Lễ Tưởng Niệm Cố Soạn Giả Yên Lang Nhiều CẢm Xúc Do Hội AH Tương Tế Nghệ Sĩ Hải Ngoại-Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang

Trong Lễ Tưởng Niệm Cố Soạn Giả Yên Lang.

Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Nhật Báo Việt Báo vào trưa Chủ Nhật ngày 30 tháng 7 năm 2017, Hội Ai Hữu Tương Tế Nghệ Sĩ Hải Ngoại-Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang đã tổ chức Lễ Tưởng Niệm Cố Soạn Giả Yên Lang, tham dự buổi lễ ngoài qúy vị trong Hội Ai Hữu Tương Tế Nghệ Sĩ Hải Ngoại, qúy thành viên trong Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang, qúy vị dân cử, đại diện dân cử còn có một số qúy vị quan khách, các cơ quan truyền thông, Anh chị em nghệ sĩ và đồng hương thân hữu.Điều hợp chương trình MC. Phạm Khanh.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ phút mặc niệm. Sau đó Ban tổ chức mời qúy vị trong Hội Đồng Quản Trị Hội Ái Hữu Tương Tế Nghệ Sĩ, Đoàn Văn Nghệ Văn Lang, qúy vị dân cử, qúy anh chị em nghệ sĩ lên bàn thờ có di ảnh của Soạn Giả Yên Lang để thắp nhang tưởng niệm.Sau đó Cô Mai Chân, Trưởng Đoàn Văn Nghệ Văn Lang, Trưởng Ban tổ chức Lễ Tưởng Niệm lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy vị quan khách, Anh Chị em Nghệ Sĩ các cơ quan truyền thông, qúy vị mạnh thường quân và đồng hương thân hữu tham dự.Vì lý do sức khỏe nên cô Mai Chân đã nhờ Nghệ sĩ Hương Sĩ Nhân, thay cô đọc bài “Dòng Tâm Tư Cho Soạn Giả Yên Lang,”Do cô Mai Chân viết nhân kỷ niệm 49 ngày của cố Soạn Giả Yên Lang trong đó có những đoạn: “ Hôm nay là ngày cúng thất 49 ngày Soạn Giả Yên Lang qua đời, 49 ngày trôi qua là 49 ngày trong nỗi buồn nhứt của gia đình Chú, cũng là nỗi đau buồn của các chú trong Ban chấp hành của Hội Tương Tế Nghệ sĩ Hải Ngoại, anh em nghệ sĩ của Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang và cả nghệ sĩ, khán giả mộ điệu xa gần. Chúng con tất cả nghệ sĩ của đoàn xin gởi cả tâm tư lòng đau xót trước sự ra đi của Chú. Xin kính cẩn thấp nén hương lòng để thành tâm cầu nguyện đến trời cao Phật Tổ, Phật Thầy tiếp dẫn vong linh của Chú được sớm tiêu diêu miền Cực lạc.Chúng sanh vạn vật trên cõi đời nầy là vô thường, vô thường trong phút giây, kẻ đến người đi tất cả rồi cũng trôi lăn theo định luật của tạo hóa... Nhưng sự ra đi của chú là một mất mát rất to lớn của toàn thể giới nghệ thuật, nghệ sĩ nói chung, của toàn thể nghệ sĩ trẻ ở hải ngoại và nhất là Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang nói riêng, trong nuối tiếc khôn nguôi! Vì từ nay trở về sau, đã vĩnh viễn mất rồi bóng dáng của người nghệ sĩ, vị soạn giả tài ba, suốt đời trong bóng tối, miệt mài viết lên những kịch bản kiếm hiệp kỳ tình màu sắc cho nghệ thuật văn học Việt Nam, cho tên tuổi của những: Minh Cảnh, Minh Phụng, Minh Vương, Mỹ Châu và Lệ Thủy đã một thời vàng son ở đỉnh cao nghệ thuật và danh vọng qua những kịch bản kinh điển như: Máu Nhuộm Sân Chùa, Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn, Đêm Lạnh Chùa Hoang, v.v…...Năm 1960, vở tuồng đầu tiên của Chú viết chung với soạn giả Nguyễn Liêu mang tên Nắng Chiều Trên Cổ Tháp ra đời và được dàn dựng bởi đoàn Song Kiều. Vở thứ hai là Bếp Lửa Chiều Ly Biệt do