Giới Thiệu Văn Hóa, Thành Công Của Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt Phim VIETNAMERICA Trình Chiếu Tại Quốc Hội Hoa Kỳ Cùng Với Triển Lãm & Hội Thảo Về Chiến Tranh và Tị Nạn

Cartoon painting: "President George Washington", Oil on canvas, Collection of The 41 US Presidents, Artist: CHÓE-Nguyễn Hải Chí

“Khi dòng sông biến sắc”, Acrylic and found objects, Artist & Professor: Ann Phong

"Mother and Child", Water color on silk, Artist: Nguyễn Thị Hợp

Bản tin của hội VAHFPhim VIETNAMERICA nói lên hoàn cảnh bi thương, đến từ một quá khứ thương đau, đổ nát, mất mát vì chiến tranh, người Việt tị nạn đã nén đi những đau thương, bắt đầu cuộc đời mới để trở thành cộng đồng người tị nạn đông đảo nhất và có những đóng góp tích cực nhất cho xã hội Hoa Kỳ nên cuốn phim vừa được chọn để trình chiếu tại Quốc Hội Hoa Kỳ cùng với một cuộc Triển Lãm của trên 10 họa sĩ người Mỹ Gốc Việt vào ngày 3 tháng 8, 2017 sắp tới tại phòng Rayburn Foyer thuộc Rayburn Office Building vào lúc 1 giờ chiều ngày 3 tháng 8, 2017.Sau buổi trình chiếu phim VIETNAMERICA sẽ có một cuộc Hội Thảo về đề tài thời sự nóng bỏng trên toàn thế giới hiện nay, đó là “Chiến Tranh Và Tị Nạn” với 6 diễn giả gồm một số nhân vật trong phim như Giáo sư Tiến sĩ Lewis Sorley, Robert Turner. Khoa Học gia Dương Nguyệt Ánh, và nhà sản xuất Nancy Bùi, Một số các yếu nhân người Mỹ Gốc Việt thành công trong nhiều mặt như Bác sĩ Đại tá Không Quân Mylene Huỳnh, “vua ngành Nail” Charlie Quý Tôn, Chuẩn tướng Thủy Quân Lục chiến người Mỹ Gốc Việt William Seely (to be confirmed). Đặc biệt, sẽ có sự góp mặt của một số nhân vật trong phim như Võ sư Nguyễn Tiến Hóa, bà Khúc Minh Thơ, ông Trần Tử Thanh, một số nhà bảo trợ như Christine Quỳnh, AB Realty Mortgage và nhiều quan khách Việt Mỹ tại vùng Hoa Thịnh Đốn và đến từ nhiều tiểng bang.Buổi chiếu phim, Triển lãm và Hội Thảo do tổ chức Tượng Đài Nạn Nhân Của Chủ Nghĩa Cộng Sản VOC (Victims of Communism Memorial Foundation) và Hội Bảo Tồn Lịch Sử Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt viết tắt là VAHF thực hiện với sự bảo trợ của văn phòng Dân Biểu Chris Smith thuộc tiểu bang New Jersey bảo trợ vả Nhà Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn hỗ trợBuổi triển lãm sẽ được bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều cùng ngày, gồm 25 bức tranh sơn dầu, sơn nước hoặc hặc hỗn hợp trên canvas của 12 họa sĩ nổi tiếng và có nhiều kinh nghiệm như các Họa sĩ Giáo sư: Ann Phong (California), Lara Nguyễn (North Carolina), Howard Tran (Pennsylvania), và một số họa sĩ danh tiếng khác như: Nguyễn Văn Đồng (California), Nguyễn Thị Hợp (California), Vũ Hối & Vũ Quốc (Virginia), Cao Bá Minh (California), Nguyễn Việt Hùng (California),Kenny Nguyễn (North Carolina). Đặc biệt có sự trưng bày ba bức tranh của bộ sưu tập 41 Tổng ThốngHoa Kỳ của họa sĩ Chóe- Nguyễn Hải Chí, họa sĩ biếm họa nổi tiếng trước năm 1975.Tiến sĩ Murray Bessette, giám đốc phòng giáo dục của tổ chức VOC cho cho biết: Tiến sĩ Lee Edwards chủ tịc VOC, người đã xem phim VIETNAMERICA trong dịp cuốn phim trình chiếu tại Viện Truyền Thông Hoa Kỳ Newseum năm 2015 nghĩ rằng VIETNAMERICA là cuốn phim tốt nhất để có thể trình chiếu cho các nhà lập pháp Hoa Kỳ, các phụ tá và nhân viên của họ trong lúc chính sách nhận người tị nạn ngày càng bị thắt chặt. Hy vọng các Dân Biểu Thượng Nghị Sĩ và nhân viên của họ biết đến sự thành công tốt đẹp của cộng đồng tị nạn người Mỹ Gốc Việt, từ có thể cứu xét để tiếp tục giúp những người tị nạn từ những nước Cộng sản như Việt Nam, Trung Cộng, Bắc Hàn và Cuba. Tiến sĩ Bessette tỏ ý hy vọng sẽ có nhiều người tham gia. VOC cũng mong trong dịp này gặp được nhiều quan khách từ cộng đồng người Mỹ Gốc Việt để có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm tị nạn của mỗi người trong buổi thảo luận. VOC sẽ thiết đãi bữa ăn trưa nhẹ và buổi tiếp tân từ 5pm-7pm.Được biết Tổ chức VOC được thành lập năm 1994 với một sắc luật do Quốc hội Mỹ phê chuẩn và TT. Bill Clinton ban hành với hai mục đích vinh danh trên 100 triệu người trên toàn thế giới đã bị giết hại vì chủ nghĩa CS và giáo dục thế hệ trẻ hôm nay và tương lai về chủ thuyết tàn bạo, vô nhân của CS. Cộng đồng người Việt tị nạn CS cũng là một thành viên với người đại diện trong Ban Giám đốc Điều hành là cô Lữ Anh Thư, ái nữ của Thiếu Ttướng Lữ Lan.Cũng nên nhắc lại phim VIETNAMERICA do Hội Bảo Tồn Lịch Sử Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt và Edwards Media sản xuất nói về cuộc chiến Việt Nam và hành trình tìm tự do đầy máu và nước mắt của người Việt sau khi CS chiếm miền Nam Việt Nam. Phân đoạn 18 phút của phim được chọn vào 15 Đại hội điện ảnh, thắng 5 giải quốc gia và quốc tế. Phim đã được trình chiếu tại 17 thành phố tại Hoa Kỳ và Canada và còn đang trên đường trình chiếu tại một số thành phố khác.Nhà sản xuất Nancy Bùi cho biết được sự bảo trợ của VOC, Văn phòng Dân biểu Chris Smith và sự hỗ trợ của Nhà Việt Nam tại vùng Hoa Thịnh Đốn nên buổi chiếu phim, hội thảo và Triển lãm sẽ hoàn toàn miễn phí. Khách ở xa muốn tham dự, xin lên lạc với bà Nancy Bùi: (512) 844-9417.Bà Lê Thị Nhị thuộc nhà Việt Nam vui vẻ phát biểu: “Đây là một vinh dự chung ít có cho cộng đồng người Việt chúng ta. Giới thiệu văn hóa tị nạn của người Việt; có phim, có các tác phẩm hội họa, có buổi thảo luận để chia sẻ kinh nghiệm của mỗi người trước quan khách tại tòa nhà nhà Lập pháp Hoa Kỳ thì không phải lúc nào chúng ta cũng có được. Hy vọng các hội đoàn, các tổ chức và nhất là đồng hương vùng Hoa Thịnh Đốn tham dự đông đảo để nói lên sức mạnh đoàn kết của cộng đồng. Riêng Nhà Việt Nam sẽ giúp việc trưng bày các tác phẩm của các họa sĩ. Sẽ có một xe bus để chuyên chở khách tham dự từ khu Eden và trở về. Mọi chi tiết xin liên lạc với chúng tôi: Lê Thị Nhị: (204) 401-8698. Hoặc ông Bùi Mạnh Hùng: (301) 741-5834".