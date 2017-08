Giám Đốc Charlie Nguyễn Mạnh Chí Tuyên Bố Tranh Cử Vào Hội Đồng Thành Phố Westminster

Nguyễn Mạnh Chí.

(Westminster, CA) – Anh Charlie Nguyễn Mạnh Chí, còn được biết là Chi Charlie Nguyễn, đương kim Giám Đốc Đặc Khu Vệ Sinh Midway, đã tuyên bố tranh cử vào chức vụ Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Westminster trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm tới. Anh Chí sẽ tranh cử vào một trong hai ghế hiện đang nắm giữ bởi Nghị Viên Tyler Diệp Miên Trường và Cựu Thị Trưởng Margie Rice. NV Diệp Miên Trường đã tuyên bố tranh cử vào chức vụ Dân Biểu Tiểu Bang Khu Vực 72 bao gồm phần lớn khu vực Little Saigon.Kể từ ngày được đắc cử vào chức vụ Giám Đốc Đặc Khu Vệ Sinh, anh đã khởi xướng chương trình sử dụng năng lượng mặt trời cho toàn khu vực sở vệ sinh, vận động và phổ biến rộng rãi về chương trình tái thiết (recycling) không chỉ trên các phương tiện truyền thông Mỹ mà cả trên nhiểu cơ quan truyền thông Việt.Anh Nguyễn Mạnh Chí đã theo học, lớn lên và làm việc trong khu vực Little Saigon hơn 30 năm qua. Nguyên là Đoàn Trưởng Phong Trào Giới Trẻ Công Giáo, Anh Chí đã tham gia điều hợp nhiều công tác quan trọng trong cộng đồng người Việt tại Quận Cam như đi bộ gây quỹ cho thuyền nhân hay nạn nhân bão lụt, đại nhạc hội gây quỹ xây Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, đêm thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân 9/11 hay tự do tôn giáo và nhân quyền cho Việt Nam. Năm 2010, anh là trưởng ban tổ chức cuộc bầu cử ban đại diện cộng đồng với sự đóng góp của hơn 18,000 đồng hương. Anh Nguyễn Mạnh Chí cũng từng là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia.Anh Nguyễn Mạnh Chí đã từng theo học tại trường Trung Học Westminster, có bằng cử nhân tại Đại Học Cal State Fullerton, bằng Cao Học tại Đại Học Cal State Long Beach và sau đó làm việc cho nhiều hãng xưởng chế tạo máy bay hàng không và nắm giữ nhiều chức vụ quản lý quan trọng trong các cơ xưởng này. Anh hiện là chủ nhân của một cơ sở thương mại thuộc Thành Phố Westminster.Trong hầu hết các sinh hoạt cộng đồng mà anh đã từng tham dự điều hành, anh Nguyễn Mạnh Chí đã luôn quy tụ được hầu hết mọi thành phần giới trẻ và đủ mọi thành phần khác trong cộng đồng. Nếu được đắc cử vào Hội Đồng Thành Phố Westminster, anh Nguyễn Mạnh Chí sẽ đóng góp nhiều khả năng và kinh nghiệm quan trọng vào việc phát triển thành phố và quan hệ với các cộng đồng sắc dân trong thành phố như phát triển thương mại, gây dựng công ăn việc làm, giảm thiểu chi tiêu, quân bình tài khóa và gia tăng phẩm chất các dịch vụ từ thành phố. Anh Nguyễn Mạnh Chí cũng sẽ là một tiếng nói quan trọng đại diện cho đủ mọi thành phần trong cộng đồng Việt Nam, đặc biệt là trong việc mục tiêu phát triển thành phố với sự hỗ trợ của mọi thành phần cư dân trong thành phố.