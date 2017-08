Úc: Phá Âm Mưu Cho Nổ Bom Trên Chuyến Bay Từ Sydney

SYDNEY - Cảnh sát liên bang Australia báo tin: 1 cấp chỉ huy của khủng bố Hồi Giáo ISIS sai khiến 1 nhóm công dân Australia đặt bom trên 1 chuyến bay của hãng Ethihad cất cánh từ Sydney – vật nổ đuợc dự kiến xâm nhập phi cơ hôm 15-7, nhưng âm mưu bị hỏng trước khi tới trạm an ninh tại phi trường.2 nghi can đã bị truy tố, 1 tên đang bị thẩm vấn.Ủy viên cảnh sát liên bang Michael Phelan tuyên bố: 1 thủ lãnh ISIS là kẻ chủ mưu đặt căn cứ ngoài nước.Chất nổ chế bom đuợc chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ – vật nổ ngụy trang như máy xắt lát thịt thương mại đã đưa tới quầy vé của phi trường Sydney.Ethihad không bình luận hôm Thứ Sáu - trước đó, hãng tuyên bố hợp tác với đoàn điều tra.Viên chức Hoa Kỳ yêu cầu ẩn danh tiết lộ: 1 cơ quan tình báo ngoại quốc đón nghe đuợc các liên lạc của khủng bố giữa Sydney và Syria.Các bộ phận của bom đuợc gửi theo hàng hoá chuyển bằng phi cơ, và ISIS cung cấp hướng dẫn về lắp ráp sau.Theo lời ủy viên Phelan, đây là vụ tinh vi nhất nhắm đánh Australia.4 tình nghi bị bắt hôm Thứ Bảy tại Sydney, 1 người đã đuợc phóng thích – 2 tên tuổi 32 và 49 là anh em đã bị truy tố từ chiều Thứ Năm.Báo chí trong nước cho biết 2 nghi can bị truy tố tội khủng bố tên là Khaled Khayat và Mahmout Khayat. Tên thứ 3 đang bị thẩm vấn.