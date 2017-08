Mời Dự Ra Mắt Sách Chu Tất Tiến Tại San Jose, Bắc Cali

Sau đây là Thư Mời của Ban Tổ Chức ra mắt sách.Kính thưa quý vị, quý chiến hữu, và quý bạn,Với ước muốn chia xẻ những suy nghĩ về cuộc đời, về xã hội Việt Nam cũng như xã hội Mỹ, Nhà Văn Chu Tất Tiến sẽ tổ chức một buổi giới thiệu 7 tác phẩm của ông tại San Jose, vào lúc 11 giờ trưa ngày thứ Bẩy 26 tháng 8 tại Câu Lạc Bộ Mây Bốn Phương, 720 S. Second St, San Jose. Chương trình giới thiệu sách được sự yểm trợ của Nhà Báo Lê Bình và Câu Lạc Bộ Mây Bốn Phương, Nhật Báo Cali Today, và Nhà Văn Chinh Nguyên.Những tác phẩm sẽ được giới thiệu:1-40 Năm Người Việt Trên Đất Mỹ. Tuyển tập ghi lại diễn tiến thành lập cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ sau 1975 theo các thể Nghiên Cứu, Tùy Bút, Phỏng Vấn, Phóng Sự, và truyện ngắn. (Tác phẩm này đã đoạt giải văn chương của Hội Y Sĩ Việt Nam Quốc Tế, Úc Châu.)2-Việt Nam Ngày Nay. Tuyển tập soạn chung với Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, gồm những bài viết của đại diện 5 tôn giáo lớn tại Việt Nam: Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Linh Mục Phan Văn Lợi, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Tu sĩ Hòa Hảo Lê Minh Triết, Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết (đại diện Cao Đài), Mục Sư Nguyễn Trung Tôn, Nhà Báo Huỳnh Văn Lang, Nhà Báo Tạ Phong Tần, và Nhà Văn Chu Tất Tiến.3-Chuyện tình Lá Me. Tác giả: Chu Tất Tiến. Tái bản.4-Tiếng Nói Bất Khuất Từ Việt Nam (tập 1 và 2): gồm các bài phỏng vấn trực tiếp Dân Oan tại Việt Nam. Nhà Văn Chu Tất Tiến thực hiện trên đài Little Saigon Radio. Nhà Văn Hải Triều biên soạn.5-The Undaunted Voices for Human Rights in Vietnam. Nhà Văn Chu Tất Tiến dịch từ cuốn Tiếng Nói Bất Khuất Từ Việt Nam. Nhà văn Hải Triều biên soạn.6-The Struggle. Nhà Văn Chu Tất Tiến viết bằng Anh Ngữ dựa trên chuyện tình có thật xẩy ra giữa một Sĩ Quan Biệt Động Quân Viêt Nam với một nhà báo Mỹ trong thời gian chiến tranh.7-Kim Salem. Tiểu thuyết giang hồ.Các diễn giả:- Nhà Báo Lê Bình- Nhà Báo Nguyễn Xuân NamChương trình giới thiệu sách có phụ diễn văn nghệ. Phục vụ thức ăn nhẹ.Trân trọng kính mời,Trưởng Ban Tổ ChứcLê Bình.