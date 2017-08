Thể Dục Hoàng Hạc Khí Công Kỷ Niệm 11 Năm Thành Lập

Trong lễ kỷ niệm 11 năm thành lập Thể Dục Hoàng Hạc Khí Công.

Garden Grove (Bình Sa) -- Tại Hội trường Võ đường Hapkido số 9032 Hazard Ave., Westminster, CA 92683 vào 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 30 tháng 7 năm 2017, Gia Đình Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 11 năm thành lập, tham dự buổi lễ ngoài các thành viên trong đại gia đình thể dục Khí Công Hoàng Hạc còn có một số qúy vị đại diện hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và thân hữu.Điều hợp chương trình Võ Sư Phạm Kim Tuấn.Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ phút mặc niệm do Ban Nhạc và Ban hợp ca Hoàng Hạc phụ trách.Tiếp theo Huấn Luyện Viên Nguyễn Đức Trình, Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn tất cả những người tham dự, đặc biệt cảm ơn các mạnh thường quân, các cơ quan truyền thông cùng đồng hương thân hữu.Tiếp theo, Võ Sư Bác Sĩ Phạm Gia Cổn, Chưởng Môn sáng lâp Thể Dục Hoàng Hạc Khí Công lên chào mừng và cảm ơn tất cả quan khách cùng đồng hương tham dự, cảm ơn các thành viên trong ban tổ chức và ông nhắn nhủ mọi người hãy cố gắng tham gia luyện tập môn thể dục Khí Công Hoàng Hạc để thấy mình “Trẻ khỏe mãi không già.”Sau đó BS, Chưởng Môn cùng qúy vị trong ban tổ chức phát bằng Huấn Luyện Viên Hoàng Hạc và thẻ Hội Viên cho các Hoàng Hạc theo từng đẳng cấp,Cấp I: Nguyễn Tấn Thiệt, Lê Thị Hoa, Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Liên Hương, Huỳnh Minh Nhật.Cấp II: Lương Văn Châu, Giang Thị Phúc, Nguyễn Kim Loan, Trần Thị Ni, Nguyễn Văn Chánh, Lê Lan Hương, Võ Ngọc Liên (Yvonne).Cấp III: Nguyễn Kiều Hạnh.Phát Appreciation và thẻ hội viên cho: Phan Thành, Nguyễn Kim Loan, Trúc Minh, Nguyễn Ngọc Cam.Tiếp theo phần biểu diễn Vỗ ván (đánh bể tấm ván) do các thành viên Nguyễn Ngọc Cam biểu diễn các động tác tuy nhẹ nhàng nhưng rất dũng mãnh. Cụ bà 86 tuổi chỉ với một chiêu phất tay nhẹ nhàng đã đánh gãy đôi miếng ván. Bà cho biết, bà đến với Khí Công Hoàng Hạc từ ngày đầu thành lập, nên đến nay nội lực đến với bà hồi nào không biết.Bà Võ Ngọc Liên, trước đây bị bệnh cột sống, bác sĩ khuyên nên mổ. Bà nghĩ rằng nếu mình không tự cứu mình thì ai cứu mình đây. Thế là bà theo tập Khí Công Hoàng Hạc, đến nay được năm năm, và bệnh đã hết, đi đứng nhẹ nhàng khỏe mạnh, yêu đời hơn.Bà nói: “Với bốn động tác nhẹ nhàng, vươn, vòng, bấm, buông, càng tập càng thấy thấm. Bằng quyết tâm tập luyện, mọi người sẽ khỏe mạnh, bớt đau bệnh, và nhất là tuổi già, càng ít mổ xẻ càng tốt.”Sau phần biểu diễn, Ban tổ chức phát thẻ hội viên cho các thành viên trong Ban Cố Vấn, Ban Quản Trị, Ban Điều Hành, và các Hội Viên Hoàng Hạc Khí Công.Sau đó là lời tâm tình của Bác Sĩ Nguyễn Hữu Thế Truyền, một thành viên kỳ cựu của Thể Dục Hoành Hạc Khí Công, Ông cho biết, sau hai lần mổ tim, sau đó ông vẫn tiếp tục tập luyện và tiếp tục hướng dẫn các anh chi trong Gia Đình Thể Dục Hoàng Hạc Khí Công, đó cũng nhờ vào môn thể dục nầy mà ông có đủ sức khỏe để cùng các anh chị sinh hoạt đến nay là 11 năm với chưởng môn Phạm Gia Cổn.Tiếp theo phần phát biểu cảm tưởng của các Huấn Luyện