Mỹ Tăng Thuế Tôm Nhập Cảng Từ VN Từ 1.16% Lên 1.42%

Bộ Thương Mại Hoa Kỳ đã tăng thuế tôm nhập cảng từ Việt Nam từ 1.16% lên 1.42% từ cuối tuần rồi, theo bản tin hôm Thứ Ba của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết.Bản tin RFA viết rằng, “Thông tin từ Bộ Thương Mại Mỹ đưa ra từ cuối tuần qua cho biết tôm nhập khẩu từ Việt Nam sẽ phải chịu mức thuế 1,42% thay vì 1,16% như trước đây.“Ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Thủy sản Thuận Phước, có tôm xuất khẩu sang Mỹ nói rằng việc tăng thuế này sẽ làm giảm tính cạnh tranh của tôm Việt Nam trên thị trường Mỹ.“Ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam nói sở dĩ Bộ thương mại Mỹ tăng thuế vì họ bị các nhà đánh bắt và nuôi tôm ở Mỹ khiếu nại lên Tòa Thương mại Mỹ rằng tòa này đã dùng mức lương ở Bangladesh quá thấp để so sánh tương đồng với Việt Nam là không phù hợp. Quyết định mới của tòa án dựa trên mức lương ở Ấn Độ, cao hơn, làm qui chiếu so sánh với Việt Nam.”