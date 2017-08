Lá Thư từ Đức Quốc: Chuyện bắt cóc: chính phủ liên bang Đức tăng áp lực đối với Việt Nam

Dẫn nhập: Nhiều vị đã viết về vụ bắt cóc ở Đức từ vài ngày qua. Riêng tôi cũng đã đóng góp 1 bài dưới tiêu đề "Đức trục xuất nhà ngoại giao Việt" đã được đăng trên vài nhật báo, Website ở Mỹ, diễn đàn, Facebook và báo ở Úc …

Hôm nay tôi muốn giới thiệu cùng độc giả hậu quả trên lãnh vực bang giao giữa Đức và cộng sản VN nói riêng. Như chúng ta rõ, TT Thổ Nhĩ Kỳ bên lề G20 muốn nói chuyện, tuyên truyền cho chính sách của ông ta với dân chúng Thổ ở Đức nhưng Đức không cho phép thì TT Thổ Nhĩ Kỳ cũng bó tay. Xứ người ta, Đức là chủ nhà nên quyền cho hay không là quyền của chủ nhà theo luật định.





Đức đã nói rất rõ ràng :" Vụ bắt cóc công dân Việt trên đất Đức là vi phạm trắng trợn luật pháp Đức và pháp luật quốc tế" (sic). Hôm nay ngoại trưởng Đức còn nói thêm :" Vụ bắt cóc người trên xứ Đức là điều mà chúng tôi không thể chịu đựng được và sẽ không tha thứ (sic)!. Ngoài ra, là người Đức gốc Việt nên tôi (nếu cần) hỏi trực tiếp với bộ ngoại giao hay chính quyền Đức để tránh chuyện nói quá dù thiếu dữ kiện nên mạn phép ghi lại đại ý thư Bộ ngoại giao trả lời cho tôi để rộng đường dư luận. Mong hoan hỷ cho mọi sự và mời đọc bản tin ở dưới. Cám ơn (LNC).





* * *



Sau khi bắt cóc một doanh nhân Việt Nam, chính phủ liên bang thảo luận tiếp về những biện pháp!. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cảm thấy, nhớ lại những cuộn "phim đen về Chiến tranh Lạnh" !



Chính phủ liên bang đe dọa Việt Nam vì bị cáo buộc trong vụ bắt cóc một doanh nhân với một cách thức hành động cứng rắn hơn. "Bây giờ chúng tôi cũng thảo luận về hành động tiếp theo, không chỉ về việc trục xuất những người chịu trách nhiệm (nguyên văn: Wir beraten jetzt auch über weitere Maßnahmen, nicht nur über die Ausweisung der Verantwortlichen) ", Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đã nói ở Wolfsburg hôm nay , thứ Sáu 04.08.2017. Kẻ bị bắt cóc là Trịnh Xuân Thanh, người điều khiển Petrovietnam, đã xây dựng và kẻ bị nhà cầm quyền Hà Nội trách mắng (vorwerfen) về sự biến mất của hơn trăm triệu USD, theo Bộ Ngoại giao.





Có đủ mọi lý do để có thể nói rằng một người với sự giúp đỡ của lực lượng công an chìm Việt Nam đã bị bắt cóc sang Việt Nam, mà ông ta đã nộp đơn xin tị nạn ở Đức, Gabriel nói. "Chắc chắn, nạn nhân bị mang đi theo các phương pháp khác ra khỏi nước Đức mà bạn có thể nhìn thấy trong những bộ phim đen về Chiến tranh Lạnh, và theo ý kiến ​​của chúng tôi, đó là điều mà chúng tôi không thể chịu đựng được và sẽ không tha thứ !".





Chính phủ liên bang đã giải thích cho đại diện của lực lượng an ninh Việt vào hôm thứ Tư (ghi chú thêm 02.08.2017) là persona non grata (Người không mong muốn, tiếng Đức là unerwünschte Person in Deutschland / undesirable person in Germany) ở Đức. Chính phủ Hà Nội lấy làm tiếc về phản ứng của Bộ Ngoại giao Đức, nhưng cho đến nay không bình luận cụ thể về chuyện đã xảy ra. Các đài truyền hình của nhà nước Việt Nam chỉ cho thấy một tuyên bố của nạn nhân bị bắt cóc mà theo đó là người đàn ông đã tự ý ra đầu thú.





* và sau đây là thư của người thừa hành ngoại trưởng Gabriel trả lời ngắn cho riêng tôi qua email tôi viết cho bộ ngoại gaio Đức chiều hôm qua (xin trích dẫn ngắn và xóa tên người gởi):





AP03<ap03@auswaertiges-amt.de>

Heute um 16h55 (thông cảm được giữ nguyên văn vì người Đức gõ tên Việt hay sai !)





Sehr geehrter Herr Chau,





vielen Dank für Ihre Nachricht vom 3. August 2017 an Bundesaußenminister Gabriel, um dessen Beantwortung ich gebeten worden bin.

Bedauerlicherweise musste die deutsche Botschaft in Hanoi diese Woche aufgrund technischer Probleme zeitweilig für den Publikumsverkehr geschlossen werden. Die Probleme konnten mittlerweile behoben werden, die Botschaft ist für Besucher wieder geöffnet.

Im Entführungsfall des vietnamesischen Staatsangehörigen Trin Xuan Than wurden als Konsequenz aus dem inakzeptablen Vorgang der Vertreter der vietnamesischen Nachrichtendienste an der Botschaft der Sozialistischen Republik Vietnam in Deutschland zur persona non grata erklärt und aufgefordert, innerhalb von 48 Stunden Deutschland zu verlassen.

Mit freundlichem Gruß





- Englisch translation





AP03<ap03@auswaertiges-amt.de>

Today at 16:55



Dear Mr. Chau,



Thank you very much for your message of 3 August 2017 to Federal Foreign Minister Gabriel, whose reply I was asked.



Sadly, the German Embassy in Hanoi had to be closed for public traffic this week because of technical problems. The problems could now be remedied, the message is open again for visitors.

In the abduction case of the Vietnamese citizen Trin Xuan Than, as a consequence of the unacceptable process of the representatives of the Vietnamese news services at the Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Germany, were declared as persona non grata in Germany and were asked to leave Germany within 48 hours.





Sincerely





Tôi nghĩ rằng bộ ngoại giao vì sự bảo mật cho việc làm của Bộ cũng như của chính phủ Liên bang Đức nên họ cũng chỉ trả lời chung chung (mà họ có thể cho biết được!) những chuyện mà chúng ta hầu như đã biết qua các cơ quan truyền thông và truyền hình Đức cũng như của các quốc gia ngoài nước Đức.







© Lê-Ngọc Châu dịch (Nam Đức, Chiều 04.08.2017)

- Nguồn nhật báo FAZ, ngày 2017/08/04 : http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundesregierung-erhoeht-in-entfuehrungsaffaere-druck-auf-vietnam-15136574.html

