NHẠC SĨ VŨ ĐỨC NGHIÊM… GIÃ TỪ

Cuộc đời con người như một bài ca, có nốt đầu và cũng có nốt kết. Điều quan trọng của một bài ca không phải chỉ ở hai nốt nhạc này, nhưng là tại nội dung của bài hát. Nội dung bài hát đi sâu vào lòng người, bài hát đó trở nên Bất Tử. Cuộc đời con người không quan trọng nhiều ở ngày sanh và ngày tử, nhưng quan trong là suốt cuộc đời người đó đã làm được những gì. Những việc làm đó có giá trị vĩnh cửu không. Khi công việc của một người còn lại trong lòng Trời, Đấng Tạo Hóa, người đó cũng sẽ Bất Tử. Mỗi con người là một công cụ của Đấng Tạo Hóa, làm thế nào để Ngài yêu thích là điều quan trọng nhất. Bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-su, tôi tin rằng Nhạc sĩ đang tận hưởng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong sự sống đời đời của linh hồn bất diệt.

Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm sinh ngày 30 tháng 6 năm 1930 tại Hoành Nha, Nam Định, Việt Nam. Ông cùng gia đình di cư vào Nam. Gia nhập quân đội năm 1951 và cấp bậc cuối cùng là Trung Tá thuộc Quân Lực VNCH. Sau năm 1975, ông ở tù Cộng Sản 13 năm, đây cũng chính là lúc ông viết những bài Thánh Ca rất được ơn để tôn vinh Đức Chúa Trời.

Ông đã về với Chúa vào lúc 5:30 sáng ngày 24 tháng 7 năm 2017 tại tư gia ở San Jose, California, hưởng thọ 87 tuổi. Tang lễ sẽ được tổ chức lúc 12:30 - 2:00pm tại nhà quàn Oak Hills Memorial Park & Mortuary số 300 Curtner Ave., San Jose, CA 95125 vào thứ Bảy tuần này ngày 5 tháng 8 năm 2017. Đặc biệt sẽ có Đêm Tưởng Niệm vào lúc 6:00 - 8:00pm tại Nhà Thờ Tin Lành số 480 S. White Road, San Jose, CA 95127, nơi Mục sư Lê Hoàng Duy Tín quản nhiệm. Trong chương trình này, chúng ta sẽ nghe và hát lại những bài Thánh Ca mà nhạc sĩ đã sáng tác, hòa với những lời phát biểu cảm tưởng của nhiều người thân quen.

Cá nhân tôi biết Nhạc sĩ qua dòng nhạc của ông từ khi 13 tuổi. Với tuổi thiếu niên tôi vẫn mơ ước mình được làm một viên than hồng. Lời nhạc của bài hát Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng đã đi theo quãng đời thanh niên của tôi… để rồi ngày nay, bởi ân điển Chúa ban, tôi cũng được là một viên than hồng.

Trong chức vụ Chủ tịch Liên Hữu Tin Lành Baptist Người Việt tại Hoa Kỳ và Canada, tôi hay về San Jose để giảng dạy và thăm viếng các Hội Thánh trong vùng Bắc Cali. Lúc trước tôi gặp Nhạc sĩ và gia đình ở tại Hội Thánh Baptist Thứ Nhất và sau này thường gặp hơn ở Hội Thánh Sống Tin & Hy Vọng. Nhạc sĩ luôn luôn khích lệ tôi sau mỗi bài giảng. Ông luôn cầm tay tôi và nói rằng: “Đúng là Chúa ban cho Mục sư cái tên Phước Lành vì sự giảng dạy của Mục sư mang đến cho tôi và Con Dân Chúa sự tươi mát thỏa lòng. Nghe Mục sư giảng tôi hiểu được Lời Chúa mà lòng cảm thấy sung sướng.” Tấm hình trên được chụp cách đây vài tháng, sau giờ thờ phượng, chúng tôi ngồi chung ăn trưa tại nhà thờ Sống Tin & Hy Vọng.

Trong niềm thương nhớ và quý mến Nhạc sĩ kính yêu Chúa này, tôi cảm tác bài thơ Tiễn Bác Nghiêm ngay ngày hôm sau được biết Bác giả từ và được đến tận nhà để viếng thăm cầu nguyện cho Tang Quyến. HẸN GẶP QUÝ VỊ VÀO CUỐI TUẦN NÀY TẠI TANG LỄ VÀ ĐÊM TƯỞNG NIỆM CỐ NHẠC SĨ VŨ ĐỨC NGHIÊM!

TIỄN BÁC NGHIÊM

Mới đó mà nay đã xa rồi

Bác về với Chúa giã từ tôi

Tôi yêu quý bác qua dòng nhạc

Dòng suối linh ân để đắp bồi.

Bác với tôi phụng sự Chúa Trời

Hết lòng tận hiến việc khắp nơi

Trọn lòng trung tín theo Thánh Ý

Bác mến thương tôi bởi giảng Lời.

Mỗi lần gặp gỡ, bác nắm tay

Tạ ơn Thiên Chúa, nói câu này:

"Chúa ban đúng tên Phước Lành đấy

Để lời Cha cặn kẽ giãi bày."

Bác xong cuộc đua Chúa gọi về

Bên lòng Từ Ái Chúa phủ phê

Tôi đây quyết dặn lòng trung tín

Sẽ lại gặp nhau ở Ngày Về.





Mục sư Tiến sĩ Phan Phước Lành

Chủ Tịch Liên Hữu Tin Lành Baptist Người Việt tại Hoa Kỳ & Canada