Bàn phé Đông Nam Á, Từ những tên lửa chú Ủn, đến giàn khoan Tàu chiếm biển Đông, Tàu tuy tháu cáy, nhưng Mỹ và đồng minh Mỹ không dám bắt! Tự do hay là Chết, lựa chọn cuối cùng của dân tộc Việt Nam!

1/ Cần một đại cách mạng, toàn dân nổi dậy, để cứu Việt Nam :

Rõ ràng ngày nay, Việt Nam ta đã mất vào tay Tàu Cộng rồi. Bằng chứng, hiện tượng gần đây nhứt là trước sức ép của Trung Cộng ở Biển Đông, đảng Cộng Sản Việt Nam đương quyền đã ươn hèn, nhịn nhục, thoái lui tại lô 136-03, nơi mà liên doanh Tây Ban Nha (Repsol)/Việt Nam đang khoan thăm dò dầu khí. Và dĩ nhiên, nhục nhã hơn, và cũng là một thiệt hại lớn cho đất nước, là phải chấp nhận bồi thường trên 300 triệu Mỹ Kim cho Tây Ban Nha. Cái đau đớn, và nhục nhã cho Việt Nam Cộng Sản, và cho toàn dân tộc Đại Việt ta, là Beijing (Xin lỗi quý thân hữu chúng tôi từ chối dùng những tên Tàu việt ngữ hóa) chỉ mới sơ sơ « đánh tiếng » đe doạ thôi - là đánh Trường Sa chúng ta, nếu Cộng Sản Việt Nam không chịu rút các chiến hạm đi - mà Việt Cộng đã vội vã rút dù, vì hoặc, hèn nhát quá sợ cho « cái ghế của mình » ? Hay vì - nếu thử hỏi - « đây là một màn kịch, một trò hề, một giả đò để giao nước Việt ta cho Tàu » ? Và thêm nữa, ngày nay, Tàu Cộng cũng càng khêu khích thêm, cho kéo giàn khoan HĐ760 cùng đoàn tàu hộ tống nhập vào vùng đó ! (Tàu viện cớ những vùng ấy thuộc vùng mà Tàu tự tuyên bố là vùng trong Đường Lưỡi Bò của Tàu).

Giao lãnh hải cho Tàu và chấp nhận chịu chết trước Đường Lưỡi Bò là chấp nhận Biển Đông của Việt Nam đã mất hẳn rồi, nay Biển Đông là thật sự Biển Nam Hoa Hải rồi ! Thật tình phải nhìn nhận, đây là một sự thật, từ mấy năm nay, mà tất cả người Việt trong cũng như ở ngoài nước đều như những con đà điểu, chui đầu dưới cát, chúng ta, tự dối mình, không dám nhìn thẳng vào một sự thật rõ ràng từ lâu nay rồi, ngay từ trước Đệ nhị Thế chiến rồi, là : Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam đã giao toàn tất cả Việt Nam cho Tàu từ thời gian ấy rồi ! Để đổi lại, được cầm quyền… ăn trên ngồi tróc… đè đầu dân tộc Việt Nam !

