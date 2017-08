Nghệ Sĩ 3 Đoàn Ca Nhạc Dân Tộc Trong Đêm Nhạc Thính Phòng Huế Tại Viện Việt Học

Trong đêm ca nhạc thính phòng Huế tại Viện Việt Học.

Trong trái tim của những người con Việt xa xứ, hai chữ quê hương luôn khắc sâu trong tâm khảm. Và dầu ở xa hơn nửa vòng trái đất, những người con Việt luôn hướng về nguồn cội, chung tay gìn giữ văn hóa cội nguồn dân tộc. Trong tinh thần đó, để tiếp tục công việc thắp sáng ngọn lửa duy trì và phát huy âm nhạc cổ truyền Việt Nam nơi xứ người, Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam - Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng cùng Viện Việt Học sẽ tổ chức đêm Cung Đàn Hội Ngộ kỳ 2 với chủ đề Buổi Trình Diễn Ca Nhạc Thính Phòng Huế, để giới thiệu các làn điệu dân ca đặc thù của Huế cũng như các bài Nhã Nhạc của cung đình Huế.Như lần Cung Đàn Hội Ngộ kỳ 1 tổ chức vào tháng 10 năm 2016, chương trình kỳ 2 sẽ tổ chức vào 7:30 tối thứ Bảy ngày 12 tháng 8, 2017, hội ngộ cùng nghệ sĩ Kim Uyên cùng đoàn Tre Việt đến từ Toronto Canada, và nghệ sĩ Hồng Việt Hải cùng Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt đến từ Seattle, tiểu bang Washington State.Khi chúng tôi điện thoại tìm hiểu thêm thông tin về chương trình này thì nghệ sĩ Kim Uyên tâm sự: “Kim Uyên vừa về lại nhà hôm qua sau hơn một tuần lễ tham dự Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống kỳ 4 tại Paris hội ngộ với hơn 100 nghệ sĩ nhạc dân tộc trên khắp thế giới. Ở đại hội, Kim Uyên có gặp giáo sư Nguyễn thị Mai của đoàn Lạc Hồng cũng như nghệ sĩ Việt Hải của đoàn Hướng Việt. Chia tay được 3 tuần thì chúng mình lại gặp mặt nhau tại California cho chương trình hội ngộ kỳ này. Chương trình hội ngộ này như một chiếc cầu nối tiếp cho chương trình lớn hơn, Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Kỳ 5 sẽ tổ chức vào năm 2019 tại Nam California do đoàn Lạc Hồng phụ trách. Đến với kỳ hội ngộ âm nhạc thính phòng Huế kỳ này Kim Uyên sẽ đàn và ca một số bài điệu Nam hơi Ai của miền Trung như Tứ Đại Cảnh. Kim Uyên cũng sẽ cho ra mắt một sáng tác mới của mình mang tên Nhớ Bạn, cũng được viết theo âm hưởng nhạc miền Trung.”Nghệ sĩ Kim Uyên bắt đầu học đàn Tranh lúc lên 6 tuổi qua sự khai sáng của người mẹ nuôi là giáo sư Phương Oanh (người sáng lập ra nhóm Phượng ca Paris). Trong suốt quá trình theo học tại Việt Nam, nghệ sĩ Kim Uyên đã được may mắn tiếp tục học thêm với các giáo sư tên tuổi như Phạm Văn Nghi, Nguyễn Hữu Ba, Phạm Thúy Hoan, Nguyễn Văn Đời, nhạc sử Đông Phương với thầy Lê Thương, tác giả của trường ca bất hủ Hòn Vọng Phu, học hát nhạc miền Nam với Cô Mười, Cô Hai Bửu, học hát nhạc miền Bắc với Cô Kim Bảng và Thầy Đoàn Văn Thanh, hát nhạc miền Trung với Cô Tuyết Hương, và học hát, đàn nhạc cải lương với thầy Võ Văn Khuê và nhạc sĩ Sáu Xiếu, sau khi giáo sư Phương Oanh đã rời Việt Nam cùng gia đình sang Pháp. Năm 1984, nghệ sĩ Kim Uyên tốt nghiệp với danh dự thủ khoa trong suốt quá trình học tập. Cùng năm, chị chứng minh tài năng của mình, khi chị đăng quang với Giải Nhất Đàn Tranh Toàn Quốc. Năm 1992, chị tốt nghiệp thạc sĩ âm nhạc tại đại học Monash University - Melbourne - Australia với học bổng Women Scholarship cho bộ môn Ethnomusicology. Ngoài trình diễn khắp Châu Á, Châu Âu, Úc Châu, và Hoa Kỳ, nghệ sĩ Kim Uyên còn là một gương mặt thân quen với cộng đồng Việt Nam tại Toronto, Canada (nơi chị định cư hiện nay), trong các chương trình nhạc cổ truyền Việt Nam. Chị cũng là cộng tác viên cho các chương trình truyền thanh, truyền hình như, music Deli, ABC Radio, SBS Radio Station, CBC Radio, SBTN, Việt Tiến TV, Việt TV. Song song với công việc trình diễn, nghệ sĩ Kim Uyên còn bỏ nhiều tâm huyết đào tạo các thế hệ đàn tranh kế cận. Các học trò của chị thành công hiện nay là những giảng viên, những nghệ sĩ đàn tranh tên tuổi trên khắp năm châu.