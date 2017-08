Ông Nguyễn Trung Trực Bị Công An Bắt

Chính quyền CSVN lại tiếp tục gia tăng đàn áp giới bất đồng chính kiến trong nước, mà cụ thể là hôm 4 tháng 8 công an tỉnh Quảng Bình đã bắt nhà đấu tranh cho dân chủ Nguyễn Trung Trực, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết hôm Thứ Sáu.Bản tin VOA viết như sau.“Công an Việt Nam đã bắt giam nhà hoạt động Nguyễn Trung Trực tại tỉnh Quảng Bình hôm 4/8, theo tin từ gia đình ông.“Anh Nguyễn Quang Trung, con trai của ông Nguyễn Trung Trực, xác nhận với VOA rằng cha của anh bị bắt theo điều 79 của Bộ Luật Hình sự:““Hôm nay 4/8 công an đã tới khám nhà, đọc lệnh bắt cha của tôi theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự về tội lật đổ chính quyền.”“Anh Trung cho biết khoảng 60 công an, an ninh vây quanh nhà, cách ly toàn bộ người dân xung quanh, sau đó tiến hành lục soát trong nhà và tịch thu một chiếc điện thoại của ông Trực, cho là tang vật để bắt ông.”Bản tin VOA cho biết thêm rằng, “Theo anh Trung, ông Trực là người phát ngôn của Hội Anh Em Dân chủ (AEDC), đây là một tổ chức do luật sư Nguyễn Văn Đài sáng lập, hoạt động ôn hòa trong hơn 4 năm qua với mục đích thúc đẩy nhân quyền và tiến bộ xã hội ở Viêt Nam.“Anh Trung nói cha anh không có ý định lật đổ chính quyền, những việc mà cha của anh đang làm là bảo vệ quyền con người và lên tiếng bảo vệ môi trường.”Bản tin VOA nhắc rằng, “Hôm 30/7, bộ Công an ra thông báo khởi tố, bắt tạm giam đối với 6 bị can trong vụ án “Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79, vốn đi kèm một khung hình phạt nặng hơn.“Ngoài ông Nguyễn Văn Đài và bà Thu Hà, còn có bốn cựu tù nhân lương tâm khác, 3 người là thành viên của Hội Anh Em Dân chủ gồm mục sư Nguyễn Trung Tôn, ký giả Trương Minh Đức và nhà hoạt động Phạm Văn Trội. Người thứ tư là Luật sư Nguyễn Bắc Truyển, cũng bị cho là thuộc nhóm “Nguyễn Văn Đài và dồng bọn”, không có chân trong Hội Anh Em Dân Chủ, theo gia đình ông.“Vụ bắt ông Nguyễn Trung Trực là vụ mới nhất trong hàng loạt các vụ bắt bớ các nhà tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam.“Theo các dữ liệu do hãng tin Reuters thu thập thì từ đầu năm 2017 tới nay, có ít nhất 15 người bị bắt giữ, nhiều hơn bất cứ năm nào kể từ sau chiến dịch đàn áp các nhà hoạt động trẻ vào năm 2011.”