Syria: Hưu Chiến Khu Vực Tại Phiá Bắc Thành Phố Homs

DAMASCUS - Quân nổi dậy ôn hoà đồng ý đề nghị hưu chiến địa phương của lực luợng Assad – “vùng giảm căng thẳng” tại phiá bắc thành phố Homs sẽ đặt dưới quyền giám sát của quân Nga.Đây là vùng an toàn thứ 3 trong 4 vùng mà các bên dự tính.Bộ quốc phòng Nga xác nhận tin này hôm Thứ Năm và cho biết Moscow đã dàn xếp với nhóm nổi dậy mà họ đánh giá là ôn hoà – phát ngôn viên Igor Konashenkov cho hay: các đơn vị của 2 bên ngưng bắn hoàn toàn với mọi loại vũ khí. Theo lời phát ngôn viên, quân cảnh Nga dựng chòi canh và lập nút chận tại đừơng ranh phân cách 2 phe.Hưu chiến vùng đã đuợc thỏa thuận tại Cairo hôm 31-7.Vùng an toàn thứ 3 này có trên 147,000 dân lọt vào quyền kiểm soát của quân nổi dậy từ năm 2012.Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố: chỉ có thể bằng ý niệm về vùng giảm căng thẳng, chúng ta đạt kết quả ngưng bắn khu vực như thế này.Trong tháng qua, Nga đạt thỏa thuận với Hoa Kỳ và Jordan về ngưng bắn tại 1 khu vực khác tại miền nam.Trong 1 thỏa thuận thứ nhì giữa Nga với Iran và quân nổi dậy có hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ, Moscow tổ chức giám sát hưu chiến tại Eastern Ghouti, ven Damascus. 1 phần trong kế hoạch đuợc thương luợng tại thủ đô Kazakhstan giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cho phép thiết lập vùng an toàn tại tỉnh Idlib trong vùng tây bắc Syria.