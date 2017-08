Căng Thẳng Biên Giới Ấn-Hoa Giảm Nhờ Vận Động Ngoại Giao

NEW DEHLI - Ấn Độ đuợc các cơ quan ngôn luận của chính quyền và quân đội Trung Cộng thông báo: không nhân nhượng chủ quyền lãnh thổ tại biên giới trong vùng chân núi Himalaya.Hôm Thứ Tư, Bộ ngoại giao Trung Cộng có hành động hiếm hoi là công bố bạch thư về biên giới tại cao nguyên Doklam hẻo lánh, nơi tiếp giáp biên giới 3 nước Ấn Độ, Trung Cộng và Bhutan.2 ngoại trưởng định gặp nhau bên lề 1 hội nghị của ASEAN và trong tuần này.Mục xã luận của báo Quân Đội Nhân Dân nhắc nhở: New Dehli không nên diễn giải sai thái độ tự chế của Beijing, đồng thời lên án các biện giải vô nghĩa về các đợt xâm nhập của lính biên phòng Ấn Độ.Giới phân tích nhận thấy tình hình biên giới đã đuợc cải thiện, nhưng mục tiêu Beijing nhắm tới là dư luận trong nước, vì bạch thư 15 trang không phổ biến bằng tiếng Anh.Theo 1 chuyên gia tại National University of Singapore, căng thẳng biên giới Ấn-Hoa đã giảm sau nhiều ngày làm việc nỗ lực của giới ngoại giao 2 nước.New Dehli khẳng định: lập trường của Ấn Độ đã đuợc làm rõ bằng thông cáo báo chí ngày 30-6-2017 của Bộ ngoại giao.Thủ Tướng Modi định đến Beijing trong tháng tới để dự hội nghị của nhóm BRICS 5 thành viên, cũng là cơ hội gặp gỡ lãnh tụ Tập Cận Bình.