Tiến Sĩ Giấy, Du Lịch, Hàng Không, Rùa Quý, Ung Thư Gan

Đất nước có quá nhiều tiến sĩ giấy, trong khi quá ít phát minh… Không biết rồi kinh tế kiểu này sẽ dẫn tới đâu… vì cuối cùng sẽ chỉ rủ nhau đi xuất khẩu lao động, mà không phải xuất khẩu chuyên gia bậc Tiến sĩ, mà là xuất khẩu cơ bắp thôi. Phải chăng đây là đãmấp mé cửa thiên đường xã hội chủ nghĩa?Bản tin VOV ghi lời Trần Đăng Khoa: Chúng ta có quá nhiều Tiến sĩ giấy, Thạc sĩ giấy…Ông Khoa nói rằng có tỉnh công bố chiến lược cán bộ công chức với mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu 100% cán bộ khối chính quyền có trình độ tiến sĩ. Bây giờ, ông cán bộ nào đưa danh thiếp cũng thấy có chức danh Tiến sĩ. Và Tiến sĩ, theo nghĩa thông thường thì đó là nhà khoa học. Và đã là nhà khoa học thì phải có những phát minh.Ông Khoa thêm: “Còn ở ta, Tiến sĩ cho dù có đang làm việc gì đi nữa, thì công tác nghiên cứu khoa học đối với họ chắc chắn không phải là việc trọng yếu. Bởi, hiện nay, Việt Nam được xếp vào nước có nhiều Tiến sĩ nhất trong khu vực nhưng nghiên cứu khoa học lại nằm trong nhóm thấp nhất Đông Nam Á.”Trong khi đó, tư bản đỏ Hoa Lục lặng lẽ vào VN, bung tiền ra thâu tóm, theo báo Nhịp Cầu Đầu Tư.... Tại Việt Nam, Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư lại ghi nhận số thương vụ nhà đầu tư Trung Quốc mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam đã lên tới hơn 256 dự án chỉ trong 4 tháng đầu năm, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ có 21 dự án.... Có vẻ như các nhà đầu tư Trung Quốc đã triệt để rút kinh nghiệm từ EU và Mỹ, nhiều thương vụ M&A có yếu tố Trung Quốc tại Việt Nam đã được thực hiện trong bối cảnh “kín tiếng”. Gần như duy nhất, thương vụ được công bố hồi tháng 4.2017 là từ Quỹ Đầu tư VinaLand Limited và VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited - VOF thuộc VinaCapital, khi quỹ này chính thức thoái toàn bộ vốn tại dự án Đại Phước Lotus có quy mô 350ha ở Đồng Nai, tổng giá trị lên tới 65,3 triệu USD, cho một công ty thuộc China Fortune Land Development, tập đoàn chuyên phát triển các thành phố công nghiệp của Trung Quốc.Trong khi đó, có vẻ như bầu trời VN còn thưa vắng?Bản tin Zing ghi lời nhận xét từ sếp CEO của Thiên Minh Group: Việt Nam phải cần 10 hãng hàng không……ông Trần Trọng Kiên cho biết Việt Nam mới có 2 hãng bay giá rẻ nhưng nhu cầu thật sự là 10 hãng. Theo ông Trần Trọng Kiên, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh, đơn vị chuẩn bị bắt tay đưa Air Asia về Việt Nam, cả nước có những sân bay thừa năng lực, như Nội Bài đang thừa 10 triệu khách mỗi năm. Các sân bay khác như Đà Nẵng hay Nha Trang sắp tới cũng thừa.Bản tin VnExpress cho biết về tình hình: Kêu gọi 50 triệu USD phát triển du lịch cồn 'cá lóc bay'…Khu resort 50 triệu USD được kêu gọi xây dựng tại Cồn Sơn giữa sông Hậu, nơi người dân làm du lịch cộng đồng có biểu diễn cá lóc bay. UBND TP Cần Thơ ngày 1/8 đã thống nhất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn trong thời gian tới. Theo đó, lĩnh vực du lịch, có dự án kêu gọi đầu tư vào Cồn Sơn nằm giữa sông Hậu (quận Bình Thủy).Báo Tiền Phong nêu câu hỏi nhức nhối: Vì sao 70% khách du lịch đến Việt Nam 'một đi không trở lại'?Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân năm 2017 (VPSF, ngày 31/7), nhóm doanh nghiệp (DN) du lịch cho biết, năm 2016 Việt Nam thu hút 10 triệu khách quốc tế, mức cao nhất trước tới nay. Tuy nhiên, theo nhiều thống kê, khoảng 70% khách quốc tế đến Việt Nam một đi không trở lại. Theo đó, khách du lịch đến và đi mang theo 7 nỗi sợ như trộm cắp, nạn cướp giật, tắc đường, tai nạn giao thông, mất vệ sinh ẩm thực, ô nhiễm môi trường. Không ít du khách bị “chặt chém”, mua phải sản phẩm kém chất lượng...Báo Ngày Nay kể chuyện Quảng Trị: Rùa biển quý hiếm mắc lưới ngư dân…Được biết, chú rùa này thuộc loài rùa xanh nhóm 1B- là loài nguy cấp, quý hiếm; cấm săn bắn, đánh bắt, giết thịt.Vào 7h sáng ngày 1/8, ngư dân Trần Văn Long ở khu phố An Hòa 1, thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Linh (Quảng Trị) phát hiện 1 cá thể rùa biển rất lớn mắc vào lưới đánh cá của tàu mình cách bờ biển khoảng 2 hải lý. Con rùa biển này nặng 70 kg và dài gần 1 m.