Ngày nay, từ Ải Nam Quan, với Thác Bản Giốc, đến tận vùng Cà Mau, tất cả đều tiêu điều, ô nhiểm, điêu tàn ! Thử qua Miền Tây Hậu Giang, Miệt Vườn, xưa sầm uất, đầy cây trái, xưa vựa lúa Việt Nam, nay, đồng ruộng khô cằn, sông ngòi bị ngập mặn. Hay vào tận miền Đông Nam Việt, xưa với đồn điền cây kỹ nghệ cao su cà phê, ngày nay còn gì ? Có thay đổi chăng là tỉnh Bình Dương sát nách Sài gòn, mai nầy sẽ là một tỉnh lỵ lớn của Tàu Kiều Cộng Sản, là đô thị thứ hai cạnh tranh với Sài Gòn của ta, với dự án sân bay hoàn toàn độc lập với Sài gòn. Hay lên tận Tây Nguyên, nhìn xem nhà máy khai thác Bô Xít Nhân Cơ tuy đầy ô nhiểm, nhưng đến nay vẫn chưa hoạt động ngày nào, vì thật sự ra, chỉ là một quân trại lính Tàu Cộng trá hình (để làm gì ? với ý đồ gì ?). Hay, phải tự hỏi để tìm trả lời, tác dụng những dự án khổng lồ giao cho Tàu thầu xây cất và khai thác, như những nhà máy điện nguyên tử ở vùng Phan Rang ,… Rồi nào Vũng Áng, rồi nào Formosa, rồi … đâu đâu cũng công trường, đâu đâu cũng nhà máy do Tàu đầu tư, hay Tàu trúng thầu… Cái gì cũng Tàu … Tàu nuôi cá, Tàu sản xuất thép, Tàu sản xuất giấy… Tàu, Tàu, Tàu …với cái tên đầy quý trọng Trung Quốc Vĩ Đại ! Thế nhưng, khi ngư dân Việt Nam bị thuyền bè Tàu chận đánh, đụng chìm thì là tàu ấy là tàu « lạ » không dám nói tàu Tàu !? Tại sao trong nước không dám nói Bình Dương là « thành phố của người lạ, » Formosa là công ty người lạ », Vũng Áng là « công xưởng lạ, hải cảng lạ » … ?

Tóm lại cả nước Việt Nam đều do « người lạ » chiếm.

2/ Một phong trào Tân Việt Minh chống Việt Cộng giải phóng đất nước ?

Lúc xưa, vào khoảng giữa của thế kỷ 20, một phong trào lấy tên là Việt Minh đã giành đứng đầu dẫn dắt dân Việt Nam nổi dậy chống người « lạ », « ngoại xâm » Pháp ! Thì ngày hôm nay, thử có người dân Việt Nam nào, hãy tạo thử một Phong trào Việt Minh « Việt Nam Độc lập Đồng minh » đứng lên lật đổ nhà cầm quyền Hán ngụy, tham nhũng bán nước, đuổi ngoại bang Tàu, diệt Cộng Sản cầm quyền ! Khác chi thời trước. Xem thử Việt Cộng đương quyền còn có dám đàn áp, cấm đoán, dẹp Phong trào Việt Minh của thế kỷ 21 nầy không ?

Lúc xưa, thời chống Pháp, thời chống Thực dân, đảng Cộng Sản Việt Nam đã ngụy biện, lợi dụng và nhơn danh nhơn dân Việt Nam đi vay nợ các quốc gia Cộng Sản, mượn nợ nước ngoài Nga Tàu, nói láo với nhơn dân Việt Nam là để giải phóng đất nước và dân tộc Việt Nam khỏi ách thực dân Pháp. Nhưng, thật sự, chỉ là lãnh nhiệm vụ của Cộng Sản quốc tế là « nhuộm đỏ » trước là bán đảo Đông Dương, sau là tiến về Nam, nhuộm đỏ toàn thể Đông Nam Á châu mà thôi !

Ngày từ khởi đầu, từ những cây súng đầu tiên, viên đạn đầu tiên, đến huấn luyện người, qua đến quân nhu, quân phục, quân dược, … tất cả đều được khối Cộng Sản quốc tế chi viện (cho vay đúng hơn )… kể cả những đóng góp bằng người… Nói bằng thừa, các thân hữu đều biết cả ! Kể cả cái chiến thắng oai hùng, được việt cộng đưa vào sử sách, chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng do chính chí nguyện quân Tàu rút từ chiến trường Triều tiên về và do cho tướng Chen Geng của Tàu Cộng điều khiển. Thật sự mà nói, người thắng trận Điện Biên Phủ là Tướng Chen Geng, với chí nguyện quân Tàu, với các xe vận tải Molotova Liên Sô, với lương khô Tàu, với tiểu liên AK47 Nga Tàu, với súng trường bá đỏ Nga … và cùng với đại bác 105 Nga Tàu…(Chiến tranh Triều Tiên vừa ngưng tiếng súng, Đệ tam Sư Đoàn chí nguyện quân Tàu, chuyên đánh biển người, từ nay thất nghiệp, Mao Tsédong sợ « hàn vi sanh bất thiện » rất nguy hiểm, nên đoàn quân ấy phải được dùng, phải được nướng… ở chiến trường ! - Điện Biên Phủ là một dịp vàng !). Tóm lại, Tướng Võ Nguyên Giáp chỉ là con rối của một màn Hát Múa Rối Nước, đặt sản của Cộng Sản miền Bắc Việt Nam, cũng như những anh hùng dỏm, xạo, do nhóm tuyên truyền Việt Cộng tạo dựng lên, với Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu …

