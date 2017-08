Vui Buồn Thẩm Mỹ: Tìm Bạn Bốn Phương...

Bốn chữ tìm bạn bốn phương nầy nghe thân quen, gợi nhớ. Nhớ cái thuở làm con người đứng hàng thứ ba trên danh sách của... AI? Ai đã đặt tên thành nhóm có thứ tự như vầy? “nhứt quỷ nhì ma thứ ba học trò”?.Trong tiệm.Đang quấn ống uốn tóc cho bà khách, Tuấn nghe Sương cười há há, giọng cười thấy rõ cả hai hàm răng băm mấy cái đủ, rồi nàng nói:-Em mới đọc trên báo mục tìm bạn bốn phương có ông đó đăng là “Tìm người bạn để nhỏ mắt cho tôi hàng ngày. Đùa giỡn xin đừng liên lạc”.Thu đang mê mẩn dũa móng tay cho cô khách, ngước lên hỏi:-Gì vậy, ngộ vậy, nói nghe chơi.Sương vẫn còn cười hà hà, nói:-Thì nè, rõ ràng, ổng tìm bạn để nhỏ mắt cho ổng hằng ngày nè. Chỉ trả lời nếu thiệt tình.Tuấn bật cười, chuyện rất hiếm khi xẩy ra lúc gần đây. Thường thì chàng ta chỉ cười mim mím cho có duyên như mấy tài tử “Mỹ nam” trong phim Hàn.-Thế à? Tìm bạn không chỉ làm gì, chỉ để nhỏ mắt cho ông ta à. Thế có phải ẩn ý là nhìn bà làm tôi đau mắt?.Sương nói:-Hổng phải, đây là lời tìm bạn thiệt, có người tìm bạn để “Cùng nhau đi hết cuộc đời nầy”, hay là “Cùng đi du lịch, hưởng thụ thời gian còn lại”. Hay “Vợ chồng tôi làm việc suốt cuộc đời, dành dụm, chờ đợi ngày về hưu thì vợ chồng già đi du lịch, nào ngờ, vừa “Quan tha ma bắt” ổng đi bán muối rồi, bây giờ bà đang tìm người nào còn khỏe khỏe một chút để cùng thực hiện ước nguyện của bà. Còn đây, ổng chỉ tìm người để nhỏ mắt thôi. Chấm dứt không lôi thôi.Thanh cự:-Lôi thôi chớ. Đây nè để tui phân tích cái sự việc. Khi nhỏ mắt thì phải đứng gần hay ngồi gần. Hằng ngày như vậy, một nam một nữ không đụng cũng chạm rồi thì lửa gần rơm có ngày chém chết cũng ra khói!.Láng nói:-Trời trời coi chị Thanh nầy, chị quen tánh mơ màng bướm vờn hoa trăng với sao nên suy nghĩ hơi quá. Nghe cho kỹ kìa, ổng nói là “Đùa giỡn xin đừng liên lạc”.Sương nói:-Còn nữa, còn một người nữ lấy biệt danh là “Bông Hồng Nhựa” thì đăng tìm bạn như vầy “Tướng hơi lùn, nghèo, xấu, hay giận, tìm bạn trai để đi du lịch trước khi trở thành xi cà que”.Lần nầy thì Tuấn bật cười lớn hơn, khoe hai hàm răng trắng tinh rất đều rất đẹp:-A ha ha... đã xấu mà còn hay giận, đã lùn mà còn nghèo nữa, hết ý!Thu lắc đầu:-Đẹp mà hay giận thì còn châm chế vì Tây Thi khi xưa mỗi lần bị đau bụng đẹp tới nổi đau bụng nhăn nhó càng nhăn càng đẹp hơn, còn người nầy đã xấu khi giận chắc càng xấu thêm, ai có gan làm bạn với nàng đi. Tui nghĩ cổ cố ý viết vậy để kích thích óc tò mò của mấy ông đó, hổng chừng ở ngoài cô đẹp “Tiên sa cá lặn”, ai biết?.Khải nói:-Tôi thì cho rằng những người nầy chỉ đùa cợt mà thôi. Có thể ông đã lớn tuổi cô đơn quạnh quẽ muốn tìm người tới