Đến từ Seattle, Washington State là bác sĩ, nghệ sĩ đàn tranh Hồng Việt Hải, là người sáng lập Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt, một tổ chức bất vụ lợi thành lập vào năm 2001 với mục đích duy trì, phát huy, và học hỏi âm nhạc truyền thống Việt Nam tại Hoa Kỳ. Bác sĩ Hồng Việt Hải tốt nghiệp khoa Đông Y học tại Hoa Kỳ. Năm 2013, anh được đài truyền hình King 5 bầu chọn phòng mạch Đông Y ưu tú nhất vùng Tây Bắc Hoa Kỳ. Năm 2016, bác sĩ Hồng được tạp chí Seattle Met và các đồng nghiệp bầu chọn cho giải thưởng Top Doctor. Khi còn là sinh viên, bác sĩ Hồng tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: Phó chủ tịch Hiệp hội sinh viên trường đại học University of Washington, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tiểu bang Washington State, Phó chủ tịch Hội sinh viên ưu tú của Hoa Kỳ Phi Theta Kappa International Honor Society, Tổng thư ký Hội sinh viên Y khoa. Bác sĩ Hồng còn là chủ bút của tờ báo Xuân của Hội Tết In Seattle trong nhiều năm liền, là giáo viên gương mẫu cho trường Việt-ngữ Đắc Lộ, và là cộng tác viên cho các tờ báo hải ngoại chuyên đề Y Học Cổ Truyền, chủ nhiệm chương trình Đông Y Học cho đài Việt TV tư vấn về các đề tài sức khoẻ cho cộng đồng người Việt. Về mặt nghệ thuật, bác sĩ Hồng học đàn tranh với giáo sư Phương Oanh, Kim Uyên, Mười Xuân. Học đàn guzheng, nhị, và tam thập lục với giáo sư Chang, đàn trung với nghệ sĩ Thúy Huỳnh, hát nhạc tài tử với giáo sư Hoàng Cơ Thụy, vẽ tranh thủy mặc với giáo sư Budong Zhao. Từ khi thành lập Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt năm 2001, bác sĩ, nghệ sĩ Hồng Việt Hải đã đào tạo hơn 100 học viên học đàn tranh, đa số là các em nhỏ lớn lên tại hải ngoại không nói rành tiếng Việt. Bác sĩ Hồng cùng các học sinh của mình đã trình diễn khắp Hoa Kỳ cũng như các quốc gia như Úc, Canada, Pháp, Việt Nam, v.v. Bác sĩ Hồng là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được tiểu bang Washington State trao tặng giải thưởng Washington State Arts Commission Folk Arts Award liên tục từ năm 2005-2008. Năm 2017, bác sĩ Hồng cùng Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt đã thành công cho ra đời 9 chương trình Việt Nam Sắc Hương Xưa, giới thiệu về các nét đẹp của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Những hoạt động nghệ thuật của Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt do bác sĩ Hồng thành lập được Thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ Maria Cantwell, Thống đốc tiểu bang Washington State Jay Inslee, các thượng nghị sĩ của tiểu bang Washington State như Lisa Wellman, John McCoy, Guy Palumbo, Jamie Pedersen, và Bob Hasegawa tán dương và hoan nghênh.Khi hỏi về tiết mục trình diễn, nghệ sĩ Việt Hải tâm sự: “Hướng Việt là một đoàn nhỏ thôi, cần phải học hỏi nhiều ở các thầy cô. Hướng Việt được cái may mắn là luôn luôn có sự ủng hộ từ các thầy cô. Ví dụ trong chương trình này, Hướng Việt sẽ hòa tấu một bản tân nhạc mang âm hưởng miền Trung do chính thầy Nguyễn Châu soạn riêng tặng cho đoàn. Trong chương trình, Việt Hải cũng sẽ độc tấu một sáng tác cho đàn tranh do nghệ sĩ Kim Uyên viết tặng Việt Hải năm 2001 tên Vui Mùa Lúa. Đây là một bản nhạc đặc biệt với 4 phân đoạn diễn tả niềm vui nỗi buồn của người nông dân. Bản nhạc được viết trên thăng âm ngũ cung Hò xự xang xê cống điệu Bắc hơi Khách. Việt Hải