Ngày nay, giống như một con nợ quá lậm, hết thuốc chửa, hoàn toàn chịu chết trước chủ nợ đầy ác độc và uy quyền ; con nợ sẽ làm bất cứ cái gì mà chủ nợ đòi hỏi, mà cuối cùng là phải bán cả cái nhà của con nợ ! (Bán vợ đợ con. Bán Mẹ Việt Nan, bán con công dân Việt Nam)

Chỉ có 1 giải pháp : Chống Tàu Diệt Việt Cộng : là toàn dân phải nổi dậy chống Đảng Cộng Sản Việt Nam đương quyền, thiết lập một chánh thể tôn trọng Dân Chủ, Nhơn quyền, Tự Do, Hiến định và Pháp định. Đó là con đường duy nhứt để dân tộc Đại Việt Sống !

Còn chế độ và Đảng Cộng Sản Việt Nam là KHÔNG còn Quốc gia Việt Nam, và KHÔNG còn cả người dân Việt Nam, và DÂN TỘC Đại Việt sẽ chết hẳn, sẽ Hán Hóa, sẽ thành người Hoa ! Hãy nhìn dân tộc Mãn Thanh ! Từ 1644 dến 1911, suốt 267 năm, người Mãn Thanh làm chủ toàn đất nước Hoa. Thế mà ngày nay, còn bao nhiêu người nói tiếng Mãn Thanh ? Bao nhiêu người Tàu, tại xứ Tàu, nói còn biết nói tiếng Mông Cổ (dù người Mông Cổ đã trị vì bao nhiêu thế kỷ xứ Tàu ? … Thủ phủ Ürümqi của Xinquiang Tàu, cựu xứ Uyghur Hồi giáo, nay đã hoàn toàn Hán hóa, toàn cư dân ürümqi đều nói tiếng Tàu (tiếng beijing). Hong Kong, tỉnh Qwan Tung mất dần tiếng nói qwantung – cỏn tung hỏa - sáu âm (như việt ngữ), nay đang bị tiếng nói beijing -xu hỏa dừ - bốn âm đàn áp…Một ngày gần đây với cái đà nầy, việt ngữ cũng sẽ bị mất dần, do với chương trình đưa tiếng beijing vào dạy ngay lớp vỡ lòng, và cũng do cái « xuống cấp » của việt ngữ ngày nay, với với cái phong trào hán (việt) hóa việt ngữ ? Đảng Cộng sản Việt Nam nhứt nhứt hành động, nhứt cử, nhứt động, đều phải xin phép Đảng Cộng Sản Tàu… Trước khi công du, công cán xuất ngoại, trước khi đi đâu cũng phải qua Beijing « khấu đầu dưới trướng liệu điều kêu ca » (vụ lô 136-03 là một thí dụ điển hình) !

Không Diệt Cộng Sản thì Việt Nam phải đi đến cái chết thôi ! Vì nhà máy quản trị đảng Cộng Sản Việt Nam hoàn toàn phục vụ Đảng Cộng Sản Tàu ? Vì vậy phải quyết liệt chống Tàu. Với thỏa thuận ký kết Thành Đô 1990, Công Sản Việt Nam không còn sự lựa chọn nào nữa.

Dân tộc Đại Việt MUỐN sống còn chỉ một đường, CHỐNG Tàu DIỆT Cộng Sản Việt Nam !