trông nhà và nhỏ mắt cho ông mà thôi. Khi còn trẻ không hưởng thụ du lịch cho đời lên hương bây giờ về nhà chỉ cần tìm người nhỏ mắt thế kia, rõ khổ. Và còn cô Bông Hồng Nhựa quá thực tế, muốn đi du lịch bây giờ khi còn nghèo còn xấu và hay giận trước khi xi cà que nữa.Chị Ngà xen vô:-Bởi vậy tui nói hoài, dặn mấy cô mấy cậu hoài, đừng có ham tiền quá, lâu lâu đi chơi đi, lúc hai cặp giò còn khỏe leo núi qua đèo, đừng đợi tới lúc già hưu trí có rộng thì giờ có tiền bạc mà sức khỏe càng ngày càng thiếu, đau mắt, đi chơi có vui mẹ gì đâu. Rồi sao nữa? ổng có được ai trả lời trả vốn gì hông?.Sương nói:-Biết đâu, mới thấy đăng lên thôi còn trả lời ổng thì họ gởi riêng chớ đâu có khai cho mình coi đâu mà biết.Tuấn nói:-Người đăng báo tìm bạn không đáng nói bằng người đã đọc kỹ nhớ rõ và học lại cho cả làng nghe mới là chuyện đáng cười. Bộ Sương chẳng có gì làm trong giờ nghỉ ngơi hả?. Chuyên sưu tầm chuyện lạ khó tin rồi học thuộc lòng.Sương cự:-Chuyện khó tin nhưng có thật. Chuyện nhờ người khác nhỏ mắt cho mình là chuyện bình thường. Như má tui cũng hay nhờ con cháu nhỏ mắt dùm bà vì tự làm không dễ, thuốc cứ chảy ra ngoài.Chị Ngà nói từ tốn:-Thì nằm trên giường, canh cho kỹ, nhỏ vô chỗ đầu con mắt thì giọt nào cũng vô hết chớ đừng nhỏ thẳng vô giữa tròng mắt. Nhỏ ngay vô giữa tròng thì tự nhiên mình bị nháy mắt lia lịa, thuốc tràn ra ngoài. Tui có kinh nghiệm vụ này mà. Tính đi làm tia Laser cho mắt sáng ra nhưng bác sĩ chê, nói tui loạn thị làm hổng được.Thanh nói:-Nghĩa là chị Ngà nhìn đời bằng con mắt khó ưa.Thu hỏi:-Nghĩa là sao? Bà Thanh ưa xuyên tạc, bả nói câu nào ra cũng thấy như hoàng hậu nhiếc ái phi!Khải nói:-Trở lại chuyện tìm bạn, đâu phải ai cũng đùa chơi hết đâu, cũng có nhiều người chân thành mà. Tôi biết chuyện hai người quen nhau qua lời giới thiệu “Nghèo, cô đơn, tìm ai cùng cô đơn với mình trong dịp lễ nầy” vậy mà hai người thành vợ chồng sống với nhau gần 20 năm hạnh phúc tuyệt vời luôn.Chị Ngà nói:-Đúng. Như chuyện về bển cưới vợ, có người đem qua đây bị vợ bỏ cũng có người may mắn như người bạn tui quen, gặp vợ vừa trẻ vừa đẹp vừa hiền, có con với nhau và rất đầm ấm tuy chồng hơn vợ gần 20 năm đó mấy người ơi. Thôi, nãy giờ lo nói chuyện thiên hạ, còn Trang, tháng mấy sanh? Tính làm tới chừng nào?.Trang nói:-Cuối tháng nầy chị, cuối tháng em ở nhà nghỉ ngơi.Chị Ngà nói:-Ở nhà cũng phải đi tới đi lui đừng nằm vật vựa một chỗ thì khi sanh khó lắm nghen. Kinh nghiệm của tui đó. Còn mấy người, ai muốn tìm bạn thì trả lời đi còn không thì làm ơn tìm người có thể gặp, thấy ngay trước mắt, thiếu gì?. Tìm đâu cho xa?. Nhắc chuyện tìm bạn bốn phương, mấy người có biết ai là người tạo ra mục nầy đăng trên báo chí ở Việt Nam hồi xưa hông?.Sương nói:-Chắc là có từ hồi em chưa sanh, làm sao biết được.Chị Ngà nói:-Đúng. Đợi mấy người si nghĩ mất thì giờ để tui trả lời luôn cho xong. Người khai sinh mục:"Tìm bạn 4 phương" trên báo chí ở miền Nam, ngày xưa.