Viên Cấp 1 Lê Thị Hoa, Cấp 2 Võ Ngọc Liên, Cấp 3 Kiều Hạnh.Trong lời phát biểu những vị nầy đều bày tỏ lòng biết ơn đến chưởng môn BS. Phạm Gia Cổn đã nghiên cứu tận tình để truyền bá môn thể dục Hoàng Hạc Khí Công đến với mọi người trong việc bảo tồn sức khỏe.Huấn Luyện Viên Cấp 3 Kiều Hạnh cho biết về lợi ích tập Hoàng Hạc Khí Công: “ rèn luyện sức mạnh về thể xác, tinh thần tự tại, cuộc sống an vui. BS. Phạm Gia Cổn đã nghiên cứu và cho ra đời một môn thể dục rất khoa học, đây là một món qùa dành cho tất cả mọi người, Bà kêu gọi mọi người hãy đến tập, không tập uổng đời nhất là cho việc bảo vệ bệnh tật, giữ gìn sức khỏe. Hãy cùng đến với nhau để cùng nhau góp phần vào việc bố thí sức khỏe, chia xẻ những kiến thức tập luyện đến với mọi người.Sau đó Hoàng Hạc Giáo Sư Nguyễn Ngọc Mai, Ban biên tập “Bản Tin Sinh Hoạt Hoàng Hạc” Tháng 7 năm 2017, lên giới thiệu Bản Tin đến với mọi người, Bà cho biết, đây là bản tin Kỷ NIệm 11 Năm thành lập Thể Dục Hoàng Hạc Khí Công.Bản tin cũng đã nói lên một số những sinh hoạt của Hoàng Hạc Khí Công trong suốt thời gian qua, trong đó có những tài liệu giá trị để các thành viên nghiên cứu, theo giỏi và thực tập.Mở đầu bản tin Hoàng Hạc Vũ Ngọc Mai cho biết: “Với chủ trương “Y, Võ, Nhạc” cho Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc, Bác Sĩ Phạm Gia Cổn còn là một Nhạc Sĩ, ông rất yêu thích nhạc Jazz, thường mang kèn saxophone đi trình diễn nhiều nơi, đặc biệt là trong những buổi sinh hoạt quan trọng của Hoàng Hạc.Sự có mặt của ông và tiếng saxophone của ông đã giúp cho những bản nhạc do ông sáng tác và đích thân thổi kèn thêm phần khởi sắc. Trong dịp TDKCHH tổ chức sinh nhật lần Thứ 73 cho vị chưởng môn đa tài, một CD phổ nhạc của ông với cái tên “Mạc Vũ” đã được phát hành để dành biếu cho quan khách, thân hữu, chiến hữu và môn sinh...”Chương trình tiếp tục, mọi người cùng vây quanh với vị chưởng môn, để cùng nhau cắt bánh mừng sinh nhật Khí Công Hoàng Hạc tròn 11 tuổi.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng ăn cùng thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc với Ban nhạc nỗi tiếng trong nhiều năm đó là ban nhạc do BS Phạm Gia Cổn thành lập, (Nay được gọi là Ban Nhạc Hoàng Hạc) lúc nào trình diễn BS. Phạm Gia Cổn cũng thủ vai thổi kèn saxophone.Chương trình văn nghệ với sự đóng góp của các nghệ sĩ thân hữu, các thành viên Hoàng Hạc Khí Công và quan khách tham dự, mở màn chương trình với bản hợp ca “Mùa Hợp Tấu” do ban hợp ca Hoàng Hạc thực hiện, màn độc tấu Hạ Uy Cầm do BS. Nguyễn Hữu Thế Truyền trình diễn, Đơn ca “Chiều” qua giọng ca của BS. Vương Đức Hậu, đơn ca “Làng Tôi” do Bội Ngọc trình diễn và nhiều tiết mục độc đáo do các thành viên, các ca sĩ thân hữu đóng góp một chương trình văn nghệ thật phong phú.Hiện nay Gia Đình Hoàng Hạc Khí Công đã có những Trung tâm tập luyện tại: San Jose (Bắc California), Orlando (Florida), Houston (Texas), Washington, D.C., Montreal (Canada), và một số quốc gia Âu Châu như: Copenhagen (Đan Mạch), Frankfurt (Đức), Paris (Pháp), Melbourn và Sydney (Úc)...Đồng hương muốn biết những sinh hoạt của Hoàng Hạc Khí Công liên lạc tại võ đường Hapkido, 9032 Hazard Ave., Westminster, CA 92683. Điện thoại (562) 242-5876. hoặc ông Đức Trình (714) 717-4522.