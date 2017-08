15 Quan Chức Của 4 Ngân Hàng Tại VN Bị Bắt Vì Tham Nhũng

Có vẻ như chính quyền CSVN đang ráo riết thực hiện việc diệt trừ tham nhũng, chỉ là tới cao và sâu tới đâu thì chưa rõ, nhưng trước mắt đã thấy nhiều quan chức cao cấp bị bắt, như vụ bắt ông Trầm ?Bê và 15 người liên quan trong các vụ tham nhũng tại 4 ngân hàng VN mà bản tin của trang mạng Zing.vn đã loan tải hôm 1 tháng 8 cho biết.Bản tin Zing.vn viết rằng, “Trong số 16 người bị bắt vì những sai phạm tại Tiên Phong Bank, Sacombank, BIDV và Ngân hàng Xây dựng có ông Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank.“Nguồn tin từ Bộ Công an cho biết Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46 - Bộ Công an) đang thụ lý điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại 4 ngân hàng: Tiên Phong Bank, Sacombank, BIDV và Ngân hàng Xây dựng.“Theo kết quả điều tra và chứng cứ thu thập, ngày 31/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 25 bị can và ra lệnh bắt tạm giam 16 người trong số này.”Bản tin Zing.vn cho biết thêm rằng, “Bộ Công an cho biết ông Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank và nguyên Tổng giám đốc Sacombank Phan Huy Khang (44 tuổi) nằm trong danh sách những người bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.”Bản tin cho biết mức thiệt hại tài chánh như sau.“Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ông Trầm Bê và các đồng phạm gây thiệt hại khoảng 6.600 tỷ đồng. Một phần tài sản trên được nêu trong kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh.“Cụ thể, tháng 4/2013, ông Danh đã trực tiếp gặp ông Trầm Bê, lúc đó là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank đề nghị cho vay tiền.“Do Phạm Công Danh không thể vay tiền do là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNCB) nên Trầm Bê đã đồng ý cho ông Danh vay 1.800 tỷ đồng với tài sản đảm bảo là tiền gửi của VNCB tại Sacombank.“Sau đó, ông Trầm Bê trực tiếp dẫn Phạm Công Danh sang gặp Phan Huy Khang, thành viên Hội đồng tín dụng, Tổng giám đốc Sacombank và chỉ đạo ông Khang cho Danh vay 1.800 tỷ đồng.“Để gấp rút vay tiền, cấp dưới của Phạm Công Danh gấp rút mang 6 bộ hồ sơ pháp nhân của 6 công ty đến Sacombank làm thủ tục. Theo xác minh, 6 công ty này do Phạm Công Danh lập ra. Người đứng tên giám đốc đều là lái xe, bảo vệ, nhân viên tiếp thị của Tập đoàn Thiên Thanh.”