đoàn Bạch Vân dàn dựng, cũng viết chung với Nguyễn Liêu. Vở thứ ba là Đường VềQuê Ngoại do Chú tự sáng tác, được đoàn Song Kiều biểu diễn, đã gây ra tiếng vang lớn và bắt đầu sự nghiệp từ năm 1960.Trong sự nghiệp sáng tác, soạn giả Yên Lang đã cho ra đời rất nhiều kịch bản cải lương, được giới mộ điệu thời đó nhận xét là mang lại sự đổi thay mới cho sân khấu. Nhiều vở tuồng nổi tiếng của Chú cho đến nay vẫn được khán giả mộ điệu yêu thích như: Bão biển, Bão cát,Băng Tuyền Nữ Chúa,Bếp Lửa Chiều Ly Biệt,Cuối Mùa Lá Rụng, Đêm Lạnh Chùa Hoang,Hỏa Sơn Thần Nữ,Khi Rừng Thu Thay Lá,Khi Trời Lạnh Sương Khuya, Máu Nhuộm Sân Chùa,Manh Áo Quê Nghèo, Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn,Nhất Kiếm Bá Vương, Người đẹp Tây Thi, Nắng Chiều Trên Cổ Tháp, Nắng Thu Về Ngõ Trúc,Người Phu Khiêng Kiệu Cưới, Tình Bằng Hữu, Tình Hận Trên Băng Hồ, Thằng Điên Vùng Bến Hạ.Ngoài những kịch bản trên, Soạn giả Yên Lang còn viết cả trăm bài vọng cổ, tân cổ giao duyên như: Nỗi Buồn Hoa Phượng, Lẻ Bóng, Chuyến Đi Về Sáng, Ngàn dặm Nước Non, Trăng Phương Nam, Tình Nghệ Sĩ, Tình Cũ Trường Xưa v.v...Cái đặc biệt, cái sở trường của soạn giả Yên Lang là sáng tác kịch bản cải lương thuộc về “kiếm hiệp kỳ tình, hương xa” thể loại được khán giả yêu thích trong thập niên 1960, qua những tình tự quê hương yêu thương tổ quốc nói lên khí phách của những chàng trai lãng tử dọc ngang với bình rượu nghĩa tình, nhưng rất đa tình, rất mềm lòng bởi bờ môi, khoé mắt của giai nhân trong ngang trái yêu đương...Thưa Chú kính yêu,Cái hoài bão, cái con đường của Chú, của các chú trong Ban chấp hành Hội nghệ sĩ và nhóm nghệ sĩ trẻ hải ngoại vẫn còn sâu thẳm ở phía trước mà Chú đã vội vã ra đi. Rồi đây những tháng năm còn lại, chắc các chú và nhóm nghệ sĩ trẻ phải có nhiều vất vả lắm trên con đường nghệ thuật cải lương vẫn còn thênh thang và nhiều thử thách...Lời tâm tình khá dài Cô đã kể lại làm xúc động nhiều người.Sau đó Ban tổ chức mời Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Hội Ái Hữu Tương Tế Nghệ Sĩ Hải Ngoại lên phát biểu, trong lời phát biểu ông cho biết: “ Tâm trạng của tôi là rất bùi ngùi khi bước vào hội trường này, sự xúc động không thể diễn tả được, mà như là có một sự mất mát quý báu đối với mình. Thật ra, tôi xin thưa với chị Yên Lang và các bạn như thế này: Cái ngày lễ tang của soạn giả Yên Lang thì tôi rất buồn! Hôm nay, sau 49 ngày qua, tôi đến đây để thắp cây nhang cho anh Yên Lang, thì tôi mới thấy thật sự mình đã mất một người bạn mà mình từng cộng tác, đặt từng hy vọng trong việc duy trì nền cổ nhạc Việt Nam tại hải ngoại này...”Tiếp theo, Giáo Sư Trần Văn Chi, Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị Hội Ái Hữu Tương Tế Nghệ Sĩ lên phát biểu, ông cho biết: “Anh Yên Lang ra đi là sự mất mát lớn, không phải chỉ cho Hội Nghệ Sĩ Hải Ngoại và Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang, hoặc cho những nghệ sĩ trong cũng như ngoài nước, mà còn là sự mất mát lớn của bộ môn cải lương trong nền văn hóa của dân tộc Việt Nam. Ông cũng đã ca ngợi những đóng góp của soạn giã Yên Lang cho việc bảo tồn và phát huy văn hóa tại hải ngoại.”Nhân dịp này, ông Phát