Rút Ruột, Tuyển Nữ, Kháng Sinh, Đốt Xe Máy…

Rút ruột là chuyện bình thường của cán bộ… Báo Tuổi Trẻ nêu câu hỏi: Ban chỉ đạo Tây Nam bộ 'rút ruột' ngân sách như thế nào?Lập chứng từ khống, nhập nhèm trong nhiều khoản chi tổ chức sự kiện, đi công tác Nhật Bản, châu Âu... Hàng trăm tỉ đồng ngân sách nhà nước đã được Ban chỉ đạo Tây Nam bộ phù phép, rút ruột như thế nào?Theo kết luận của đoàn kiểm tra Ủy ban Kiểm tra trung ương (UBKTTƯ), qua kiểm tra ra soát việc thu chi, quản lý tài chính tại cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam bộ trong vòng 5 năm 2011-2016, phát hiện cơ quan này đã vi phạm nguyên tắc tài chính rất nghiêm trọng.Cụ thể, trong số tiền khoảng trên 100 tỉ đồng bỏ ngoài sổ sách kế toán…Bao Tiền Phong kể chuyện: Tuyển nữ Việt Nam hạ đội bóng Nhật..Ngày 2/8, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thắng CLB Okayama Yunogo Belle 2-1 trong trận giao hữu đầu tiên tại Nhật Bản.Chuẩn bị cho SEA Games 29, đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung đã có chuyến tập huấn, bắt đầu từ ngày 1-12/8 tại Nhật Bản. Toàn bộ chi phí chuyến tập huấn được phía bạn đài thọ, nhờ mối quan hệ tốt đẹp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).Bản tin Infonet ghi nhận: Từ năm 2018 cấm dùng thức ăn chứa kháng sinh kích thích tăng trưởng…Chiều 2/8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã khởi động Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý và sử dụng kháng sinh và phòng chống kháng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản 2017 - 2020.... từ 31/12/2017, sẽ chấm dứt sử dụng thức ăn chứa kháng sinh với mục đích kích thích tăng trưởng. Đến 2020 sẽ chấm dứt thức ăn chăn nuôi có sử dụng kháng sinh nhằm mục đích phòng trừ bệnh.Bản tin SaoStar kể chuyện Hà Nội: Một người đàn ông đốt xe máy sau khi bị CSGT bắt vi phạm…Sau khi bị bắt vì vi phạm luật giao thông, người đàn ông này đã đốt rụi chiếc xe của mình. Chyện này xảy ra vào chiều ngày 2/8 tại khu vực ngã tư Trường Chinh - Giải Phóng. Thời điểm đó, một người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS thuộc tỉnh Hải Dương đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông cho dừng xe do vi phạm lỗi giao thông.Báo Pháp Luật TP kể chuyện: Bắt 1 giảng viên Trường Cao đẳng Cần Thơ…Bản tin viết: “ThS Trần Tuấn Kiệt, giảng viên Trường CĐ Cần Thơ, bị bắt về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân.Sáng 2-8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi làm việc đối với Trần Tuấn Kiệt, giảng viên Trường CĐ Cần Thơ, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.”Câu chuyện bí hiểm hơn những gì trên mặt báo?Báo SGGP kể chuyện Sài Gòn: Phó chủ tịch phường “mất liên lạc” nhiều ngày do nợ nần?Bí thư Quận 1 (TPSG) Huỳnh Thanh Hải cho biết đã yêu cầu phường Nguyễn Thái Bình báo cáo thông tin “một phó chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình từ bỏ nhiệm sở nhiều ngày đã nộp đơn xin nghỉ việc”.Báo Pháp Luật Nt kể chyện trộm: ngày 28/7, ông Nguyễn Văn Nam (SN 1964, trú xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu) phát hiện chiếc két sắt của gia đình bị mất. Trong két sắt có 95 triệu đồng tiền mặt, 14 chỉ vàng, 8.000 Yên Nhật, 5 sổ tiết kiệm trị giá trên 1 tỷ đồng và 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, gia đình ông Nam đã làm đơn trình báo lên công an huyện Quỳnh Lưu. Qua quá trình điều tra xác minh, chiều 30/7, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Mười tại nhà riêng.Khi bị tra hỏi, Mười khai nhận sau khi đột nhập vào nhà lấy trộm két sắt rồi chở về nhà cách hiện trường 70km. Sau đó, Mười đục két lấy 37 triệu đồng tiền mặt rồi vứt két xuống sông. Từ lời khai của Mười, công an đã trục vớt chiếc két, bên trong vẫn còn 14 chỉ vàng, 80.000 Yên Nhật, 58 triệu đồng tiền mặt, nhiều sổ tiết kiệm và bìa đất.Báo Nghệ An kể chuyện Nghệ An: Hơn 1.600 ha lúa hè thu bạc trắng vì bệnh bạc lá…Trên nhiều cánh đồng lúa Hè thu, màu trắng bạc đã thay thế cho màu xanh vốn có của cây lúa. Bệnh bạc lá đang hoành hành gây hại nặng.Bản tin VOA ghi nhận: Thông cáo trên trang Twitter của Bộ Ngoại giao Đức. Chính phủ Đức gọi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh do mật vụ Việt Nam tiến hành ở Berlin là chưa từng có tiền lệ trên lãnh thổ nước này.Chính phủ Đức hôm 2/8 ra thông cáo yêu cầu chính phủ Việt Nam cho phép Trịnh Xuân Thanh được trở lại Đức “ngay lập tức.”Thông cáo Bộ ngoại giao Đức gửi cho VOA có đoạn: “Chúng tôi yêu cầu ông Trịnh Xuân Thanh được cho phép trở lại nước Đức ngay để có thể tiến hành việc Việt Nam yêu cầu dẫn độ (ông Thanh) và yêu cầu xin tị nạn của ông (ấy) được xem xét thấu đáo.”Chính phủ Đức cũng yêu cầu tùy viên tình báo Việt Nam phải rời khỏi nước này trong vòng 48 tiếng đồng hồ nữa sau khi bộ Ngoại giao nước này cho rằng họ tiến hành vụ bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam ở Berlin.Hóa ra, tình báo Hà Nội có mặt trong các tòa đại sứ và có quyền lực lớn hơn Bộ Ngoại giao CSVN để dàn dựng đủ thứ chuyện động trời?