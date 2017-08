Y Khoa Mỹ: Điều Chỉnh Gene Ngừa Bệnh Từ Bào Thai

PORTLAND - Khoa học có thể can thiệp với bào thai để phòng trước tật bệnh phát sinh sau này.Khoa học gia tại tiểu bang Oregon loan báo: đã điều chỉnh lần đầu tiên gene biến hoá gây bệnh của bào thai, là bước tiến mới ngăn ngừa sự di truyền gene thương tật.Thành tựu do Oregon Health and Science Univerisy (hay OHSU) công bố hôm Thứ Tư cho hay: các nhà nghiên cứu đã vận dụng kỹ thuật gọi là CRISPR-Cas9 để loại bỏ gene biến hoá của tim và thay thế bằng gene lành mạnh.Phúc trình mô tả kỹ thuật mới như là dùng kéo để tỉa theo tuyển lựa và thay thế các dải DNA.Công trình này là kết quả phối hợp OHSU với Salk Institute và Viện khoa học căn bản của Nam Hàn.Giáo sư Juan Carlos Izpisua, đồng tác giả của phúc trình, nói “Chúng tôi đã biểu diễn khả năng điều chỉnh sự biến hoá của bào thai theo hướng lành mạnh, an toàn với 1 mức độ hiệu quả”.Gene biến hoá gây ra bệnh tạo ra thành của tim dày và cứng hơn - chứng bệnh này có thể gây ra đứng tim, đột quỵ trong 1 số trường hợp hiếm hoi với lực sĩ đang thi đấu. Nguồn gốc của biến hoá gene là từ cha hay mẹ.Khoa học gia nhận thấy bào thai có khả năng dùng gene lành mạnh để sửa chữa phần biến hoá lệch lạc, không tạo ra biến hoá tại nơi khác của chuỗi DNA.Khoa học từng thử thay đổi gene của thực vật, cũng như với muỗi gây bệnh, hay để trồng tảo như là 1 nguồn nhiên liệu sinh học mới.