3/ Những cú tố của Tàu :

Lợi dụng lũng cũng, khó khăn nội bộ của Tổng Thống Trump, lợi dụng tình hình kinh tế Liên Âu chưa hồi phục hẳn, lợi dụng những khó khăn của khối Tây Âu với Brexit, với phong trào tỵ nạn… Đế quốc Tàu đang bắt tay với Đế quốc Nga và Đế quốc Thổ Nhỉ Kỳ để tạo lại Trục Đông Tây, kiểm soát toàn bộ lục địa châu Á, Tây giáp rặng Oural, Đông giáp Alaska Mỹ, Bắc chiếm BBắc Cực, Nam đổ xuống Biển Đng Việt Nam và kiểm soát đường thông thương Ấn độ Dương – Thái Bình Dương ! Cả ba họp thành một khối, đều mơ chia Thế giới làm hai, đối đầu với khối tư bản Mỹ-Liên Âu ngày nay đang bị đầy mâu thuẩn.

Tàu của Xi Jinping sẽ là Đế quốc Hốt Tất Liệt với hai con đường lụa, Nhứt Đai Nhứt Lộ, vừa kinh tế vừa quân sự sẽ bắt tay cùng với Đế quốc Nga hoàng Putin đang mơ trở lại thời vàng son của Ivan Đại Đế chủ nhơn ở miền Bắc địa cầu và cùng bắt tay với Đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ của Erdogan chạy dài từ Nam Đông Âu đến toàn Bắc Phi.

Để thử sức nhẫn nại của Mỹ (của ông Trump) và Liên Âu (với Merkel và Macron) : Tàu ra chiêu :

*Newsweek ngày 18/7/2017 : “Nga và Trung Cộng sẽ tiến hành cuộc tập trận hải quân chung tại Biển Baltic vào cuối Tháng Bảy, bao gồm khoảng 10 tàu chiến và 10 máy bay cho một cuộc biểu dương sức mạnh quân sự tại một vùng mà căng thẳng đang gia tăng. Cuộc tập trận có tên là Hợp Tác Trên Biển 2017.”

Đây là sự kiện vô cùng lạ lùng. Thứ nhất : Trung Cộng đưa hải quân đi xa nhà, đi tới tập trận hải quân tại vùng biển truyền thống thuộc quyền kiểm soát và thống ngự của NATO. Thứ hai : Biển Baltic bao bọc ba quốc gia Lithuania, Latvia, Estonia thoát từ Liên Bang Sô-viết cũ, tách ra và mới gia nhập vào NATO. Mới đây Hoa Kỳ và NATO đã tiến hành cuộc tập trận tại đây và cũng chỉ cách biên giới Nga vài bước. Nay Nga và Trung Cộng lại tập trận, để trả đũa và răn đe ba quốc gia nhỏ xíu này chăng ? Sự hợp tác hải quân giữa Nga và Trung Cộng sẽ làm cán cân lực lượng trên mặt đại dương thay đổi. Chưa rõ Hoa Kỳ và NATO phản ứng như thế nào ? Cuộc thăm dò tại ba quốc gia này cho biết người dân ở đây sợ chiến tranh với Nga hơn là lo sợ các cuộc tấn công của khủng bố. Không biết Latvia và Estonia, có biên giới chung với Nga có thể sống yên một khi gia nhập NATO tức đem những vũ khí tối tân của Mỹ và Liên Âu đặt sát biên giới Nga ? Hay hai quốc gia này phải theo chánh sách Phi Liên Kết ? Không chống ai, không theo ai để phát triển đất nước trong yên ổn ? Nhưng Trung lập, thực sự có được yên không ? Cũng nên nhớ là ba quốc gia Baltic nầy là ba cựu tiểu quốc thuộc Liên bang Sô viết… ? Hỏi là trả lời ! Tin tức mới nhất cho biết Bộ Chỉ Huy của Mỹ tại Âu Châu sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc tập trận. Câu hỏi nầy cũng nên đặt với trường hợp Việt Nam cho những quý vị nào vẫn còm mơ một giải pháp Trung Lập Cho Việt Nam cạnh một Hán tộc hung hăn bành trướng !

