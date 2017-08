Trump Muốn TT Mexico Đừng Làm Bể Mặt Vụ Góp Tiền Xây Tường

WASHINGTON - Từ khi vận động tranh cử, ứng viên Donald Trump đã tuyên bố quốc trưởng Mexico nhận lời thanh toán chi phí xây tường biên giới – sau ngày thắng cử, TT Trump nói chuyện điện thoại với TT Nieto.Cuộc điện đàm ngày 27-1 tập trung vào các đề tài di trú vào thương mại - không lâu sau đó, ông Trump xác quyết Mexico đồng ý chi tiền.Nhưng bản chép cuộc điện đàm không là thế - ông Trump nói qua điện thoại “Ông không thể nói thế với báo chí vì tôi không thể thương luợng trong các điều kiện hiện tại”.Qua ngày 28-1, TT Trump nói chuyện với Thủ Tướng Australia, bác bỏ thỏa thuận của chính quyền trước về tiếp nhận 1 số người tị nạn từ Australia.Vào dịp này, ông Trump nói thẳng với Thủ Tướng Turnbull “Đây là cuộc điện đàm khó chịu nhất trong ngày” và xác nhận cuộc điện đàm với Putin là dễ chịu hơn. Và ông Trump đột ngột treo máy.Các tiếp xúc kể trên cũng là trắc nghiệm khả năng thương luợng với đối tác ngoại quốc của tân TT.Khảo sát mới nhất ghi: 62% cử tri mô tả TT tỉ phú là thiếu thành thật.Truyền thông giải thích: lý do là ông Trump bịa đặt về nội dung điện đàm với TT Mexico, và không hề có cú điện thoại từ lãnh đạo của Hướng Đạo như ông nói.Tựa đề lớn trên trang tin tức của Fox News ngày Thứ Năm là báo Washington Post công bố “Mega-Leak: Bản Chép Các Điện Đàm”. Nội dung của 2 cuộc điện đàm đã bị thẩm lậu từ Tháng 2, và nay tờ Post phổ biến bản chép đuợc mô tả là toàn phần.Bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions loan báo mới đây: sẽ họp báo ngày 4-8 để công bố kế hoạch điều tra các nguồn thẩm lậu thông tin từ Bạch Ốc - trong tháng qua, phúc trình của ủy ban nội an Thượng Viện báo động: làm sóng thẩm lậu thông tin có thể đe dọa an ninh quốc gia.