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Trầm Bê và 24 đồng phạm gây thiệt hại khoảng 6.600 tỉ đồng…Cơ quan điều tra kết luận Trầm Bê, Phan Huy Khang và các đồng phạm đã cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng tại bốn ngân hàng, với tổng thiệt hại khoảng 6.600 tỉ đồng.Ngày 1-8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an đã khởi tố và thực hiện quyết định bắt tạm giam ông Trầm Bê, nguyên phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank và ông Phan Huy Khang, nguyên thành viên hội đồng tín dụng, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Sacombank..Cơ quan điều tra còn khởi tố thêm 23 bị can khác cùng với tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bốn ngân hàng…Trong khi đó, báo SGGP kể về tình hình cá chết trên sông Chà Và (Bà Rịa - Vũng Tàu): Doanh nghiệp phải bồi thường gần 5,5 tỷ đồng…Ngày 1-8, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên án phúc thẩm vụ kiện tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại do cá lồng bè chết hàng loạt vì xả thải giữa 33 hộ dân xã Long Sơn (TP Vũng Tàu) và 11 doanh nghiệp (DN) chế biến hải sản xã Tân Hải, huyện Tân Thành.Theo đó, trên cơ sở thỏa thuận giữa DN và người dân là không trái pháp luật, tòa tuyên 11 DN phải bồi thường cho 33 hộ dân số tiền gần 5,5 tỷ đồng, trong đó DN bồi thường nhiều nhất là 1,2 tỷ đồng, DN bồi thường ít nhất là 58 triệu đồng.Bản tin Infonet lại ghi lời GS Mai Trọng Khoa – Giám đốc Trung tâm ung bướu và y học hạt nhân Bệnh viện Bạch Mai – cho biết hiện nay ung thư gan là nguyên nhân đứng hàng thứ ba gây tử vong do ung thư trên toàn thế giới. Tỷ lệ mắc ung thư gan cao nhất ở Châu Á và Châu Phi nơi có tỷ lệ mắc vi rút viêm gan B và C cao.Tại Việt Nam, theo cơ quan ghi nhận ung thư quốc tế được công bố trên Globan năm 2012 tỷ lệ mắc ung thư gan chuẩn theo tuổi ở nam giới là 40,2/100.000 dân, phổ biến hàng thứ hai còn ở nữ thấp hơn.Báo Giáo Dục VN kể chuyện: Nhiều giáo viên ở Hải Phòng được gợi ý nộp tiền triệu để chống trượt viên chức…Các giáo viên tại nhiều trường Mầm non trên địa bàn quận Hải An (Hải Phòng) tiết lộ, họ phải đóng số tiền khá lớn để "chống trượt" khi xét tuyển viên chức.Nhiều giáo viên Mầm non công tác tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Hải An, thành phố Hải Phòng phản ánh về việc họ được gợi ý nộp số tiền 6 triệu đồng/người để được tuyển đặc cách vào viên chức dưới dạng sát hạch tay nghề. Sự việc trên được cho là xảy ra vào tháng 3/2016.Bản tin TTXVN kể về vụ cháy lớn thiêu rụi công ty sản xuất đồ nhựa tại TP SG: Khoảng 4 giờ ngày 1-8, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tuấn Thông (sản xuất đồ nhựa) tại địa chỉ B11/2B, đường Võ Văn Vân (ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP SG). Do gió mạnh, đám cháy nhanh chóng bùng phát và chỉ trong thời gian ngắn đã thiêu rụi hàng nghìn m2 nhà xưởng, văn phòng làm việc của công ty này.Trong khi đó, báo Hà Nội Mới kể chuyện xuất cảng sách Việt: Nhãn hiệu sách Chibooks được dịch giả Nguyễn Lệ Chi sáng lập từ tháng 12-2008. Trước đây, Chibooks tập trung xuất bản tiểu thuyết văn học đương đại của Mỹ, Anh, Australia, Trung Quốc… theo các dòng sản phẩm chính là sách văn học dành cho phụ nữ, sách văn học thiếu nhi, sách khảo cứu… Hiện Chibooks đang dịch cuốn “Cõi người rung chuông tận thế” (Hồ Anh Thái) và một số đầu sách khác sang tiếng Hoa và tiếng Anh để triển khai chương trình xuất khẩu sách Việt.Báo Người Lao Động kể chuyện Vũng Tàu: Đang chụp hình trên bãi biển, bị sét đánh nguy kịch…Đang chụp hình dạo ở Bãi Sau, TP Vũng Tàu, người đàn ông bị sét đánh phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 1-8. Nạn nhân là ông Lê Khiêm (SN 1956, ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) hành nghề chụp hình dạo.Sống trong cõi người đã khổ rồi… không ngờ sấm sét cõi trời lại quậy thêm…