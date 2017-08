Họ Trịnh, Giá Sữa, Lũ Quét, Xe Đụng, Áo Dài…

Có thực họ Trịnh đã đầu thú? Hay là bị bắt cóc? Trịnh đây là Trịnh Xuân Thanh, không phải Trịnh nào khác…Báo Pháp Luật có bản tin “Lý do thúc đẩy Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú” trong đó ghi nhận:“Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều qua (3/8), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết bà “lấy làm tiếc” về phát biểu ngày 2/8 của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức liên quan đến vụ việc Trịnh Xuân Thanh.Trong “Đơn tự thú” và khi phát biểu với phóng viên VTV, Trịnh Xuân Thanh cho biết: “Tôi thấy lo sợ trước kết luận về vi phạm của tôi và phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu trong thua lỗ của PVC. Do lo sợ, suy nghĩ không hết nên tôi đã trốn tại Đức. Trong thời gian này, cuộc sống luôn bấp bênh, lo sợ. Được sự động viên của gia đình và bạn bè tôi đã về Việt Nam và ra Cơ quan An ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật. Tôi thấy cần phải về đối diện với sự thật. Thứ hai là cần về gặp lại mọi người đặc biệt là những lãnh đạo để báo cáo nhận khuyết điểm, xin lỗi. Gia đình động viên, tôi đã xin về tự thú”….”Tuy nhiên, bản tin VOA của chính phủ Hoa Kỳ viết:"Nữ luật sư đại diện cho ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức hôm 3/8 cho VOA Việt Ngữ biết rằng thân chủ của mình từng “lo sợ cho tính mạng” và rằng không có chuyện ông “đầu thú”.Về sự kiện đang gây căng thẳng ngoại giao Việt - Đức, bà Petra Isabel Schlagenhauf kể: “Ông ấy bị những người vũ trang bắt cóc lúc 10.40 phút sáng ở công viên Tiergarten ở Berlin hôm 23/7. Người thứ hai đi cùng với ông cũng bị bắt cóc. Sau này chúng tôi biết rằng người này đã bị thương và xuất hiện tại bệnh viện Việt – Đức ở Hà Nội hôm 25/7. Cảnh sát bắt đầu điều tra vào ngày 24/7 để truy tìm hai người đã bắt cóc ông Thanh. Hôm 31/7 chúng tôi nhận được tin ông ấy đã tự nguyện ra đầu thú. Thông tin này hoàn toàn không đúng sự thật”.Bà nói thêm: “Cảnh sát đã biết danh tính người thứ hai cũng bị bắt cóc cùng với ông Thanh. Họ cũng đang điều tra những người tham gia vụ bắt cóc”, bà nói. Người này, theo báo chí của cộng đồng người Việt ở Đức, là “một nữ cán bộ Bộ Công thương”...."Lạ vô cùng vậy…Bản tin VietnamBiz/BizLive nêu câu hỏi vê giá sữa: Doanh nghiệp sữa tự kê khai giá liệu có gian lận, trục lợi?Thông tư 08/2017 về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi cho phép thương nhân kê khai giá tại các cơ quan có thẩm quyền và được chủ động điều chỉnh giá trong biên độ dưới 5%.Báo Lao Động ghi nhận về nhu cầu công nhân Khánh Hòa: Tại Khánh Hòa, đang nổi lên thực tế “khát” lao động (LĐ) tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Nguyên nhân xuất phát từ nhiều phía, trong đó việc các doanh nghiệp thiếu chủ động, xây dựng kế hoạch tuyển dụng.Đó là thực tế tại khu công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm). Tình trạng tuyển không ra lao động tập trung trong lĩnh vực dệt may, chế biến thủy sản, cơ khí. Một phần nguyên nhân của thực tế này là do có khoảng 5% lao động dịch chuyển sang ngành khác.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Lũ quét ở Yên Bái: 2 người chết, 13 người mất tích…Khoảng 5h30 sáng 3-8, một trận lũ ống đã quét từ đỉnh núi xuống tổ 8 thị trấn Mù Cang Chải (Yên Bái) làm 2 người đã chết, 13 người hiện đang mất tích, và 8 người bị thương…...Ít nhất có 4 ngôi trường bị sập đổ, hư hại gồm trường mầm non thị trấn, trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.Không chỉ vậy, sân vận động huyện và phòng Văn hóa thông tin huyện Mù Cang Chải cũng bị bùn đất vùi lấp. Đặc biệt, 32 ngôi nhà của dân đã bị cuốn trôi và sập hoàn toàn, 15 nhà bị sạt lở, bị ngập. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 150 tỷ đồng.Trong khi đó, bản tin Zing kể chuyện: 'Siết' kinh doanh hàng không vì hạ tầng chưa cho phép…Từ đầu năm 2017 đến nay, liên tục các doanh nghiệp xin thành lập hãng hàng không mới nhưng mới đây, Chính phủ và Bộ GTVT đã chính thức siết lại lĩnh vực này.Bản tin VietnamNet kể chuyện: Dỡ đồi đem bán 'vàng trắng'…Nhiều tháng qua, tình trạng xe chở cao lanh lậu oanh tạc khắp các trục đường liên xã tại Thanh Thủy (Phú Thọ). Trưởng công an xã Đào Xá Nguyễn Quốc Đoàn cho hay, thực trạng khai thác cao lanh trái phép bắt đầu rầm rộ từ tháng 4/2017.Bản tin VietnamNet ghi nhận: Tình trạng này được bắt đầu khi gia đình ông Dương Văn Bình (xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy) có đơn ra xã xin “hạ cốt” khu vực đất đồi của gia đình để lấy đất làm nhà ở.Báo An Toàn Giao Thông kể chuyện tỉnh Hải Dương: Xe container kéo 2 xe máy xuống mương làm 2 người chết…Ngày 3/8, Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) cho biết đang điều tra về vụ TNGT thương tâm khiến 2 người chết, 1 người bị thương.Khoảng 12 giờ, ngày 3/8, tại Km 4+800, Quốc lộ 38B, đoạn qua địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc xe container 16H-3019 kéo theo rơ móc 15R-051.79 do Nguyễn Văn Vĩnh, sinh năm 1980, trú tại An Lão, Hải Phòng điều khiển đi theo hướng huyện Thanh Miện – TP. Hải Dương…Báo SGGP kể chuyện: Khuyến khích nữ sinh mặc áo dài 2 ngày/tuần…Sở Giáo dục - Đào tạo TPSG vừa có văn bản gửi hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc, hiệu trưởng các trường THPT và giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP, với nội dung triển khai việc học sinh mặc áo dài trong năm học 2017-2018.Tuyệt vời là áo dài… Sao bây giờ mới nghĩ a vậy?