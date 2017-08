CLB Tình Nghệ Sĩ "Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ"

Buổi phỏng vấn và ghi hình trên đài VNA TV.

MC Hạnh Lê giới thiệu NS Cao Minh Hưng.

Hợp ca bài Học Sinh Hành Khúc.

Đơn ca của Thuận Thiên với Lạy Mẹ Con Đi.

Màn vũ Lý Cây Bông.

Màn vũ Lối về xóm nhỏ.

Fashion Show Áo Dài.

Quan khách.

Thứ Bảy ngày 8 tháng 7, 2017 vừa qua CLB Tình Nghệ Sĩ đã tổ chức một buổi Kỷ Niệm 1 Năm Thành Lập Chương Trình "Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ" tại Đài VNA TV 57.3, từ 7:00 pm - 9:00 pm. Chương trình vào cửa hoàn toàn miễn phí.Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ là một nhóm quy tụ các thành viên yêu văn nghệ, múa hát, thi, văn, hoạ v..v....được thành lập vào Tháng Ba, 2010 tại Orange County. Ba sáng lập viên tiên phong là Nhạc Sĩ Anh Bằng, Nha, Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng và Nhà Văn Việt Hải. Hiện nay CLB được điều hành bởi NS Cao Minh Hưng với một tôn chỉ không Cộng Sản, bất vụ lợi. Hội cũng nâng cao tinh thần đoàn kết, bảo tồn và phát huy nền văn hóa Việt Nam ở hải ngoại, giúp đỡ và đào tạo những tài năng trẻ, yểm trợ các sinh hoạt đấu tranh cho dân chủ, tự do, nhân quyền cho Việt Nam. CLB có các chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới, Úc, Đức, San Diego, Houston, San Jose.Trước khi chương trình bắt đầu, tôi được tiếp chuyện với NS Cao Minh Hưng, anh cho biết: “Nói đến CLB TNS, trong những ngày đầu CLB phải bận rộn với công việc tạo dựng và thành lập, đến bây giờ mọi chuyện đã vững vàng, tụi em mới có thì giờ và cơ hội để thành lập chương trình “Đào Tạo Và Phát Triển Tài Năng trẻ” cho các em. Hưng cũng tiếc là cố NS Anh Bằng không sống được tới ngày hôm nay để nhìn thấy sự hình thành này. Đây cũng là hoài bảo và mục đích của ông trong việc tạo dựng một thế hệ trẻ tiếp nối những người đi trước. Ông mong muốn các em biết, hát và viết tiếng Việt để gìn giữ văn hoá, nguồn gốc dân tộc VN qua âm nhạc mà nó là 1 trong những phương tiện hay nhất. Ở hải ngoại, ngoài dòng nhạc viết cho quê hương VN, NS Anh Bằng còn khuyến khích sáng tác nhạc đấu tranh để tranh đấu cho quê hương.”Tôi yêu cầu CMH kể sơ về một buổi huấn luyện cho các em nhỏ. Anh cho biết gồm có 3 phần, phần 1 học vũ từng động tác rồi ráp nối, phần 2 học thanh nhạc và kỹ thuật phát âm cũng như giữ hơi, lấy hơi. Tất cả đều do các thầy chuyên nghiệp được thuê dạy, phần 3 thực tập và trình diễn. Nếu các em không hiểu tiếng Việt, các anh chị em trong nhóm sẽ giải thích thêm ý nghĩa bài hát. Mỗi tuần sẽ có 1 em được phỏng vấn và trình diễn trên đài TV.Chương trình được bắt đầu với sự điều hợp chương trình các MC Hạnh Lê, Mỹ Linh và NS Cao Minh Hưng. Vì là một chương trình thu hình trực tiếp nên những gì xảy ra trên sân khấu đều phải được điều hành và phối hợp bởi những điều động viên cho ăn khớp với 1 màn giới thiệu chương trình trong một phòng thu âm riêng. Sau những thủ tục chào cờ, mặc niệm, NS Cao Minh Hưng mở đầu với phần giải thích mục đích của chương trình. Các MC đã giới thiệu những quan khách hiện diện như, Ông Bà LS Nguyễn Quốc Lân, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, BS. Jacqueline Trinh On đại diện Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn, Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster, Ông Lý Vĩnh Phong, Đại diện Dân Biểu Liên Bang Lowenthall, Ông Nguyễn Văn Khoa, Đại diện Hội Đồng Quản Trị-Ban Chấp Hành các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California…v..v…Các em mở màn chương trình bằng bài hợp ca “Học Sinh Hành Khúc” của Lê Thương đã làm các khán thính giả dự khán cũng như xem trực tiếp buổi truyền hình của đài VNA, cảm động và vô cùng hãnh diện vì các em. Các em nhỏ phần lớn sinh ở hải ngoại, vốn liếng tiếng Việt ít ỏi, nói tiếng Việt ngọng ngịu, thậm chí có em còn không biết nói tiếng Việt khi mới gia nhập chương trình. Thế mà sau một năm đào tạo, thành quả gặt hái đáng kể, đã chứng minh được sự cố gắng không ngừng ở các em. Nhìn các em trong bộ đồng phục trắng, xanh trong một hành khúc của thời học sinh, ai không sống lại cái thưở cắp sách tới trường? Quá khứ hiện về, tương lai thế hệ trẻ trước mắt tươi đẹp và sáng lạn.Kế đến là màn múa “Hào Khí Việt Nam của NS Holly Thắng” đã thể hiện được tinh thần gìn giữ khí chất hào hùng dân tộc qua mấy nghìn năm văn hiến. Nhìn các em diễn múa trong các y trang cổ truyền đủ màu sắc thật vui mắt. Các màn đơn ca “Lạy Mẹ Con Đi của NS Anh Bằng” của em Thuận Thiên và “Ơn Nghĩa Sinh Thành của NS Dương Thiệu Tước” của em Mỹ An khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Các em hát vững và phát âm rất chuẩn, diễn tả tự nhiên làm các bậc phụ huynh nhìn con ca hát mà lòng dâng lên một nỗi vui và tự hào, tuy khuôn mặt họ vẫn hằn nét căng thẳng vì lo lắng.Ngoài các màn vũ tiếp tục như “Lý Cây Bông, Lối Về Xóm Nhỏ, Việt Nam ơi-Việt Nam ơi”, các màn đơn ca khác của các em, Catherine Thảo Uyên trong Những Nẻo Đường Việt Nam (NS Thanh Bình), Lilian trong Ba Mẹ Cho Con (NS Phan Văn Minh), Thục Nghi trong Đường Về Quê Hương (NS Lam Phương), Evelyn trong Hoa Cài Mái Tóc (NS Thông Đạt), đã khiến chương trình trở nên phong phú. Màn trình diễn thời trang của các em Thiếu Nhi CLB TNS trong Tà Áo Dài (NS Cao Minh Hưng) trông thật đáng yêu và dễ thương.Thấy Ngọc Bích là phu nhân của NS CMH lui tới, bận rộn giúp mọi người với nụ cười duyên dáng, tôi hỏi cô thêm về chương trình đào tạo. Cô nói, “Chương trình bắt đầu vào tháng 5, năm rồi. Mục đích là giảng dạy các em miễn phí. Tụi em mướn các thầy dạy chuyên nghiệp. Ngoài BTC và anh chị em trong nhóm có lòng quyên góp mỗi thứ một ít, các mạnh thuờng quân ở xa như Pháp và Đức cũng gởi tiền về giúp. Chi phí y phục là khoản tốn kém nhất, vì những màn múa như chị thấy phải thay đổi y trang rất nhiều. Những màn vũ công phu, y trang phải thật đẹp, tốn kém càng nhiều hơn, còn chi phí mướn chỗ và thầy, cô, nữa chị ạ”.Tôi xin được biết số tuổi của các em. Giọng cô phấn khởi, “Ban đầu, tụi em giới hạn số tuổi từ 6 tuổi trở lên. Tuy nhiên có phụ huynh xem truyền hình thích quá mang con tới chỉ 4 hay 5 tuổi xin gia nhập, tụi em cũng nhận. Có em còn chưa nói được tiếng Việt, hát thì không dám hát, không dám mở miệng!!! Giờ chị thấy có em hát đơn ca rất hay, hợp ca rất thuộc, múa thì không tưởng tượng được, chị đã thấy. Tuy em và anh Hưng rất bận rộn với công việc ở Phòng Răng và chăm sóc hai đứa con, nhưng mỗi chiều thứ Bảy anh ấy dẫn các em nhỏ lên đài TV để các em có cơ hội hát đơn ca. Trước đó anh Hưng còn phải tập dợt lại cho các em. Tụi em rất vui vì tuy bận, nhưng chỉ một thời gian ngắn đã thấy sự thay đổi. Các phụ huynh cũng thế, họ bảo bây giờ các em còn nói tiếng Việt ở nhà và lại thích hát nữa”Nghe vậy, tôi quay qua một cặp vợ chồng trẻ đang ngồi cạnh 1bé gái rất xinh, mới 6 tuổi. Họ cho biết “Tụi em cho bé tới đây để sinh hoạt với các bạn trẻ. Hôm nay bé múa 3 bài. Bé học múa và hát, mới bắt đầu khoảng 3 tháng nay. Bé rất thích chị ạ. Bé học, tuần 2 lần, Thứ Sáu và Thứ Bảy, mỗi lần 2 tiếng. Bé sanh ở đây, nhưng ở nhà bé nói tiếng Việt vì tụi em dây. Bé thích hát bài “Ba Thương Con”. Bé đã học thuộc được bài “Lối Về Xóm Nhỏ” và “Việt Nam ơi-Việt Nam ơi”.Chắc hẳn nhìn thành quả sau một năm luyện tập, ban tổ chức và các phụ huynh phải thấy thật vui, một niềm vui vô bờ, vì họ lúc nào cũng kỳ vọng ở các em. Các bậc cha mẹ không quản ngại giờ giấc, công việc bận rộn, bỏ thời gian chở các em tới, chăm nom, xem các em học hát, tập dợt, còn dạy dỗ và khuyến khích thêm lúc các em ở nhà. Anh chị em trong ban tổ chức hy sinh công sức và thời giờ quý báu, không quản ngại tốn kém đóng góp giúp chương trình thành công mỹ mãn. Ngoài ra còn các vị mạnh thường quân thương mến, khích lệ và ủng hộ, đóng góp thêm tài chánh để BTC trang trải mọi chi phí cũng là một điểm son đáng ghi nhận. Tuy nhiên sức người cũng có hạn, khả năng tài chánh về lâu về dài chắc hẳn cần có sự hỗ trợ của quý đồng hương.Tôi mong chương trình được phát triển sâu rộng hơn đến mọi người, mọi nhà có em nhỏ thích ca múa, hầu gìn giữ và bảo tồn Văn hoá Việt. CLB TNS cũng rất mong được sự tiếp tay của tất cả mọi người để chương trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ mỗi ngày một lớn mạnh hơn.Mọi chi tiết liên lạc: Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng (714) 403-9315.Thanh Thư thực hiện