hy vọng khán giả ở Quận Cam sẽ nhín ít thời gian đến thưởng thức 2 nhạc phẩm này.Nói đến Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng thì không xa lạ với khán giả của Nam California. Đoàn được thành lập từ năm 1988 bởi giáo sư Nguyễn Châu và Nguyễn Thị Mai. Trong suốt chặng đường gìn giữ âm nhạc Việt tại California, ngoài trình diễn phục vụ đồng hương cũng như tham gia các sự kiện quan trọng trong cộng đồng, đoàn còn đào tạo hằng trăm lớp nghệ sĩ chuyên về nhạc cổ truyền Việt Nam tiếp nối.Trong chương trình kỳ này Đoàn tập trung trình diễn các tiết mục Ca Nhạc Thính Phòng Huế, một bộ môn đã từ lâu không được chú ý trong cộng đồng Hải Ngoại. Nếu không gìn giữ, lớp trẻ sẽ lãng quên. Các nghệ sĩ của Đoàn, nhất là các thành viên trẻ, đa số tuy được đào tạo âm nhạc tại Mỹ, nhưng không quên học hỏi những tinh túy âm nhạc của cả ba miền đất nước. Ngoài những tinh hoa của miền Bắc hay Nam như hát Chèo, hát Xẩm, Quan Họ, Tài tử, Cải lương... Các thành viên cũng bỏ thì giờ học hỏi thêm về Nhạc Cung Đình và Thính Phòng Huế, loại nhạc đã là cái nôi, để vào Nam và phát triển thành Nhạc Tài Tử miền Nam.Ngoài các tiết mục đặc trưng của nhạc thính phòng Huế, chương trình cũng sẽ có các sáng tác mới mang âm hưởng nhạc Miền Trung, như giáo sư Nguyễn Châu sẽ độc tấu đàn nhị tác phẩm Bài Thơ Trên Võng. Ca sĩ dân ca Thúy Anh lần này sẽ trở thành Ca sĩ miền sông Hương núi Ngự với những điệu Hò Huế và hát nhạc thính phòng. Tài năng trẻ tuổi Đức Khang mặc dù sinh trưởng tại Mỹ, cũng cố gắng học hỏi và sẽ thể hiện tinh thần Huế qua hai bài Dân Ca đậm chất miền Trung.Cuối cùng trong tinh thần liên kết văn hóa dân tộc, ba đoàn sẽ cùng tấu một khúc Nhã nhạc Triều Đình trang trọng để kết thúc chương trình.Viện Việt-Học, một hội thiện nguyện về văn-hóa giáo-dục, trong nhiều năm qua đã có những công trình nghiên cứu, xuất bản và giảng dạy trong lãnh vực văn hóa và ngữ học Việt Nam, qua Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học đã lần lượt giới thiệu những dòng nhạc xưa và nay với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, mà âm nhạc truyền thống dân tộc là một lãnh vực không thể thiếu. Sự hợp tác giữa Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng và Viện đã có từ nhiều năm trước, dẫn đến sự ra đời của chương trình Làn Điệu Ca Bắc. Đến nay, làn điệu ca Trung được thực hiện bằng sự kết hợp hiếm có của ba đoàn nhạc dân tộc từ ba phương trời! Sự thành công của đêm nhạc lần này sẽ hứa hẹn một chương trình về làn điệu ca Nam tại Viện Việt-Học, để đánh dấu chương trình Xứ Sở Và Con Người Qua Âm Nhạc mà Viện gợi í (ý) và mời nhạc sĩ Nguyễn Châu từ nhiều năm trước.Qua Buổi Trình Diễn Ca Nhạc Thính Phòng Huế, quí khán giả sẽ được nghe chính các nhạc sĩ, nghệ sĩ và thầy cô giảng dạy bộ môn âm nhạc truyền thống trình diễn. Đây là tiếng chuông để nhắc nhở người Việt hải ngoại, mảng văn minh và văn hóa nước ta, cũng như tâm tình của các thế hệ đi trước, đã được gói ghém, thể hiện thế nào qua bộ môn Âm Nhạc Truyền Thống Dân Tộc vậy.Đây là một chương trình Ca Nhạc đặc sắc, ít khi được thực hiện tại hải ngoại, quý vị không nên bỏ qua. Tổ chức vào lúc 7:30 PM, Thứ Bảy ngày 12 tháng 8 năm 2017 tại Viện Việt-Học. Sau đây là Thông báo / Tin Sinh Hoạt Cộng Đồng:Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ VVH thuộc Viện Việt-Học vàĐoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng thuộc ​Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam trân trọng giới thiệu đến quí (quý) đồng hương, ​BUỔI TRÌNH DIỄN CA NHẠC THÍNH PHÒNG HUẾ, được tổ chức tại Viện Việt-Học vàoThứ Bảy, ngày 12 tháng Tám từ 7:30 PM đến 9:30 PM.