100 Năm Homeless Hoa Kỳ Với 25 Năm Thực Đơn Việt Nam

Nước Mỹ lập quốc khoảng 300 năm nhưng lịch sử homeless mới có chừng 100 năm.Ngày xưa, những người Mỹ tiền phong còn đi ngựa từ miền Đông qua miền Tây. Cuộc sống màn trời, chiếu đất xây dựng các nông trại, trồng cây, nuôi bò thì chưa có ai là homeless.Từ khi các thị trấn, các thành phố lên khung thì lịch sử homeless bắt đầu. Ngày nay với mảnh đất bao la tiếp giáp 2 đại dương chia ra 3 múi giờ, lần lượt có 45 ông tổng thống,Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ trở thành thiên đường hạ giới nhưng vẫn còn 30 triệu gia đình sống trong hoàn cảnh nghèo đói. Niềm cay đắng của người Mỹ là vẫn có 600 ngàn người không nhà trong đó có 50 ngàn người nguyên là các cựu chiến binh. Vấn nạn đau thương nhất là bên cạnh những hình ảnh xa hoa phú quý của Mỹ Quốc vẫn còn 15 triệu trẻ em hàng ngàn vẫn còn sống nhờ thực phẩm của các chương trình xã hội.Tại thư viện nhỏ bé trên đường Tully San Jose có tấm bảng ghi rằng. Các em nhỏ được ăn trưa miễn phí. Tuy rằng dễ thương nhưng không dấu được hình ảnh của một nước Mỹ nghèo dù là một dân tộc cầu tiến và ham học.Người Việt và các sắc dân thiểu số đã có một buổi họp vào đầu năm 1992 tại quận hạt Santa Clara. Di dân bốn phương sống tại vùng này rất cảm khái tấm lòng Mỹ Quốc mở rộng đón người tứ xứ nên đã có ý kiến muốn làm một chuyện gì ngoài việc đi làm và đóng thuế.Người Mỹ bản quốc nói rằng các bạn nên lưu ý giúp vào lãnh vực homeless. Đây là vấn nạn của nhân loại, không bao giờ giải quyết xong. Chỉ xin tiếp tay được phần nào. Ngay chính cả gia đình tổng thống Hoa Kỳ hàng năm vào lễ Tạ Ơn cũng chỉ đi tìm nơi nào thuận tiện để đứng ra dọn cơm cho homeless. Để chia xẻ phần nào gọi là miếng cơm manh áo mỗi độ gió đông thổi tuyết ngập trời.Cũng theo lời chỉ dẫn của các bạn Hoa Kỳ, những người Việt thuộc IRCC chúng tôi nhân danh cơ quan thiện nguyện đầu tiên tại Vịnh Cựu Kim Sơn bắt đầu nhận công tác dọn cơm homeless tại lữ quán InnVision. Đây là một quán trọ có nhà ăn dành cho khách không nhà. IRCC nhận lo cho quan khách bốn phương mỗi tháng một kỳ vào thứ bẩy lần thứ tư. Ngoài ra sẽ lên phiên đặc biệt khẩn cấp khi cần. Trung bình một năm dọn ăn 15 lần.Thời gian thấm thoát thoi đưa từ 1992 đến 2017, quay đi quay lại đã được 25 năm dài. Như vậy có phải là đúng 1 phần tư thế kỷ. Vì vậy nên chúng tôi gọi là 25 năm thực đơn Việt Nam ở một góc trời nhỏ bé góp phần vào lịch sử 100 năm homeless Hoa Kỳ.Kỳ tháng 7 năm nay chỉ riêng gia đình bà nha sĩ Trọng và thân hữu đảm trách đã đưa ra một thực đơn Âu Á phối hợp. Hơn 60 quan khách giang hồ ngồi bàn dạ tiệc đã vỗ tay vừa khen ngợi vừa cảm ơn thức ăn Việt Nam.Các quan khách của chúng tôi suốt bao năm qua thực sự chỉ biết đây là người Việt Nam dọn ăn thực đơn Việt Nam. Chẳng ai biết là do ông bà nào, cơ quan nào, hội đoàn nào đảm trách. Thực tế trải qua phần tư thế kỷ biết bao nhiêu thành phần công đồng đã góp bàn tay nhỏ vào vấn nạn vĩ đại của nước Mỹ.Phải nói là homeless luôn luôn là chuyện không giải quyết được của nhân loại. Toàn vùng Santa Clara và San Jose hiện nay đã nổi tiếng có nhiều homeless đứng trong danh sách các đô thị như New York, Los Angeles và San Francisco. Santa Clara San Jose đã phải chi trên 500 triệu mỹ kim cho vấn để khách không nhà.Người homeless có đủ mọi lý do thất nghiệp, rượu chè, cờ bạc, gia đình bất an, cần sa ma túy, tâm thần. Từ hoàn cảnh sống ngoài trời, thiếu vệ sinh đã ảnh hưởng môi trường, tạo ra những khu rừng và những con suối đầy rác và mầm bệnh. Việc cứu chữa cho bệnh nhân và dọn dẹp mọi nơi vô cùng tốn kém. Nỗ lực của chính quyền đôi khi phải thực hiện âm thầm vì lý do nếu giải quyết ngon lành tốt đẹp thì lại là mục tiêu để homeless bốn phương kéo về đồn trú.Chung quanh ta hiện đã có nhiều homeless đứng xin tiền tại các góc đường và đôi khi giữa các dòng xe chạy vô cùng nguy hiểm. Không phải chỉ có những người tàn tật hay già yếu mà đã có cả các cô gái mắt xanh tóc vàng, các thanh niên trai trẻ xông ra