là việc chung. Đảng CS không làm thì theo tình hình này, dân và quân VN sẽ làm. Gần 4 triệu người Việt hải ngoại, mà 2 triệu đang ở Mỹ là một quốc tế vận lớn cho một thay đổi cho nước VN mới, tư do, dân chủ./.( VA)