*Tin mới nhất cho biết Ả Rập Sê-út đã từ bỏ đòi hỏi Qatar phải đóng cửa hãng thông tấn Al Jazeera, một đòi hỏi rất vô lý. Ngoài ra, sau khi bộ trưởng ngoại giao Trung Cộng khi nói chuyện với giới chức cao cấp nhất của Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất rằng Trung cộng hy vọng sự rạn nứt giữa các quốc gia Vùng Vịnh có thể hàn gắn được…thì ngoại trưởng Qatar đã lên đường đi Bắc Kinh để gặp gỡ Ngoại Trưởng Vương Nghị vào ngày 20/7/2017 rồi.

*Theo Reuters ngày 30/7/2017, bốn quốc gia Ả Rập đang cấm vận Qatar nói rằng họ sẽ đối thoại với Qatar nếu nước này thỏa mãn những yêu sách của họ. Nhưng những tin tức nầy cũng chứng minh rằng, liên minh Ả Rập đã nao núng, vì Qatar tìm cách chống đỡ cuộc cấm vận bằng cách nương tựa vào Trung Cộng. Và cũng có thể, nếu Ô. Trump dứt khoát đứng về phe với Saudi Arabia, đóng cửa căn cứ quân sự khổng lồ Al Udeid (tại Quatar) thì chắc chắn Tàu Cộng sẽ nhảy vào. Nếu đúng vậy thì đây là thảm họa cho Huê Kỳ và cho các quốc gia thân Mỹ tại vùng Vịnh Ba Tư. Tàu Cộng dư khả năng tài chánh để điều hành căn cứ quân sự này và đó cũng là « ước mơ » cạnh tranh tư thế lãnh đạo thế giới với Hoa Kỳ đã thành tựu. Nên nhớ hiện nay Tàu Cộng đã có căn cứ quân sự tại Djibouti cách đó không xa lắm đang trấn thủ cửa ngõ ra vào Hồng Hải vào Địa Trung Hải.

*Cũng theo BBC News ngày 29/7/2017, “Sri Lanka vừa ký một thỏa thuận trị giá 1.1 tỉ Mỹ Kim cho phép Trung Cộng kiểm soát và phát triển một hải cảng nước sâu nằm ở phía nam của Hambantota. Thỏa thuận đã bị chậm lại vài tháng do lo lắng quân đội Trung Cộng có thể sử dụng cảng này. Chính quyền Sri Lanka (Tích Lan) bảo đảm rằng hải cảng chỉ dùng vào mục đích thương mại cho đường chuyển vận giữa Á Châu và Âu Châu. Dù không phải là một căn cứ quân sự, nhưng không có gì bảo đảm rằng các chiến hạm của Tàu Cộng không dừng chân tại đây trên đường tiến vào Vịnh Ba Tư, Vịnh Aden và Địa Trung Hải. Với sức mạnh tài chánh, Tàu sẽ từ từ bảo đảm con đường huyết mạch chuyển vận dầu hỏa từ Trung Đông. Hiện nay sự lớn mạnh của Trung Cộng không một sức lực nào ngăn cản nổi. Người ta cứ nói rằng chỉ có tự do, dân chủ thì kinh tế mới phát triển. Thế nhưng, một nước độc tài như Tàu Cộng lại đang trở thành siêu cường kinh tế. Cũng như trong quá khứ bao đế quốc hùng mạnh lại xây dựng trên một nền độc tài hay quân chủ chuyên chế ? Hitler, Staline…là những điển hình !