làm ăn. Với tấm bảng viết những hàng chữ xin tiền, các ăn mày Hoa Kỳ giơ lên trước hàng xe cộ chờ đèn. Các tài xế không đáp ứng đã phải ngần ngại làm lơ ngó đi chỗ khác. Không muốn để ánh mắt gặp nhau dường như muốn tránh nhìn thấy thực trạng của xã hội. Thêm vào đó, dân chúng sống gần các xa lộ, các con suối có mật khu homeless đã bắt đầu vất vả với vấn đề vệ sinh môi trường và đặt vấn đề với chính quyền. Thành phố và quận hạt đã nhiều lần ra tay dọn dẹp để tìm cách giữ lại những công viên xanh tươi sạch sẽ cho thị dân. Nhưng vấn nạn sẽ không bao giờ chấm dứt. Nhiều cá nhân và tổ chức xã hội của các sắc dân trong đó có những nhà từ thiện Việt Nam đã nỗ lực trực tiếp đi phát thực phẩm tại chỗ cho homeless. Nhưng việc này không được chính quyền khuyến khích. Kết quả chỉ làm thêm trở ngại cho vệ sinh môi trường.Chúng tôi đã tham dự các buổi họp giữa đại diện homeless, các tỉnh nguyện viên xã hội, các nhân viên chính phủ và sau cũng là các đại điện khu phố phản đối. Những khác biệt ý kiến và các mâu thuẫn không bao giờ giải quyết xong. Biện pháp hiện được chính quyền chấp nhận là các nhà tình nguyện nên yểm trợ cho các cơ sở xã hội như chúng tôi đang làm.Nhiều năm trước IRCC nhờ các nhà hảo tâm và hội đoàn lên phiên dọn ăn cho khách hàng có lúc lên đến trên 200 người. Tất cả mọi người đều được xếp hàng tự do vào ăn. Nhu cầu một lần chi phí lên đến 800 hay 1 ngàn mỹ kim. Hiện nay nơi dọn ăn giới hạn chỉ dành cho các homeless có ghi danh. Tất cả đều là homeless thực sự nhưng đang tạm trú trong khuôn viên của chính phủ. Tạm thời thất nghiệp hay đi làm bán thời gian. Rõ ràng là homeless đang trên đường nỗ lực trở về với thế giới ABC, không có nhà sẽ đi ở thuê.Mỗi lần dọn ăn khoảng từ 50 đến 70 người gồm đủ thành phần. Mọi người lấy thức ăn 1 hay 2 lần tổng cộng là 100 đĩa. Tốn kém tối đa là 500 mỹ kim.Tổng kết trong 25 năm qua chúng ta đã cung cấp thực đơn Việt Nam ra sao. Một năm trung bình 15 kỳ, tổng cộng gần 500 lần dọn ăn và cung cấp trên 50 ngàn phần ăn. Khách của chúng ta không bao giờ đứng trước của các nhà hàng Việt Nam để làm phiền thực khách trong cộng đồng. Nhưng họ rất muốn thưởng thức thực phẩm Việt Nam. Chúng ta đã làm việc thiện đồng thời cũng trao đổi nền văn hóa ẩm thực.Phần tư thế kỷ vừa qua chúng tôi đã được các hội đoàn quân nhân và nữ quân nhân, các tổ chức tôn giáo, các hội đoàn nha, y dược sĩ, kiến trúc, các nhà báo, các chuyên gia, các hội đồng hương, ái hữu, các nhà buôn hàng vàng và địa ốc. Và rất nhiều các cá nhân có lòng từ thiện muốn trực tiếp nhường cơm xẻ áo giữa con người với con người.Quý vị đã đến với chúng tôi. Xin nhắc nhở thêm một lần. Xin vui lòng trở lại. Nhu cầu hiện nay nhẹ nhàng hơn và hợp lý hơn. Chỉ cần góp 10 đồng là đầy đủ một phần ăn 4 món với nước uống và tráng miệng. Hoặc đặt thức ăn hay nấu lấy. Nhu cầu cho một lần là 500 đồng. Nấu lấy có thể ít hơn.Xin gửi chi phiếu cho IRCC 3017 Oakbridge Dr. San Jose CA 95121. Sẽ nhận đuoc biên lai trừ thuế. Muốn trực tiếp tham dự xin liên lạc về cho đại diện ban tổ chức. Ông Đức Quyền Tel: (408) 912 3477 hoặc Email...Ghi thêm: Trong buổi họp về homeless có người hỏi vấn đề vệ sinh. Nhà vệ sinh công cộng không có trên các khu phố và rất giới hạn tại công viên nên thiên hạ rất tùy tiện bừa bãi trong rừng cây hay ngoài trời. Việc tắm rửa rất khó khăn. Hết sức may mắn là hiện nay có tổ chức thiện nguyện thực hiện 2 nhà tắm lưu động luân phiên theo chương trình đậu tại các điểm hẹn. Xe đầu kéo trailer có hai phòng tắm nước nóng mới tinh rất sạch sẽ. Khách giang hồ xếp hàng lên tắm với đầy đủ tiện nghi miễn phí. Khẩu hiệu của tổ chức là: Hãy tắm nước nóng cho thế giới thay đổi. Sáng kiến thực vô cùng tốt đẹp, góp tiền đặt mua xe rất đáng khen, hơn 100 ngàn 2 xe. Nhưng tuyển người tình nguyện lái xe và điều hành quanh năm mới là chuyện vất vả. Các bạn có biết nhóm nào tổ chức không. Người Mỹ gốc Nhật và gốc Hồi giáo.Hãy tưởng tượng homeless quanh năm không tắm nay được một lần dội nước nóng mùa Đông.....