Mật Vụ Giữ An Ninh Trump Tower, Bỏ Ra Ngoài Vì Giá Thuê Mắc

NEW YORK - Bộ chỉ huy Mật Vụ tại New York đã dọn từ Trump Tower tới 1 xe móc hậu đậu trên lề đường tại bán đảo Manhattan - lý do: có tranh chấp giữa công ty Trump, tổ chức Trump và chính quyền liên bang, theo tin báo Washington Post.Các bên tranh chấp về nhiều điểm trong hợp đồng thuê phòng, cụ thể là mức giá.Nhân viên của Mật Vụ trú đóng tại tầng bên dưới trú sở của gia đình TT cho tới Tháng 6.Phát ngôn viên Amanda Miller của Trump Organization cho tờ Post biết: các bên đã thỏa thuận để Mật Vụ tìm chỗ khác. TT Trump không trở lại Trump Tower từ ngày tuyên thệ nhậm chức. Đệ nhất phu nhân và con trai Barron đã dọn vào Bạch Ốc trong Tháng 6.