*AFP ngày 24/7/2017 : Trung Cộng cảnh cáo sẽ triển khai thêm quân ở vùng biên giới đang tranh chấp với Ấn Độ và thề sẽ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bằng mọi giá. Cuộc đối đầu nổ ra cách đây hơn một tháng sau khi Tàu cho làm một con đường tại vùng cao nguyên hẻo lánh nơi khi xưa Tàu Cộng và Bhutan tranh cãi về chủ quyền. Ấn Độ đã chuyển quân vào vùng tranh chấp để chặn công việc làm đường. Trung Cộng bèn, tố cáo đây là hành vi xâm phạm chủ quyền và yêu cầu Ấn Độ phải rút quân ngay lập tức.

*Reuters ngày 30/7/2017 : “Hai máy bay ném bom siêu thanh B-1B của Hoa Kỳ đã bay trên bầu trời của Bán Đảo Triều Tiên để phô trương sức mạnh quân sự vào ngày hôm nay sau khi Bắc Triều Tiên vừa bắn thử thành công một hỏa tiễn liên lục địa có khả năng tấn công vào lãnh thổ Hoa Kỳ khiến Tổng Thống Donald Trump phải cảnh báo quân đội.”

*Reuters ngày 24/7/2017 : “Hai phi cơ chiến đấu Trung Cộng đã nghênh cản một phi cơ tuần thám của Hoa Kỳ trên không phận Biển Đông. Một chiếc đã tới gần phi cơ Mỹ chỉ cách 91 thước.

Kết Luận :

Bỏ qua đi những múa may quay cuồng của Tàu. Bỏ qua đi những lung tung ồn ào của thời sự Mỹ… Vận mệnh Việt Nam cảm tưởng không dính dán gì đến những những tuồng hát trên sân khấu quốc tế… Thật sự là lắm quan hệ. Tàu đang hù, đang thử lửa Tây Mỹ. Xem giò xem cẳng Tây Mỹ. Nhưng nếu Việt Nam cũng thụ động…. Dân chúng Việt Nam sẽ bị ăn hiếp dài dài. Lúc nầy hơn lúc nào hết, nhơn dân Việt Nam phải biết lên tiếng, phải cất tiếng nói, đòi dân chủ, đòi tự do, đòi nhơn quyền, đấu tranh, là xuống đường, là phải ồn ào, phải náo động, tạo dữ kiện… Việt Công khon ngoan, nhưng đã biết sợ dư luận, trục xuất Mục sư Chính qua Mỹ là để xoa dịu các giáo hữu Ky tô Giáo ở Huê kỳ… Nhưng lại phạt tù nặng Mẹ Nấm và bà Trần Thị Nga mà còn phạt nặng một tội danh, đối với chúng ta không đáng gì vì thuộc quyền dư luận, quyền ăn nói, quyền suy nghĩ … mà chúng ta gọi là TƯDO NGÔN LUẬN…Nhưng đấy cũng chứng minh rằng Việt cộng RẤT SỢ ! Vì vậy phải phạt nặng, là để răn đe những kẻ nào dám « Chống Tàu Cứu Nước », Việt Cộng SỢ loạn trong nhà, phải răn đe, roi vọt …

Nhưng nếu ngày nay, dân chúng Việt Nam biến Việt Nam thành một Vénézuéla ? Xuống đường chống Tàu cứu nước : đập phá, tất cả những gì của Tàu, hàng hóa made in China, nhà cửa cơ sở Tàu ? thành phố tàu, cửa hàng Tàu… kể cả người đi du lịch. Chống Tàu, Dẹp Tàu, Diệt Tàu … Tàu nay đang mất thì giờ đi hù Mỹ Tây. Mỹ Tây không dám đánh Tàu. Nhưng dân Việt ta sẽ DÁM làm, DÁM CHỐNG, ĐÁNH Tàu… Dân ta sẽ phải chống phá Tàu ...Thế giới sẽ theo ta, tẩy chay hàng Tàu. Chống Tàu …

Chúng ta không cần Diệt Việt Cộng. Cộng Sản Việt Nam sẽ tự diệt, cũng nhưng Maduro tự diệt vì không còn dân nữa.

Mong lắm !

Hồi Nhơn Sơn, phấn khởi nhìn Cách Mạng Vénézuéla

Phan Văn Song