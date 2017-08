Vụ VN Bắt Cóc Trịnh Xuân Thanh và Thái Độ Của Chính Phủ Đức

Các tờ báo lớn nhất của Đức Quốc như Die Zeit, Sueddeutshe Zeitung Handelsblatt tầm vóc và kích thước The Newyork Times, The Washington Post, The Wall Street Journal , đều đăng tin về việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và yêu cầu trục xuất đại diện tình báo tại tòa đại sứ trong vòng 48 tiếng (tức là phải rơi Đức Quốc trước ngày thứ bẩy).

Bộ Ngoại Giao Đức Quốc cho biết các cơ quan hữu trách, nhất là cảnh sát tại thành phố Bá Linh, vẫn đang tiếp tục điều tra, kết quả sơ khởi sau khi phỏng vấn nhân chứng và lấy chứng cớ tại chỗ thì việc này có khuynh hướng là bắt cóc, cưỡng bách hồi hương chứ không phải là tự ý rồi Đức Quốc.

Đại sứ Hà Nội được triệu tập đến Bộ Ngoại Giao để nghe những phản kháng về việc này với 2 yêu cầu:

- cho phép Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức Quốc ngay lập tức

- trục xuất đại diện tình báo, yêu cầu rồi Đức Quốc trong vòng 48 tiếng kể từ thứ tư

Ngoài ra chính phủ Đức Quốc cho biết sẽ có các biện pháp chế tài về chính trị, kinh tế, viện trợ , điển hình là hiệp ước thương mại song phương được ký kết năm 2015 và hiện nay đang chờ Quốc Hội và Hội Đồng Liên Ban phê chuẩn.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hà Nội , bà Lê Thị Thu Hằng cho rằng ông Trịnh Xuân Thanh đã tự ý về Việt Nam trình diện.

Các luật sự Đức Quốc đại diện ông Trịnh Xuân Thanh phản bác lý luận này và cho rằng không khi nào ông Thanh tự ý trở về khi những nguy hiểm đang đón chờ tại Việt Nam. Tin tức báo chí tại Việt Nam cho biết với số tiền bị cáo buộc là tham nhũng rất lớn, nếu bị kết tội, bản án có thể là tử hình chiếu theo bộ hình luật hiện hành.

Thêm vào đó đài truyền hình lớn phát hình toàn quốc của Đức Quốc ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) có tầm vóc và kích thước như ABC, CBS, NBC của Mỹ, cũng loan tin này.

Việc này còn liên quan đến chính trị đối nội và đối ngoại của Đức Quốc.

Vào 24 tháng 9 năm 2017 tức là khoảng 8 tuần nữa có cuộc tổng truyển cử bầu quốc hội liên bang, theo hiến pháp của quốc gia này, thủ tướng có thực quyền và tổng thống có chức vụ nghi lễ.

Đảng đa số sẽ được uỷ nhiệm thành lập chính phủ, từ khi lập quốc vào năm 1949, Cộng Hòa Liên Bang Đức Quốc, chưa có đảng phải nào có đa số tuyệt đối trên 50%, do đó các chính phủ đều phải là liên hiệp, thông thường giữa hai đảng, hiện tại liên hiệp hai đảng lớn nhất là CDU và SPD nắm quyền lãnh đạo.

Trong kỳ tranh cử vào tháng 9, hai đảng tranh cử với lập trường với rất nhiều chính sách khác biệt, do đó đương kim nữ thủ tướng Angela Merkel của CDU sẽ tranh cử quyết liệt với ứng cử viên của SPD, hiện giờ có 4 chính đảng trong Quốc Hội, đảng cộng sản thay đổi cương lĩnh hợp hiến và đổi tên là Die Linke có đại diện tại quốc hội liên bang song chưa bao giờ được mời tham chính kể từ khi Đức Quốc thống nhất vào năm 1990 cho tới nảy.

Hiện tại trong quốc hội liên bang:

CDU/CSU 311 ghế, SPD 193 ghế, Die Linke 64 ghế, Buendnis 90/Die Gruene 63 ghế.

Cần nói thêm là theo hiến pháp, bầu cử tại Đức Quốc theo sĩ số phản ảnh số phiếu bầu:

- mỗi cử tri có 2 phiếu bầu:

a- cho ứng cử viên đại diện đơn vị

b- cho chính đảng

- chính đảng chỉ có ghế tại quốc hội khi đạt được 5% số phiếu bầu

- ứng cử viên đại diện đơn vị khi có số phiếu cao nhất thì có ghế tại quốc hội

- sự phân chia ghế là theo lá phiếu bầu cho chính đảng cộng thêm các đại diện có số phiếu cao nhất song không được chính đảng để cử trong danh sách phân chia ghế.

Các nhà bình luận cho rằng chính phủ Đức Quốc sẽ cứng rắn trong việc này để tránh các tiền lệ vì theo luật học có 3 yếu tố ảnh hưởng tới phán quyết:

- tiền lệ: precedence

- bằng chứng: burden of proof

- rõ ràng: benefit of the doubt

Quốc vụ khanh tại bộ ngoại giao đã nói rõ ràng là chưa có tiền lệ nào như việc này.

Đại diện chính phủ Đức, ông quốc vụ khanh bộ ngoại giao nhấn mạnh với đại sứ Hà Nội tính cách pháp trị của Đức Quốc và không muốn có tiền lệ xấu.

Hiện tại Đức Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đang có những khác biệt xảy ra khi chính phủ của tổng thống Erdogan yêu cầu nữ thủ tướng Angela Merkel trục xuất một số chính khách đối lập hiện ty nạn tại Đức Quốc, và được trả lời là mọi người trên Đức Quốc được đối xử theo luật pháp hiện hành, được bảo vệ bởi hiến pháp trong điều khiển dành cho cư dân có quốc tịch khác.

Handelblatt là một nhật báo có tầm vóc và kích thước quốc gia với nhiều liên hệ với giới tư bản, kinh tế, chính giới, nhắc đến hiệp định thương mại Liên Hiệp Âu Châu với nhà cầm quyền Hà Nội, được ký năm 2015 và đang chờ Quốc Hội và Hội Đồng Liên Bang phê chuẩn trước khi có hiệu lực như là một biện pháp chế tài trong các điều ông quốc vụ khanh nói về chế tài chính trị, kinh tế, viện trợ.

Theo hiệp định thành lập Liên Hiệp Âu Châu, không có hiệp ước song phương về kinh tế mà phải qua Liên Hiệp Âu Châu, trong đó Đức Quốc là thành viên chính yếu với dân số đông nhất (90 triệu) và nền kinh tế mạnh nhất (chỉ sau Hoa Kỳ, Trung Hoa, Nhật Bản và hơn Anh Quốc, Pháp Quốc). Sau đó hiệp định kinh tế này sẽ được những quốc gia hội viên phê chuẩn.