“Trước khi chính thức bước chân vào làng báo, bà Tùng Long là một nhà giáo có uy tín trong nghề. Năm 1944, do chuyển biến của thời cuộc, bà theo chồng về Quảng Ngãi, mở Trường tiểu học Tân Dân thực hiện chủ trương xóa nạn mù chữ của Việt Minh. Rồi năm 1951 vào lại Sài Gòn, bà tiếp tục dạy học tại các trường Tân Thịnh, Đạt Đức... và cộng tác với các báo như Đồng Nai, Tiếng vang, Tiếng chuông, Phụ nữ diễn đàn, Đông phương...Có thể nói bà chính là nhà báo tiên phong “Nhỏ to tâm sự”, “Gỡ rối tơ lòng” cho nữ giới trên nhiều tờ báo, tạp chí, chuyên san về phụ nữ tại miền Nam thuở ấy.Đọc lại báo chí Sài Gòn xưa, ta còn thấy có chuyên mục “Tìm bạn bốn phương”, “Kết bạn tâm thư”... Không ngoa chút nào khi nhận định đây cũng chính là “Đặc sản” của làng báo Sài Gòn. Mời bạn đọc lai rai cùng các mẩu tìm bạn trên báo chí thời ấy,3075 - Nam sinh viên khoa học, 20 tuổi, chân thật, dễ nhìn. Yêu đại dương như yêu bản thân mình, trót vào đời mang nhiều mặc cảm nên sợ quen ai quá giàu. Mong được các vị hảo tâm, chị hay bạn gái mách giúp một chỗ dạy kèm tư gia Toán hay cho mượn 10.000 đồng. Hứa sẽ hoàn trả trong vòng 6 tháng. Thư về…- 4268 - Một chàng trai bỏ nhà giang hồ theo nhịp đời buồn tẻ, bốn mùa phiêu bạt nơi quán gió cầu sương. Mang một tâm sự buồn và cô đơn cho đời lãng tử. Ưa trầm lặng suy tư, thích cải lương, mê tiếng hát Minh Phụng, Mỹ Châu. 21 tuổi đời chưa một lần yêu. Tha thiết làm quen với khách má hồng từ đất Thần Kinh đến đồng chua nước mặn để tâm sự buồn vui trong những lúc dừng chân nơi quán trọ. Bạn thuyền quyên nào thích, xin cho cánh nhạn lướt gió về địa chỉ…- 4262 - Năm thứ 19, muôn chiều lá đổ, khép nép trong màu áo học trò lớp 11 duyên dáng, thích những bản tình ca không hạnh phúc của Trịnh Công Sơn, muốn làm quen với các anh lớn tuổi để lắng nghe những an ủi, vỗ về, vo tròn trong một gãy đổ đặng sưởi ấm tâm hồn đơn vãng, xin thư về em gái theo địa chỉ…(Sưu tầm trên internet)Thấy chưa, từ hơn thế kỷ đã có mục Tìm Bạn nầy rồi, chỉ khác chút là, ngày xưa người ta viết văn vẻ khách sáo, còn bây giờ, muốn gì nói thiệt như cái ông kia...Thanh gạt ngang:-Thôi chị ơi bắt đúng “Băng tần số 9” của thập niên 60s của chị rồi nên chị nổi hứng, nghe hổng kịp thở, khách vô kìa, bắt đầu làm việc kiếm tiền, chuyện bạn bè tính sau nha, bà con?.Sương cười:-Ha ha ha, dám chắc bà Thanh nầy thế nào cũng liên lạc với ông kia cho mà xem. Bả thích chuyện lạ bốn phương. Phải hông nà?.Thanh lắc đầu, cì dài:-Xì...ì...ì.... chưa biết ai à. Coi chừng suy bụng ta ra bụng người đó nghen. Ha ha ha./.Trương Ngọc Bảo Xuân.