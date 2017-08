BPSOS Đề Nghị Chế Tài Một Số Giới Chức Cấp Trung Ương

Mạch Sống ngày 2 tháng 8, 2017Hôm nay BPSOS công bố danh sách đợt 6 các giới chức chính quyền Việt Nam để đề nghị Hành Pháp Trump áp dụng biện pháp trừng phạt theo Luật Magnitsky Toàn Cầu. Danh sách này gồm 107 nhân vật, kể cả cựu Bộ Trưởng Công An Trần Đại Quang, đương kim Bộ Trưởng Công An Tô Lâm và một số giám đốc Sở Công An: Đại Tá Vũ Văn Lâu (Gia Lai), Đại Tá Nguyễn Công Văn (Kontum), Thiếu Tướng Trân Kỳ Rơi (Daklak), và Thiếu Tướng Võ Văn Đủ (Đắk Nông).[Xem hồ sơ nộp cho Bộ Ngoại Giao và Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ: http://dvov.org/wp-content/uploads/2014/07/BPSOS-03-Global-Magnitsky-Act-Central-High-Churches-03-16-2017.pdf]Theo Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, danh sách này liên quan đến chính sách đàn áp người Tây Nguyên theo Đạo Tin Lành được chỉ đạo bởi cấp trung ương của Đảng Cộng Sản và Nhà Nước Việt Nam, và được tổng hợp từ 20 hồ sơ mà tổ chức này đã báo cáo với Liên Hiệp Quốc và một số cơ quan chính quyền Hoa Kỳ, Canada, và Âu Châu từ năm 2014 đến nay.“Chúng tôi cũng có các tài liệu và chứng cớ cho thấy chính sách đàn áp xuất phát từ Ban Chỉ Đạo Tây Nguyên do Trung Ương Đảng Cộng Sản thành lập năm 2002,” Ts. Thắng giải thích. “Năm 2004, Bộ Công An đã thành lập Cục An Ninh Tây Nguyên để thực hiện chính sách này – các đời Bộ Trưởng Công An đều giữ chức Chủ Tịch Uỷ Ban Chỉ Đạo này vừa trực tiếp điều động Cục An Ninh Tây Nguyên.”Ms. Chính, Bà Hồng và các người con tại phi trường LAX, ngày 28/07/2017 (ảnh BPSOS)Theo Ts. Thắng, Ông Trần Đại Quang được đưa vào danh sách đề nghị chế tài vì vai trò lãnh đạo Ban Chỉ Đạo Tây Nguyên và chỉ huy Cục An Ninh Tây Nguyên khi còn là Bộ Trưởng Công An, chứ không phải trong vai trò đương nhiệm là Chủ Tịch Nước. Bộ Trưởng Công An Tô Lâm đã thừa kế các vai trò này của vị tiền nhiệm.Danh sách đợt 6 này liên quan mật thiết đến danh sách đầu tiên, công bố ngày 3 tháng 4, 2107, gồm 25 thủ phạm đàn áp Mục Sư Nguyễn Công Chính và Bà Trần Thị Hồng. Theo hồ sơ của BPSOS, MS Chính bị tù đày và Bà Hồng bị tra tấn, đánh đập và khủng bố tinh thần chính vì họ đối đầu với chính sách này để bảo vệ các tín hữu Tin Lành người Tây Nguyên.Theo Ts. Thắng, BPSOS tạm thời tách hồ sơ của MS Chính và Bà Hồng ra khỏi các hồ sơ Tin Lành Tây Nguyên nhằm tập trung đòi tự do cho MS Chính và chặn đứng cuộc đàn áp và khủng bố tinh thần nhắm vào Bà Hồng.Chỉ một tuần sau khi BPSOS công bố danh sách này, Uỷ Hội Tự Do Tôn Giáo Hoa Kỳ chọn “kết nghĩa” với MS Chính và Bà Hồng như là hồ sơ tiêu biểu để vận động Hành Pháp Trump đưa Việt Nam vào danh sách “quốc gia đáng quan tâm đặc biệt” (CPC).Theo BPSOS, cách đây 2 tháng, khi Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến Hoa Kỳ để gặp Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump, chính quyền Việt Nam cho biết ý định trả tự do cho MS Chính với điều kiện Hoa Kỳ đón nhận Ông và gia đình.“Họ nghĩ rằng biện pháp lưu đày này sẽ giảm áp lực quốc tế,” Ts. Thắng nói. “Tuy nhiên, MS Chính và Bà Hồng nay lại là nhân chứng sống về chính sách đàn áp tôn giáo của Ban Chỉ Đạo Tây Nguyên và Cục An Ninh Tây Nguyên và đó lý do giờ này chúng tôi mới công bố danh sách đợt 6 này."Được biết danh sách này đã được nộp cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cuối tháng 3 và được BPSOS dùng trong cuộc tổng vận động ở Quốc Hội ngày 29 tháng 6 vừa qua.BPSOS cho biết danh sách số 7, liên quan đến vụ đàn áp người Hmong theo đạo Dương Văn Mình, sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp.http://machsongmedia.com