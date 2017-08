Chùa Hương Sen Mời Tham Dự Đại Lễ Vu Lan, 1 Ngày Tịnh Tu

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha.

Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ

Mây trời lồng lộng chẳng phủ kính công Cha.”

Sau đây là thư mời của Chùa Hương Sen.Kính thưa quý Phật tử và đồng hương xa gần thương mến,Nhân dịp mùa Vu Lan năm 2017, Phật lịch 2561, noi gương đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát, tất cả người con Phật chúng ta lại có dịp trở về cội nguồn tổ tiên của mình.Mùa Vu Lan là mùa báo hiếu đền đáp công ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên hiện tiền và quá vãng, vì nhờ đó mà chúng ta có thân thể và cuộc sống hiện hữu giữa cuộc đời này. Nhân dịp này, chùa Hương Sen cũng tổ chức lễ Khóa Tịnh Tu Một Ngày nơi vùng núi thanh nhã này để cầu nguyện cho hai đấng song thân: Cha-Mẹ hiện tiền được an lạc, tăng long phước thọ, sống lâu trăm tuổi và cha mẹ đã mất cùng cửu huyền thất tổ nhiều đời của chúng ta được sanh ở một cảnh giới an lành bình yên cùng với Chư Phật và Bồ tát. Chương trình như sau:Thứ Bảy ngày 2 tháng 9 năm 2017 (tức ngày 12 tháng 7 AL, năm Đinh Dậu)Một Ngày Tịnh Tu từ 8g sáng đến 8g tối (có chương trình riêng, xin điện thoại đăng ký để chùa sắp xếp nơi nghỉ đêm lại cũng như đưa rước)Chủ Nhật ngày 3 tháng 9 năm 2017(nhằm ngày 13 tháng 7 AL)9:00g Pháp Thoại “Hiếu Hạnh là Hạnh của Phật”9:30g Khai Kinh Vu Lan (lễ cài bông hồng)(Xin gởi danh sách Cầu An và Cầu Siêu đến chùa trước ngày lễ)11:00 Kính mời quý Phật tử dùng cơm chay và thưởng thức văn nghệ do Nhóm Hương Việt cúng dường12:00g Lễ Quy Y Tam Bảo (xin gởi danh sách trước)2:00 Cúng Đại Thí Thực 12 Loại m Linh Cô HồnNam Mô Đệ Nhất Hiếu Hạnh Mục Kiền Liên Bồ TátMa Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.Mùa tĩnh tu, Chùa Hương Sen, Perris,ngày 03/08/2017Trân Trọng Kính Mời,Trụ Trì Thích Nữ Giới HươngHUONG SEN BUDDHIST TEMPLECHÙA HƯƠNG SEN19865 Seaton Ave, Perris, CA 92570Tel: (951) 657-7272, Cell: (951) 616-8620huongsentemple@gmail.com, www.huongsentemple.com