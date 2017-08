S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Dân Việt Phải Lo Tự Cứu Thôi

Tờ The Star, có số phát hành lớn nhất (250,000) của Mã Lai, đi bài viết (“Little Man On A Mission: Ahmad Iszuddin Has started The Ball Rolling By Helping Endangered Turtles”) về một học sinh mười một tuổi, phát động “chiến dịch” cứu loài rùa đang có nguy cơ diệt chủng, và em đã lôi kéo được cả ngàn người cùng tham gia.