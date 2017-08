Apple: Tổng Doanh Thu Quý 2 năm 2017 Lên Tới 45.4 Tỉ MK

Khoảng đầu tháng 08/2017, Apple chính thức công bố báo cáo tài chính Q2/2017. Nhìn chung, doanh thu, lợi nhuận và doanh số bán iPhone tiếp tục tăng trưởng. Giá cổ phiếu của Apple đã tăng mạnh 30% kể từ đầu năm 2017, khiến công ty càng tiến gần hơn cột mốc trở thành công ty nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới.Theo đó, tổng doanh thu trong Q2 của Apple đạt 45.4 tỷ USD, tăng nhẹ so với mức doanh thu 42.4 tỷ USD của quý trước đó. Lợi nhuận ròng trong Q2 đạt 8.7 tỷ USD, cũng tăng so với mức lợi nhuận 7.8 tỷ USD của quý trước.Doanh số bán iPhone trên toàn cầu trong Q2 đạt 41 triệu chiếc, mang về 25.52 tỷ USD. Tâm lý người dùng hiện đang chờ đợi thế hệ iPhone 8 sắp ra mắt. Nên trước đó, các chuyên gia cũng nhận định rằng doanh số iPhone khó có thể tăng trưởng trong Q2/2017, nhưng thực tế doanh số iPhone đã tăng nhẹ so với 40 triệu chiếc bán ra cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, điều ấn tượng là doanh số máy tính Mac và iPad đều tăng trưởng. Doanh số máy tính Mac đạt 4.29 triệu chiếc, doanh số iPad đạt 11.42 triệu chiếc (tăng 28% so với Q1, và 15% so với cùng kỳ năm 2016).CEO Tim Cook cho biết: “Với doanh thu tiếp tục tăng trưởng 7% mỗi năm, chúng tôi vui mừng thông báo quý thứ 3 liên tiếp tăng trưởng mạnh mẽ và đạt kỷ lục doanh thu trong dịch vụ. Apple đã tổ chức hội nghị phát triển thành công vào tháng 06/2017, hứa hẹn những tiến bộ mới của các nền tảng iOS, macOS, watchOS và tvOS sẽ nâng cao doanh thu của mảng dịch vụ”.Doanh số bán hàng toàn cấu chiếm 61% tổng doanh thu của Apple, còn mảng dịch vụ chiếm 16% tổng doanh thu trong Q2. Doanh thu từ các mảng dịch vụ Apple Store, Apple Music, Apple Care đạt 7.07 tỷ USD. Có thể thấy Apple đang dần chuyển sang tìm kiếm doanh thu từ các dịch vụ, bên cạnh mảng kinh doanh iPhone. Với tốc độ tăng trưởng ấn tượng của cổ phiếu kể từ đầu năm 2017, Apple đã vượt mốc giá trị 800 tỷ USD, tiếp tục bỏ xa đối thủ cạnh tranh Alphabet (công ty mẹ của Google) và gần chạm mốc 1,000 tỷ USD.Báo cáo tài chính Q2/2017 có rất nhiều điểm tích cực, chẳng hạn như doanh số iPad tăng mạnh nhờ model iPad Pro mới, và doanh thu từ dịch vụ cũng tăng cao. Trong nửa cuối năm 2017, Apple sẽ ra mắt chiếc iPhone được mong đợi nhất. Giới phân tích nhận định rằng giá cổ phiếu của Apple sẽ còn tiếp tục tăng mạnh vào cuối năm.Dù vậy, để có thể cán mốc giá trị 1,000 tỷ USD, Apple vẫn còn một chặng đường dài phía trước phải vượt qua. Các chuyên gia nhận định mục tiêu là hoàn toàn nằm trong khả năng của Apple. Điều quan trọng là sau khi iPhone 8 ra mắt và thành công, Apple cần phải tìm ra một hướng đi, một mảng kinh doanh mũi nhọn mới, để có thể giúp cổ phiếu của công ty tiếp tục tăng trưởng.Theo: Nguoivietphone.com