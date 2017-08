Yêu Nhau Từ Thuở Mẫu Giáo

Trong đời không có chuyện nào đẹp bằng chuyện tình. Và chuyện tình lản mạn mới đẹp hơn hết. Mà có chuyện tình nào lản mạn hơn chuyện tình cúa Laura Scheel và Matt Grodsky khi hai cô cậu bé yêu nhau lúc cả hai còn học mẫu giáo. Matt Grodsky nắm tay Laura Scheel tuyên bố "anh sẽ cưới em sau này”. Và quả thật, đúng 20 năm sau, hai người yêu nhau gặp lại, cùng nói "đồng ý" để trở thành đôi uyên ương, cưới hỏi nhau đàng hoàng.Mối tình từ Mẫu giáoLúc trẻ, chúng ta, ai cũng có những mối tình. Yêu một chàng trai, môt cô bé, bạn học cùng lớp, cùng trường hoặc bạn lối xóm. Có thể đó là người yêu mà chúng ta thề sẽ yêu suốt đời, sẽ cưới nhau trong ít lâu nữa thôi. Nhưng rất có thể chúng ta sẽ quên đi khi đổi trường, đổi nhà.Nhưng trường hợp của cô cậu bé Laura Scheel và Matt Grosdky lại quá đặc biệc. Hai đứa bé gặp nhau ở Phoenix khi hai đứa cùng đi học Mẫi giáo. Ngay lúc đó, hai đứa đã không rời nhau. Chơi chung với nhau, ngủ trưa ở trường, nằm bên cạnh nhau.Laura dạy Matt biết chơi đánh đu, vẻ những ngọn đồi cỏ xanh rì, cách ăn phó-mác (fromage) chảy đúng cách và giử tay, miệng sạch sẻ. Cô cậu không thể quên được những buổi chơi năm mười trốn kiếm,....Matt Grơdsky và Laura Scheel ở lớp Mẫu giáoChẳng may, vài năm sau đó, cô cậu bé mất liên lạc nhau. Chuyện bình thường vì hai đứa không còn học chung một trường khi lên Tiểu học. Tuy xa nhau, nhưng hai đứa, không ai quên người minh yêu. Và nhờ gia đình hai bên hằng năm, vào dịp lễ Giáng sanh, gởi thiệp chúc Tết nhau mà hai đứa trẻ vẫn biết tin nhau, cà có khi nhìn được mặt nhau qua hinh gia đình.Phải chăng hai đứa yêu nhau từ đây?Ngày nay, Matt thuật lại trên Instagram của mình “Tôi nhớ lại rỏ lắm. Hồi 3 tuổi, trước trường mẫu giáo, tôi hứa với Laura là sau này, tôi sẽ cưới nàng".Ở Pháp, có mục “Mất liên lạc: làm sao đây trên tập chí của “Cơ quan Phụ cấp gia đình" (Caisse d'Allocations Familliales).Vì ở Pháp ngày nay, có hơn 50% trường hợp vợ chồng ly dị. Có khi có với nhau năm ba đứa con khá lớn, học trung học, bổng một hôm, dẩn nhau ra trước Tòa án xin ly dị. Thường thì người vợ đưa ra đề nghị trước. Nên Cơ quan Phụ cấp Gia đinh mới có tập chí này để hướng dẩn vợ chồng, khi xa nhau, tránh tối đa sự thiệt hại, giải quyết ổn thỏa việc cùng nhau trông coi con cái. Sau những lời hướng dẩn do một luật sư chuyên về các vấn đề gia đình và một bác sĩ tâm thần trẻ con đảm trách, còn có thêm những phóng sự nêu lên những trường hợp thành công sau khi ly dị.Nhưng đó là người lớn xa nhau. Ở đây là hai đứa bé xa nhau vì học khác trường.20 năm sau lời hứa long trọng của Matt, người yêu mẫu giáo, hai kẻ yêu nhau giờ đây gặp lại nhau. Quả đúng là ông Trời có mắt biết xét và