Bùi, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, lên phát biểu, Ông cho biết: “Đối với soạn giả Yên Lang thì tôi là một khán giả rất hâm mộ những tuồng cải lương của ông từ trong nước, cũng như ở hải ngoại. Đối với tôi, ông là một người tài hoa và đã có công rất nhiều trong lãnh vực đóng góp những tác phẩm có giá trị cho nền văn hóa nghệ thuật của Việt Nam. Vì thế, hôm nay chúng tôi có mặt ở đây và xin thắp một nén hương để tỏ lòng kính mến người nghệ sĩ tài hoa này.”Sau đó là một chương trình văn nghệ đặc sắc để tưởng niệm cố Soạn Giã Yên Lang, mở đầu với bản “Cung Sầu cho một người đi xa” (sáng tác lê Yến Ngọc Dung) ca sĩ Thùy Trang trình bày.Trích đoạn "Máu Nhuộm Sân Chùa" do Hương Sĩ Nhân" trình bày “Em Gái Miền Trung" Thanh Hiệp,Thanh Trang, “ Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn” NS Bách Thanh và Ngọc Thu.“Kỷ niệm đời con gai” Xuân Mỹ.“Hương nhủ Bạc Liêu” Quốc Hải, Trúc Phương qua "Thuyền Xa Bến Đổ", "Đêm lạnh Chùa Hoang" Nghệ sĩ Tuấn Phong,Giang Bích Phượng...Trong lúc nầy ban tổ chức cũng đã mời mọi người dùng bữa cơm trưa do Ban tổ chức khoản đãi.Nhân dịp nầy thay mặt Ban tổ chức cũng như gia đình cố Soạn Giả Yên Lang Cô Mai Chân xin trân trọng tri ân đến quí đại diện tinh thần các tôn giáo, quí vị đại diện các cơ quan chánh quyền dân cử, các cơ quan báo chí truyền hình truyền thông,quí cô chú,quí nghệ sĩ,nhất là quí khán giả thân thương, đã đến góp lời cầu nguyện cho Soạn giả Yên Lang nhân ngày cúng thất 49 ngày của soạn giả.Chúng tôi cũng hết sức đặc biệt gởi lời tri trân đến sư Bà và phái đoàn chùa Dược sư đã gởi phái đoàn từ Đạo Tràng Dược Sư đến tham dự và cũng đã đóng góp tịnh tài giúp cho Ban tổ chức, ngoài ra còn có sự tiếp tay của chị Bích Thuân Cô Yến Linh...Chúng tôi cũng không quên cảm ơn Giáo sư Trần văn Chi, Ký giả Nguyễn Thanh Huy đã góp công trong việc thông báo quảng bá rộng rãi đến cộng đồng, chung sức hướng dẫn để chúng tôi có một lễ cúng thất hoàn hảo trong bầu không khí trang nghiêm với hơn 200 khách tham dự.Soạn giả Trần văn Hương đã làm một nghi thức lễ cúng tuần...Ban nhạc Thanh Tùng cùng các nghệ sĩ trẻ ở El Monte,nghê sĩ đoàn Nghệ Thuật sân Khấu Văn Lang. Cám ơn vợ chồng chị Diệp chăm lo sắp xếp cho ẩm thực được trật tự gọn gàng, Phạm Khanh, Thân trọng Liêm 2 người em đã luôn tích cực trong tất cả những tổ chức của Văn Lang như cảnh trí, sân khấu, MC cho chương trình, từ ngày Văn Lang thành lập cho đến bây giờ... Xin cám ơn lòng kiên trì cho nghệ thuật cải Luỏng của các em.Chúng tôi cũng trân trọng cám ơn,lòng hảo tâm của quí vị đã đóng góp một ít tịnh tài tượng trưng cho thiếm Yên Lang tức NS Kiều Oanh để góp phần vào việc trang trãi chi phí cho ngày tang lễ của chú Yên Lang, Thành thật cám ơn đến tất cả qúy vị.Nhân dịp nầy Hội Ái Hữu Tương Tế Nghệ Sĩ Hải Ngoại và Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang cho biết: Hội sẽ tổ chức đêm giỗ tổ ngành sân khấu cải lương vào lúc 6:00 chiều Ngày 1 tháng 10 tại rạp Sài Gòn Perfoming art center, đia chỉ 16149 Brookhurst ST, Fountain Valley CA 92708, điện thoại số 714532-9229.Đồng hương, thân hữu muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc về: Mai Chân (714) 260-3856.