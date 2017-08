Lá Thư từ Đức Quốc: Đức trục xuất nhà ngoại giao Việt

(Xem: 2166)

Các tờ báo lớn nhất của Đức Quốc như Die Zeit, Sueddeutshe Zeitung Handelsblatt tầm vóc và kích thước The Newyork Times, The Washington Post, The Wall Street Journal , đều đăng tin về việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh