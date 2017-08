BS Pakistan Giúp Truy Sát Bin Laden Chờ 2 Tháng Để Ra Tòa

ISLAMABAD - Bác sĩ Shakil Afridi, là người giúp CIA tìm ra sào huyệt của trùm khủng bố al-Qaeda, và Bin Laden bị biệt hải SEAL truy sát hồi đầu Tháng 5-2011, bị tống giam 6 năm qua về tội phản quốc.Ông Afridi chống án – tuần qua, toà án loan báo dời điều trần đến ngày 28-9, nghĩa là ông Afridi phải chờ gần 2 tháng để biết đuợc trả tự do hay không.Luật sư Qamar Nadim cho biết: toà hoãn nghe điều trần vì ủy viên chính phủ không đến – ông Nadim tin rằng đó là chiến thuật trì hoãn của chính quyền trong khi Washington thương luợng từ 1 thời gian dài.QH Hoa Kỳ từng dọa ngưng viện trợ để gây áp lực với Islamabad và không thành công.Chuyên gia phân tích quốc phòng Shahzad Chaudhary cả quyết bác sĩ Afridi phạm tội chống lại nhà nước – bản thân ông Afridi cả quyết vô tội. Chuyên gia Chaudhary so sánh trường hợp này với hồ sơ truy tố nữ khoa học gia thần kinh Aafia Siddiqui tội âm mưu sát hại binh sĩ Hoa Kỳ thẩm vấn bà ta – bà Siddiqui đang thọ án 86 năm tù tại Carswell (Texas). Theo ông Chaudhary, nếu Hoa Kỳ có thể trả tự do bà Siddiqui, Pakistan sẽ phóng thích bác sĩ Afridi.Washington tin rằng bà Siddiqui có liên lạc với al-Qaeda và cụ thể là cuộc hôn nhân với 1 người cháu của chủ mưu trận tấn công khủng bố 9-11-2001 là Khalid Sheikh Mohammed.