ban ơn lành cho cô cậu bé Laura Scheel và Matt Gordsky.Khi cả hai vào Trung học Đệ II Cấp (Lycée) thì họ gặp lại nhau. Một sự bất ngờ vô cùng thú vị. Nhờ một người bạn chung của hai người báo tin.Không đầy hai tuần sau đó, hai người quyết định cặp tay nhau đi chơi. Và cứ như vậy, họ gần nhau sát cánh suốt thời gian trung học. Cả khi lên Đại học tuy cùng ở khác Tiểu bang họ vẫn giử liên lạc mật thiết với nhau.Năm 2015 đúng 20 năm sau lời hứa của Matt Grodsky "Anh sẽ cưới em sau này " ! Ngày hôm ấy, Matt Grodsky quì gối xuống đất, cất tiếng yêu cầu Laura Scheel chấp nhận làm vợ của Matt. Dĩ nhiên Laura nhận lời. Và hai người dẩn nhau trở lại trường Mẫu giáo khi xưa họ cùng học làm lễ đính hôn !20 năm sau, Matt và Laura cưới nhau4 tuổi, cô bé trốn nhà đi tìm người yêuTình yêu thời Mẫu giáo sôi nổi nhưng thường chỉ thoáng qua. Khi yêu nhau, không ai tính tuổi tác, gia thế. Ông Tổng thống Pháp yêu và kết hôn với một bà lớn hơn 24 tuổi, đang là bà nội, bà ngoại. Trong lúc đó, ông Tổng thống Huê kỳ lớn hơn bà vợ hiện tại 24 tuổi. Ở hai bên bờ Đại dương, họ vẫn đang sống hạnh phúc bên nhau.Nhưng có người hỏi người ta có thể yêu nhau từ thuở lên 4 sao ? Thưa, tại sao không ? Và đó là những trường hợp đẹp tuyệt vời vì chỉ biết yêu nhau do sự thổn thức từ con tim non nớt, chưa hề biết tính toán hơn thiệt. Nghe nói, chắc các cụ thủ cựu sẽ rủa không tiếc lời, nào là "thứ đồ tiểu yêu", "đồ ranh con"!Mời bạn đọc qua câu chuyện tình sau đây để thấy có phải đúng chỉ có tình yêu mới là đẹp nhứt hay không ?Một cô bé 4 tuổi, 6 giờ sáng hôm 11 tháng 5/2017, trốn khỏi nhà ông bà nội (ngoại) ở Saint-Épain, tỉnh Indre-et-Loire, Tây-Bắc nước Pháp, để tìm gặp lại người yêu, một cậu bé đồng trang lứa. Người si tình 4 tuổi khi ra khỏi nhà còn mặc bộ pyjama, chơn mang giép đi trong phòng ngủ, lội bộ hơn 3 km dọc theo tỉnh lộ 57, giửa Saint-Épain và Noyant-de Touraine.Tới 7 giờ sáng, một bà từ hộp đêm đi về, trông thấy cô bé đi bộ một mình trên đường lộ, đang do dự trước bùng binh (Rond-point), chưa biết chọn ngã nào, bà bèn gọi cảnh sát báo tin. Cảnh sát tới đưa cô bé trở về nhà ông bà, bình yên vô sự.Có thể yêu nhau từ 4 tuổi ?Nhiều cha mẹ không khỏi lúng túng trước trường hợp con em của mình vừa bỏ tả mà đã nói yêu nhau. Khi bảo yêu nhau, chúng nó thật sự có phân biệc được đâu là tình yêu (tình ái) và đâu là tình bạn hay không ?Theo bác sĩ tâm thần trẻ con (pédopsychiatre) Stéphane Clerget thì trẻ con 4 tuổi có thể yêu nhau thật sự bằng tình yêu lứa đôi, tức tình ái. Nhưng đó là một thứ tình yêu thuần nhứt, tinh ròng, hoàn toàn không có sự ham muốn sắc dục trong đó. Tình yêu có nhưng chưa định hình trọn vẹn, nghĩa là hai đứa trẻ Mẫu giáo yêu nhau không giống hai người trưởng thành yêu nhau. Tình yêu của trẻ con, nói là tình yêu thật sự vì nó vượt qua khỏi sự thân tình của tình bạn bình thường. Nó đòi hỏi hai đừa có nhu cầu ở sát cánh nhau.Một thứ tình cảm có sức quyến rủ mãnh liệt. Một thứ ghiền nhau. Vắng nhau là không ai chịu nổi.Vẫn theo bác sĩ tâm thần trẻ con, người ta biết yêu nhau từ lúc mới sanh nhờ mối quan hệ tình cảm với cha mẹ và những quan hệ tình cảm với môi trường thân thiện chung quanh. Người ta lớn lên với tình yêu. Nhờ tình yêu nuôi dưởng.Khi đứa trẻ 3, 4 tuôi nói "Tôi yêu", ý muốn nói một thứ tình cảm thiết tha, muốn tìm đến một sự thân thiện, âu yếm gần gủi, một thứ mình đang cần. Tình cảm này biểu lộ dưới nhiều hình thức khác nhau và nó cũng có thể thay đổi nhanh chống theo thời gian. Dỉ nhiên đứa bé không thể nói rỏ đó là tình yêu trai gái nhưng cảm thấy nó quan trọng, có khi nó ảnh hưởng mạnh đến đời sống tình cảm của đứa bé cho tới sau này.Dỉ nhiên khi yêu, đứa bé không thể nghĩ mình yêu như thế nào. Vì đối với đứa bé, tình yêu là sự khám phá đầy mới mẻ. Khi yêu người ta thường ghen nên tuy còn bé, chúng nó vẫn biết ghen với bạn để bảo vệ người yêu của mình chỉ riêng cho mình. Lo sợ mình sẽ không được yêu nữa.Tình yêu của trẻ con cũng sôi nổi, cũng đậm đà nhưng thường không thể so sánh với tình yêu ở người vị thành niên hoặc người trưởng thành.Người lớn có xu hướng coi thường tình yêu ở trẻ con, con em của mình. Đó là một sai lầm nghiêm trọng trong việc giáo dục con em. Khi hai đứa bé yêu nhau, nếu chẳng may chúng xa nhau vì hoàn cảnh gia đình thì khó tránh ít nhứt có một đứa sẽ bị khủng hoảng tinh thần. Tuy nhiên cũng không nên quá lo nghĩ vi dù sao, với tuổi trẻ non dạy, mọi việc sẽ sớm trở lại bình thường.Có người đặt vấn đề khi hai đứa trẻ con yêu nhau, chúng có sự ham muốn gần gủi xác thịt không ? Bác sĩ tâm thần trẻ con, Stéphen Clerget, bảo trẻ con có thề có nhu cầu thỏa mản nhục dục. Như hun nhau bằng miệng như người lớn, tò mò muôn khám phá cơ quan sinh dục của nhau. Có đứa muốn bìết cha mẹ chúng yêu nhau như thế nào ? Nhiều bà mẹ kể lại con bé, thằng cu của bà muốn nựng thử vú của bà cho biết. Một cử chỉ đòi hỏi không giống như trước đây chúng vẫn thường làm khi ngã vào lòng mẹ.Biểu hiện tình yêu ở trẻ con dễ ghi nhận khi chúng vuốt ve nhau, nựng nịu nhau, hun nhau. Biết mắc cở khi tới 5, 6 tuổi.Bác sĩ tâm thần khuyên khi trẻ con nói tới chuyện quan hệ tình dục thì cha mẹ đừng rầy la, đừng gạt ngang, tỏ ra không quan tâm hoặc cho đó là điều xấu, điều cấm kỵ. Trái lại, nên giải thích cho chúng nó hiểu chuyện đó là dỉ nhiên, là bình thường nhưng phải đợi lớn lên, tới tuổi trưởng thành, tức 18 tuổi. Phải nhìn nhận và khuyên chúng nó chờ đợi. Phải cho chúng nó con số tuôi tác rỏ ràng để chúng nó yên lòng chờ đợi.Xác nhận với trẻ con đó là chuyện làm được dể dàng, ai cũng làm cả nhưng phải đợi khi lớn lên.Rất quan trọng.Nguyễn thị Cỏ May